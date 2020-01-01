Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть шейха Заида.



Также вас ждёт вкусный ужин в 5-звёздочном отеле.



Гид расскажет всё самое интересное об ОАЭ и познакомит вас с историями не только достопримечательностей, но и легендарных личностей, сделавших восточную страну одной из самых великих в мире.