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Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве

4.9
20 отзывов
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Варшавы
Во время обзорной экскурсии 🧭 по Варшаве вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Старого города, который был полностью восстановлен после разрушений Второй Мировой войны.

Экскурсовод покажет вам Королевский дворец, Замковую площадь, Собор Святого Яна, Барбакан, статую Сирены.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €15 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве

Что вы увидите

  • Старый город
  • Замковая площадь
  • Королевский тракт
  • Собор Святого Яна
  • Барбакан
  • Статуя Сирены
Предлагаем Вам увлекательную экскурсию ⛳ по Варшаве, во время которой Вы узнаете немного интересных фактов из истории 📖 города, познакомитесь с местными легендами, увидите главные достопримечательности 🏛️ столици Польши.
В программе экскурсии: Старый город 🏙️, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, статуя Сирены. Старый город Варшавы занесён в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Обращаем ваше внимание, что это групповая экскурсия с возможностью присоединения её участников в процессе ее проведения. Мы знаем, как интересно познакомить вас с Варшавой.
Что входит
  • русскоговорящий гид
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 Сбор группы у центрального входа отеля Sofitel Victoria Warsaw 5*, Królewska 11
Место завершения
🏁 Варшава
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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20 отзывов оставили туристы

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