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Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города

  • $100 за экскурсию

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Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи

Что вы увидите

  • Аквапарк «Aquaventure Atlantis»
Одно из чудес света – искусственный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов 🎡 – Аквавенчер.
Огромный водный парк 🌳 занимает территорию в 17 га, пляж 🏖️ протяженностью 700м, имеет 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2. 3 км.
Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей.
Просторный парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени.
Что входит
  • Билет в аквапарк
  • Трансфер в оба конца.
Что не входит
  • Еда или напитки.
Начало
🚩 Любой отель Шарджи или Аджмана.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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