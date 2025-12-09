Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
«Мечеть шейха Зайда — грандиозный храм, освещение которого меняется в зависимости от фаз луны»
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
«Мечеть шейха Зайда — грандиозный храм, освещение которого меняется в зависимости от фаз луны»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
«Три кубических здания — церковь, мечеть и синагогу»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$176
$185 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в декабре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 470 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 9 ⭐ отзывов, цены от $140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль