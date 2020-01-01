Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально

Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную...

Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть шейха Заида.

Также вас ждёт вкусный ужин в 5-звёздочном отеле.

Гид расскажет всё самое интересное об ОАЭ и познакомит вас с историями не только достопримечательностей, но и легендарных личностей, сделавших восточную страну одной из самых великих в мире.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть Шейха Заеда
  • Набережная Абу-Даби (корниш)
  • Рынок фиников
  • Общий обзор города
  • Ужин в отеле
  • Королевский Дворец Qasr Al Watan
Экскурсия в столицу Эмиратов с посещением Президенского Дворца, Мечети
Шейха Заида, с ужином в 5* отеле пользуется популярностью у любителей
всего самого изысканного.
Остановка на экзотическом острове Саадият позволяет запечатлеть
экстравагантный "музей без стен" - Лувр Абу Даби, а на финиковом рынке
можно познакомиться с самым вкусным арабским сувениром.
Президентский Дворец Каср Аль Ватан построен специально для приёма
делегаций и глав государств, но в экскурсионное время мы можем
полюбоваться его роскошными залами, золотой каллиграфией, подарками
королевской семьи и познакомиться с самыми яркими достижениями арабской цивилизации.
Ужин заказан в 5* отеле в форме шведского стола.
А в завершение экскурсии предлагаем посетить величественную Мечеть
Шейха Заида в ночном освещении - это чудо современной архитектуры,
словно сошедшее с иллюстрации 1001 ночи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Группа до 5 человек
$450

Ответы на вопросы

Что входит
  • 8-часовая экскурсия
  • Посещений дворца Qasr Al Watan (включая входные билеты)
  • Посещение Мечеть Sheikh Zayed Grand Mosque.
  • Сопровождение русскоязычного, лицензированного гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
  • Ужин (25 долларов с человека)
Где начинаем и завершаем
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Завершение: Ваш отель.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности, любой день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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по договоренности, любой день

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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