Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Познакомьтесь с Варшавой через её улицы и истории. Откройте для себя архитектуру, традиции и секреты местных жителей на этой увлекательной прогулке
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
28 сен в 10:30
5 окт в 10:30
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Варшава удивляет контрастами. Выберите один из маршрутов и откройте для себя город, где история и современность переплетаются в каждом уголке
Начало: У колонны Сигизмунда
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Варшаве: экономкласс и комфорт-класс на выбор
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Варшавы и доставит по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 00:00
24 сен в 00:00
€42 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в сентябре 2025
Сейчас в Варшаве в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 744 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 744 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь