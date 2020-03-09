12 отзывов оставили туристы

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Фабрика Шиндлера и район Подгуже

Прикоснуться к судьбам жителей краковского гетто и узнать об их спасителях

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в музее Шиндлера
  • Заказать экскурсию

19 за человека

У этой экскурсии12 отзывов
3.92
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
Прогулка 👣 посвящена истории 📖 выживания сотен людей во времена немецкой оккупации Кракова.

В музее на территории фабрики Шиндлера интерактивные экспозиции познакомят вас с судьбами спасенных евреев и их спасителей — в частности немецкого промышленника, о котором снят знаменитый фильм 🎥 «Список Шиндлера».

Продолжим тему, проходя по улицам бывшего еврейского гетто в Подгуже.

В итоге экскурсия ⛳ поможет вам прикоснуться к человеческой трагедии и великой человечности.
Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Фабрика Шиндлера и район Подгуже

Что вас ожидает

Истории великой человечности на фабрике Шиндлера
Экскурсия начнется в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста. Эта история легла в основу гениального фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Вы обойдете все залы музея, посвященные истории фабрики с 1920 по 1945 год и, конечно, жизни поляков и евреев во время Второй мировой войны. Музей очень современный: вы лучше осознаете не просто прошлое фабрики, но судьбы людей, в залах со звуковым сопровождением, реальными конструкциями и впечатляющими инсталляциями.

Хроники Подгуже — краковского гетто
Улицы бывшего города Подгуже, а сегодня района Кракова до сих пор хранят свидетельства страшных событий. Здесь я продолжу рассказ о спасении сотен людей во время немецкой оккупации Польши. Вы увидите главные места, где запечатлены страницы человеческой драмы: часть неразрушенной стены вокруг гетто, аптеку «Под орлом», дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, и площадь, где установлены десятки чугунных стульев — я объясню смысл этого памятника, оставляющего гнетущее впечатление.

Варианты бронирования

Эту экскурсию вы можете также забронировать в пакете с другими экскурсиями:

Организационные детали

  • Билет в музей включен в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется скидки: на каждую вторую экскурсию — 5%, на каждую третью — 10%, на каждую четвёртую и более — 15%
  • При бронировании экскурсии из города Варшава возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80€ за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании экскурсии из города Вроцлав возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40€ за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Фабрика Шиндлера и район Подгуже

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала в музее Шиндлера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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12 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Экскурсия по фабрике Шиндлера, только от Шиндлера там только два с половиной предложения. Этого очень не хватало. Материал не отличался особой оригинальностью. Экскурсовод Лариса знала, о чем говорит, но подача была сухой. А часть экскурсии на улице вообще экскурсией назвать нельзя. Нам показали пару вещей, о которых рассказали пару предложений. Любой ребенок пяти лет справился бы с этой задачей. / Проблема для туристов в том, что обычным способом билетов на экскурсию по фабрике не достать, поэтому приходится брать что есть. Но это вообще не фонтан.
9 января 2020
Гид была не плохой, однако, организации экскурсии на уровне ниже среднего. Никакой специальный человек нас в холле музея не ждал, как это было указано в билете. Нам пришлось самостоятельно бегать по холлу музея и разыскивать того, кто смог бы нам помочь. В результате, таким человеком оказалась наш экскурсовод, которая не владела информацией об оплате, не могла дать сдачу. Дополнительно никакой особой экскурсии по району Подгуже гид не проводила. В целом, данную экскурсию никому не рекомендую. Гораздо проще, легче, понятнее и, главное, дешевле будет просто купить билет и заказать экскурсию непосредственно в музее!
6 января 2020
Экскурсию вела пани Иоланта. Нам очень понравилось. Экскурсовод хорошо владеет информации, рассказывает очень интересно. Время пролетело незаметно. Я обязательно порекомендую эту экскурсию своим друзьям. И спасибо компании Трипстер за хороший сервис.
21 декабря 2019
Надежда вела экскурсию с душой. Как говориться экскурсавот от Бога. Спасибо
9 декабря 2019
Мне посчастливилось получить индивидуальную экскурсию у гида Надежды. И правда повезло с гидом (как все-таки много зависит именно от гида), Надежда поделилась очень интересной информацией, деталями жизни Кракова военного времени. получила огромное удовольствие от времяпрепровождения. Спасибо
25 ноября 2019
Остались самые лучшие впечатления от профессионального и интересного рассказа гида -JOLANTA, и очень неприятный осадок от отношения организаторов: Экскурсия была заказана заранее (услуги гида + стоимость входных билетов). В день нашей экскурсии была акция - стоимость билета 1 зл. Организатор не позволил нам купить билеты по 1 зл, объяснив, что билеты уже у него. Он нам вручил билеты, на которых стояла цена 18. 5 зл, потребовав у нас за билеты по 32 зл. с каждого. Все наши доводы в отношении цены билета были отвергнуты. Нам было сказано в грубой форме - не хотите, отменяйте (потеряв предоплату). Из-за неудобства перед гидом, и не желая портить себе отпуск, мы уплатили услуги гида + по 32 зл. за каждый билет, при этом зная, что для всех посетителей в этот день вход был практически бесплатный. Организаторы экскурсии оставили о себе самое неприятное впечатление.
14 октября 2019
Отличная экскурсия. Экскурсовод просто замечательный, а у нас есть с чем сравнить. Нашим экскурсоводом была Надежда. Рекомендуем как знающего своё дело экскурсовода, не пожалеете! Руководителям Надежды большое спасибо за квалифицированный персонал.
28 июля 2019
Самый лучший гид-это Ольга. К сожалению, не она вела экскурсию.
22 июля 2019
Просто супер и сказать больше нечего
18 июля 2019
Экскурсия с экскурсоводом Надей понравилась. Было интересно. Не стоит идти с маленькими детьми. Огромная очередь на входе.
Ещё 2 отзыва

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