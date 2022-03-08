Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Экскурсия в столицу Эмиратов пользуется популярностью у любителей всего самого изысканного.



Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть Шейха Заеда.



Гид расскажет всё самое интересное об ОАЭ и познакомит Вас с историями не только достопримечательностей, но и легендарных личностей, сделавших восточную страну одной из самых великих в мире. 5 6 отзывов

DubaiRelaxTours Ваш гид в Дубае Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $550 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов 1-6 человек На автомобиле, автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Экскурсия в столицу Эмиратов пользуется популярностью у любителей всего самого изысканного. Остановка на экзотическом острове Саадият позволяет запечатлеть экстравагантный "музей без стен" - Лувр Абу Даби, а на финиковом рынке можно познакомиться с самым вкусным арабским сувениром. Президентский Дворец Каср Аль Ватан построен специально для приёма делегаций и глав государств, но в экскурсионное время мы можем полюбоваться его роскошными залами, золотой каллиграфией, подарками королевской семьи и познакомиться с самыми яркими достижениями арабской цивилизации. А в завершение экскурсии предлагаем посетить величественную Мечеть Шейха Заида в ночном освещении - это чудо современной архитектуры, словно сошедшее с иллюстрации 1001 ночи. Важная информация: Обязательно оплатите депозит на сайте.

по договоренности, любой день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть Шейха Заеда

Набережная Абу-Даби (корниш)

Рынок фиников

Общий обзор города

Королевский Дворец Qasr Al Watan

Лувр Что включено 10-часовая индивидуальная экскурсия

Посещение Мечеть Sheikh Zayed Grand Mosque.

Сопровождение русскоязычного, лицензированного гида Что не входит в цену Входные билеты в Лувр/ Королевский Дворец (можно добавить за дополнительную плату)

Обед

Вход гида в мечеть с гостями + 50$

Экскурсия внутри Лувра с искусстведом + 750$ Где начинаем и завершаем? Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: по договоренности, любой день Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Обязательно оплатите депозит на сайте Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.