30 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

По Варшаве на велосипеде

Знакомство с городом для любителей активного отдыха

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚲На велосипеде
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

От 65 за экскурсию

У этой экскурсии30 отзывов
4.97
Василий
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
Василий – Гид в Варшаве
Велосипедная экскурсия ⛳ по Варшаве — это отличная возможность познакомиться с городом для всех, кто любит активный отдых и владеет навыками езды на городском велосипеде 🚲.
По Варшаве на велосипеде

Что вас ожидает

В течение трех часов мы увидим Старый Город Варшавы, проедем вдоль оборонительных сооружений, готических церквей и королевских дворцов, побываем на Замковой площади и Краковском Предместье со знаменитыми дворцами (также резиденция Президента Польшы), увидим зелёное сердце городa — королевский Саксонский парк, Библиотеку Варшавского Университета с садом на крыше, речные бульвары и многое другое.

После отдыха над берегом реки Висла можем поехать к дворцово-парковому ансамблю Королевские Лазенки или пересечь реку Висла и прокатиться по правому берегу города, по Праге и Саксонской Кемпе, которую в конце 16 века основали французские и фламандские протестанты, бежавшие от религиозных преследований в Польшу. Сейчас это богемно-художественный квартал с уютными двориками, арт-галереями и неповторимой атмосферой.

В пути в зависимости от ваших интересов я могу углубиться в историю Варшавы и польского народа или рассказать о том, как устроена жизнь горожан в наши дни.

По индивидуальным пожеланиям маршрут экскурсии может проходить исключительно по ровной местности и по велосипедным дорожкам.

Организационные детали

Прокат велосипедов уже включен в стоимость экскурсии.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Здравствуйте! Приглашаю Вас на мои экскурсии по Варшаве и Польше. Во время знакомства с Варшавой, мы посетим Старый Город и Королевский замок, а также знаменитые королевские резиденции в Вилянове и Лазенках. Экскурсиии возможны пешеходные и автомобильные, а от апреля до октября также велосипедные. Из Варшавы можно отправиться в однодневные туры в Краков + Величка или Освенцим, Гданьск + Мальборк, Люблин + Майданек, Желязова Воля + Неборув и Аркадия, Казимеж-Дольны. До встречи в Польше!
Напишите мне

30 отзывов оставили туристы

5 сентября 2019
Василий! Просим прощения, мы Вам ещё должны деньги. Как переслать? Очень замечательная, позитивная, познавательная экскурсия. Мало того, что перенесли на один час позже, так ещё и после экскурсии прокатились на метро. Супер! Василий знаток своего дела. Очень интересно. Без напряжения три часа экскурсии. И это в 58-65 лет. (Это нам). Мы считаем, что это одна из лучших экскурсий в Варшаве. Спасибо!
14 августа 2019
Экскурсия хорошо продумана. Василий любит и хорошо знает свой город. Спасибо!
9 июня 2019
Очень все понравилось. Сам формат экскурсии для нас был новым, что ещё больше дало плюсов в мероприятии. Гид очень гибко подходит к клиенту. Ещё до начала езды на велосипедах, показал нас улочку с историей города, уточнил, где хотим завершить ее. Рассказывал интересно и доступно. На все вопросы есть ответ. В итоге сплошные плюсы. Такие экскурсии находка для туристов!)
6 мая 2019
Точность, толерантность, тактичность, вот небольшой список положительных качеств Василия. Все понравилось. Обходительность и стремление идти на встречу клиенту. Спасибо, рекомендую данную экскурсию. Положительно удивили, работающие и в хорошем качестве, велосипеды.
1 мая 2019
Всем привет. Очень рекомендуем данную экскурсию. Масса положительных эмоций и впечатлений. Всегда хочется нового и необычного. Пешком столько не посмотреть. На удивление, велосипеды в хорошем состоянии, комфортные. Аренда велосипедов входит в стоимость экскурсии. Экскурсовод, Василий, очень хорошо владеет русским языком, по просьбе моментально подстраиваться под обстоятельства. Очень тактичен в политических моментах.. Спасибо ему большое.
24 апреля 2019
Папа приехал в гости в Варшаву и я решила организовать такую экскурсию для него, так что получилась семейная экскурсия. Василий понравился мне и папе, все подробно и интересно рассказал, отвечал на наши вопросы. Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии и поездки по Варшаве на велосипедах!
22 ноября 2018
Замечательно организованная, с прекрасно продуманным маршрутом экскурсия. Максимальное количество информации в доступной форме за достаточно кротокое время в формате дружской беседы, а не скучной академичской лекции. Спасибо за проведенные часы
Yuriy
21 октября 2018
Очень хороший формат экскурсии - передвигаясь по Варшаве на велосипеде между достопримечательностями, мы совсем не устали и успели посмотреть очень многое. Василий очень хорошо структурирует и подносит информацию, слушать было очень интересно. Василий, ещё раз вам огромное спасибо!
7 октября 2018
Экскурсия прошла замечательно. Василий рассказал много интересного о городе и истории города.
7 октября 2018
Экскурсия была пре-крас-ной!!!. Я получил Большое удовольствие от: значительного пополнения своих скудных знаний об истории Польши (мама полька), и от "резвой" прокатки на великах---это было Чудесно! Посетили максимум возможного за 3 часа, благодаря рациональному маршруту Василия--у меня даже создалось впечатление, что мы с ним знакомы с детства---настолько он был коммуникабелен и заботлив, опекая "ведомого", что мне хотелось ездить-и-ездить, смотреть-и-вникать с обаятельным Василием: (то и дело я при общении с ним невольно переходил на "ты"), что воспринималось им весьма тактично. Прошу извинить некоторую велеречивость---резюме: +++..... ! С уважением--Виталий.
Ещё 20 отзывов

Обзорные экскурсии в Варшаве

По улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной Варшавы
78 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Эта прогулка для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши. Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории,пройдете по главным достопримечательностям и необычным уголкам города. И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!
Ежедневная прогулка по ВаршавеЕжедневная прогулка по ВаршавеЕжедневная прогулка по Варшаве
15 за человека
2 часа
94 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Варшава — город-микс: современного и старого, сохранённого и восстановленного, классического и авангардного. И не всем он по вкусу. Наша экскурсия — возможность влюбиться в город, в котором сделать это не так просто. Вы выберете один из двух маршрутов: в любом случае, вам гарантирован интерес к богатой, но понятно рассказанной истории Варшавы; обеспечена встреча с контрастами города и всем-всем, что можно найти только в этой столице.
Варшава шаг за шагомВаршава шаг за шагомВаршава шаг за шагом
71 за экскурсию
3.5 часа
84 отзыва
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому. На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян. Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.
Первое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с Варшавой
15 за человека
3 часа
20 отзывов
Групповая обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
За три часа охватить все 800 лет истории Варшавы не удастся, но обещаю, что вы узнаете главное о городе. Нарядная улица Краковское предместье, ансамбли Рыночной и Замковой площадей, костел Св. Анны — по этим и другим достопримечательностям вы проследите непростой путь Варшавы и узнаете, как и чем живет столица сегодня. А еще получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, как провести вечер и куда еще съездить в Польше.
Авто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по Варшаве
189 за экскурсию
5 часов
32 отзыва
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Эта экскурсия для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями Варшавы в первый день своего путешествия. За несколько часов вы проедете по главным местам столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.

Выбирайте и другие экскурсии в Варшаве

ПешкомМузеи и искусствоНа велосипедеНа автомобилеОбзорныеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураВсе
От65 за экскурсию
Заказать экскурсию