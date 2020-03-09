12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Истории великой человечности на фабрике Шиндлера

Экскурсия начнется в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста. Эта история легла в основу гениального фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Вы обойдете все залы музея, посвященные истории фабрики с 1920 по 1945 год и, конечно, жизни поляков и евреев во время Второй мировой войны. Музей очень современный: вы лучше осознаете не просто прошлое фабрики, но судьбы людей, в залах со звуковым сопровождением, реальными конструкциями и впечатляющими инсталляциями.

Хроники Подгуже — краковского гетто

Улицы бывшего города Подгуже, а сегодня района Кракова до сих пор хранят свидетельства страшных событий. Здесь я продолжу рассказ о спасении сотен людей во время немецкой оккупации Польши. Вы увидите главные места, где запечатлены страницы человеческой драмы: часть неразрушенной стены вокруг гетто, аптеку «Под орлом», дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, и площадь, где установлены десятки чугунных стульев — я объясню смысл этого памятника, оставляющего гнетущее впечатление.

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