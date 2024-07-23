7 часов
Круиз
Экскурсия на полуостров Мусандам: традиционный корабль Доу и живописные фьорды
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
4 сен в 09:00
6 сен в 09:00
$75 за человека
2 часа
Групповая
Марокканские бани в Фуджейре: эксклюзивный опыт релаксации и ухода
Позвольте себе роскошь истинного релакса в Марокканских банях Фуджейры. Откройте новые грани ухода за собой
«Многие с удовольствием пользуются пляжем и бассейнами Imar Spa, знакомятся с перечнем оздоровительных процедур, с ассортиментом косметических средств и с разнообразными ароматическими маслами»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
$200 за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Марокканские бани из Фуджейры: пилинг, хаммам, уход за волосами и ногтями
Погрузитесь в мир восточной красоты и релакса с экскурсией в марокканские бани. Откройте для себя традиционные спа-процедуры и уход за собой
Начало: Любой отель в Фуджейры
«Спа центр расположен в Умм Аль Кувейне, время в пути может составить от 1 до 2-х часов (в зависимости от отеля/региона)»
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
от $200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 июля 2024Были в Мусндаме. Прекрасно Всё чётко и интересно. Скоро планируем по России путешествие, надеюсь организация будет такая же.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «SPA»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.31 из 5
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