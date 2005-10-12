Oльга Г. – Гид из Лиссабона

Эта экскурсия ⛳ отлично подойдёт для путешественников, которые уже посмотрели Лиссабон и хотели бы один день провести в Порту — северной столице Португалии.



Мы заберём вас из вашего отеля в Лиссабоне и на комфортабельном автомобиле 🚘, вдоль эвкалиптовых лесов, пробковых рощ и виноградников помчимся в один из прекраснейших городов Португалии.