Одно из чудес света – искусственный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов 🎡 – Аквавенчер.

Огромный водный парк 🌳 занимает территорию в 17 га, пляж 🏖️ протяженностью 700м, имеет 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2. 3 км.

Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей.

Просторный парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени.