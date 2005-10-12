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Экскурсия из Лиссабона в Порту

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Эта экскурсия ⛳ отлично подойдёт для путешественников, которые уже посмотрели Лиссабон и хотели бы один день провести в Порту — северной столице Португалии.

Мы заберём вас из вашего отеля в Лиссабоне и на комфортабельном автомобиле 🚘, вдоль эвкалиптовых лесов, пробковых рощ и виноградников помчимся в один из прекраснейших городов Португалии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €500 за экскурсию

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Экскурсия из Лиссабона в Порту
Экскурсия из Лиссабона в Порту

Что вы увидите

  • Церковь Клеригуш
  • Книжный магазин «Лелло & Брат»
  • Вокзал Сан-Бенту
  • Кафедральный собор
  • Францисканская церковь
  • Вила Нова де Гайя
Во время пути мы обязательно поговорим о древней истории 📖 и современной жизни города Порту, а также совершим небольшой экскурс в легендарное прошлое Португалии.
  • Знакомство с городом начнётся с центральной площади, окружённой очаровательными особняками и административными зданиями XIX-XX вв. в стиле модерн.
  • Затем проследуем к церкви Клеригуш, и колокольне, которая является символом города.
  • Вы обязательно посетите книжный магазин «Лелло & Брат», именно его ошеломляющие интерьеры вдохновили Джоан Роулинг на создание Гарри Поттера.
  • Вы полюбуетесь великолепными изразцами вокзала Сан-Бенту, осмотрите древний гранитный Кафедральный собор и восхититесь золотой отделкой Францисканской церкви.
  • В одном из самых колоритных районов города Рибейра мы прогуляемся вдоль набережной реки Дору, полюбуемся красотой уютных домиков с разноцветными фасадами, ажурным мостом Дона Луиша I и традиционными лодочками рабелу, снующими вдоль берега.
  • Перейдя по мосту через Дору, мы окажемся в другом городе — Вила Нова де Гайя, где известные производители портвейнов имеют склады-погреба. Здесь мы заглянем в закрома одного из старейших винных домов, проведём дегустацию и разгадаем тайну этого знаменитого португальского напитка.
Что входит
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия из Лиссабона в Порту
Экскурсия из Лиссабона в Порту
Экскурсия из Лиссабона в Порту
Экскурсия из Лиссабона в Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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