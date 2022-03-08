Экскурсия в столицу Эмиратов пользуется популярностью у любителей всего самого изысканного.
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть Шейха Заеда.
Гид расскажет всё самое интересное об ОАЭ и познакомит Вас с историями не только достопримечательностей, но и легендарных личностей, сделавших восточную страну одной из самых великих в мире.
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть Шейха Заеда.
Гид расскажет всё самое интересное об ОАЭ и познакомит Вас с историями не только достопримечательностей, но и легендарных личностей, сделавших восточную страну одной из самых великих в мире.
Описание экскурсииЭкскурсия в столицу Эмиратов пользуется популярностью у любителей всего самого изысканного. Остановка на экзотическом острове Саадият позволяет запечатлеть экстравагантный "музей без стен" - Лувр Абу Даби, а на финиковом рынке можно познакомиться с самым вкусным арабским сувениром. Президентский Дворец Каср Аль Ватан построен специально для приёма делегаций и глав государств, но в экскурсионное время мы можем полюбоваться его роскошными залами, золотой каллиграфией, подарками королевской семьи и познакомиться с самыми яркими достижениями арабской цивилизации. А в завершение экскурсии предлагаем посетить величественную Мечеть Шейха Заида в ночном освещении - это чудо современной архитектуры, словно сошедшее с иллюстрации 1001 ночи. Важная информация: Обязательно оплатите депозит на сайте.
по договоренности, любой день
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Заеда
- Набережная Абу-Даби (корниш)
- Рынок фиников
- Общий обзор города
- Королевский Дворец Qasr Al Watan
- Лувр
Что включено
- 10-часовая индивидуальная экскурсия
- Посещение Мечеть Sheikh Zayed Grand Mosque.
- Сопровождение русскоязычного, лицензированного гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Лувр/ Королевский Дворец (можно добавить за дополнительную плату)
- Обед
- Вход гида в мечеть с гостями + 50$
- Экскурсия внутри Лувра с искусстведом + 750$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности, любой день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обязательно оплатите депозит на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Я могу только поставить самую лучшую и самую высокую оценку гиду и только гиду, Елене, которая провела с нами этот день. Она подарила нам сказку, превратила наш отдых в радость, своим профессионализмом пробудила в нас желание вернуться еще раз в Абу Даби. хочу выразить ей своё признание и восхищение.
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D
Я могу только поставить самую лучшую и самую высокую оценку гиду и только гиду, Елене, которая провела с нами этот день. Она подарила нам сказку, превратила наш отдых в радость, своим профессионализмом пробудила в нас желание вернуться еще раз в Абу Даби. хочу выразить ей своё признание и восхищение.
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Д
Я могу только поставить самую лучшую и самую высокую оценку гиду и только гиду, Елене, которая провела с нами этот день. Она подарила нам сказку, превратила наш отдых в радость, своим профессионализмом пробудила в нас желание вернуться еще раз в Абу Даби. хочу выразить ей своё признание и восхищение.
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Ф
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С
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С
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