Предлагаем Вам увлекательную экскурсию ⛳ по Варшаве, во время которой Вы узнаете немного интересных фактов из истории 📖 города, познакомитесь с местными легендами, увидите главные достопримечательности 🏛️ столици Польши.

В программе экскурсии: Старый город 🏙️, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, статуя Сирены. Старый город Варшавы занесён в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Обращаем ваше внимание, что это групповая экскурсия с возможностью присоединения её участников в процессе ее проведения. Мы знаем, как интересно познакомить вас с Варшавой.