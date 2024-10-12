Мини-группа
до 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по шести Северным Эмиратам! Вас ждут горы, рынки, каньоны и купание в Оманском заливе. Присоединяйтесь
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю: от пустыни до небоскребов
Погрузитесь в мир высот и роскоши, посетив самые знаковые места Дубая: от величественной Бурдж Халифы до чарующего Дубай Марины
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$362.50 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия - 4 часа
Четырехчасовая экскурсия по Рас-эль-Хайме с персональным гидом. Откройте для себя все ключевые достопримечательности города. Не забудьте маску
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$360 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- BBitlilya12 октября 2024Поездка с Андреем очень познавательная! Рекомендую! Именно он нам рассказал о том что Эмираты разные!
- ААлександра2 марта 2024Гид Андрей очень интересно вёл экскурсию. Впечатлил Индийский океан - был штор и эта стихия, по сравнению с которой человек выглядит песчинкой, и пугает, и завораживает одновременно
- NNatalya25 апреля 2023Экскурсия оставила положительные эмоции! Большую роль в этой оценке оставил наш гид Андрей! С хорошо поставленной речью, с юмором доносилась
- ССергей20 ноября 2022Прекрасный, очень эрудированный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Старый город Рас-Аль-Хаймы»
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
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