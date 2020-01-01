Экскурсия в столицу Эмиратов с посещением Президенского Дворца, Мечети
Шейха Заида, с ужином в 5* отеле пользуется популярностью у любителей
всего самого изысканного.
Остановка на экзотическом острове Саадият позволяет запечатлеть
экстравагантный "музей без стен" - Лувр Абу Даби, а на финиковом рынке
можно познакомиться с самым вкусным арабским сувениром.
Президентский Дворец Каср Аль Ватан построен специально для приёма
делегаций и глав государств, но в экскурсионное время мы можем
полюбоваться его роскошными залами, золотой каллиграфией, подарками
королевской семьи и познакомиться с самыми яркими достижениями арабской цивилизации.
Ужин заказан в 5* отеле в форме шведского стола.
А в завершение экскурсии предлагаем посетить величественную Мечеть
Шейха Заида в ночном освещении - это чудо современной архитектуры,
словно сошедшее с иллюстрации 1001 ночи.