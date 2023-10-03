Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 4 экскурсии в категории «История и культура» в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    3 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    В целом экскурсия неплохая, но не продумана логистика. Нас забирала из Эмирата Фуджейра, в Дубай на общий сбор мы приехали
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    раньше всех (это неплохо). Но обратно, почему то в Дубае сразу забрали туристов из других Эмиратов (Аджмана,Шарджи), а мы ездили на автобусе сначала развозило туристов по Дубаю и нас последних пересадили на машину в Фуджейру. Это очень огорчило, приехали в отель только к 12 ночи.

  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
  • Р
    Рамиль
    13 июня 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
    Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «История и культура»

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  4. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "История и культура" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 130. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «История и культура», 3 ⭐ отзыва, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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