30 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

В течение трех часов мы увидим Старый Город Варшавы, проедем вдоль оборонительных сооружений, готических церквей и королевских дворцов, побываем на Замковой площади и Краковском Предместье со знаменитыми дворцами (также резиденция Президента Польшы), увидим зелёное сердце городa — королевский Саксонский парк, Библиотеку Варшавского Университета с садом на крыше, речные бульвары и многое другое.

После отдыха над берегом реки Висла можем поехать к дворцово-парковому ансамблю Королевские Лазенки или пересечь реку Висла и прокатиться по правому берегу города, по Праге и Саксонской Кемпе, которую в конце 16 века основали французские и фламандские протестанты, бежавшие от религиозных преследований в Польшу. Сейчас это богемно-художественный квартал с уютными двориками, арт-галереями и неповторимой атмосферой.

В пути в зависимости от ваших интересов я могу углубиться в историю Варшавы и польского народа или рассказать о том, как устроена жизнь горожан в наши дни.

По индивидуальным пожеланиям маршрут экскурсии может проходить исключительно по ровной местности и по велосипедным дорожкам.