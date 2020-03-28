О коронавирусе в Португалии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Португалии на сегодня 29 марта 2020: 5962 заражено, 119 умерло, 43 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Португалии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Португалии на сегодня 29 марта 2020: 5962 заражено, 119 умерло, 43 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Португалии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Португалии за всё время 5962 +792 за 29 марта 2020 Выздоровели 43 Умерли 119 +19 Летальность 2% В критическом состоянии 89

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Португалии находится 0.87% (5962 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 89 из них в критическом состоянии, 119 умерло, 43 выздоровело, а всего инфицированных осталось 5800 человек. Самого первого зараженного человека в Португалии выявили 1 марта 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Португалии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Португалии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Португалии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 5962792 11919 0.33% 43 ▲ 5800+773 28 мар 2020 5170902 10024 0.48% 43 ▲ 5027+878 27 мар 2020 4268724 7616 0.39% 43 ▲ 4149+708 26 мар 2020 3544549 6017 0.49% 4321 ▲ 3441+511 25 мар 2020 2995633 4310 0.34% 22 ▲ 2930+623 24 мар 2020 2362302 3310 0.43% 2217 ▲ 2307+275 23 мар 2020 2060460 239 0.44% 5 ▲ 2032+451 22 мар 2020 1600320 142 0.13% 5 ▲ 1581+318 21 мар 2020 1280260 126 0.48% 5 ▲ 1263+254 20 мар 2020 1020235 63 0.3% 52 ▲ 1009+230 19 мар 2020 785337 31 0.13% 3 ▲ 779+336 18 мар 2020 448 21 0.23% 3 ▼ 443-1 17 мар 2020 448117 11 0.23% 3 ▲ 444+116 16 мар 2020 33186 0 — 31 ▲ 328+85 15 мар 2020 24576 0 — 2 ▲ 243+76 14 мар 2020 16957 0 — 21 ▲ 167+56 13 мар 2020 11253 0 — 11 ▲ 111+52 11 мар 2020 5918 0 — 0 ▲ 59+18 10 мар 2020 4111 0 — 0 ▲ 41+11 8 мар 2020 3010 0 — 0 ▲ 30+10 7 мар 2020 207 0 — 0 ▲ 20+7 6 мар 2020 135 0 — 0 ▲ 13+5 5 мар 2020 83 0 — 0 ▲ 8+3 4 мар 2020 53 0 — 0 ▲ 5+3 2 мар 2020 22 0 — 0 ▲ 2+2 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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