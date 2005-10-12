Во время пути мы обязательно поговорим о древней истории 📖 и современной жизни города Порту, а также совершим небольшой экскурс в легендарное прошлое Португалии.
Знакомство с городом начнётся с центральной площади, окружённой очаровательными особняками и административными зданиями XIX-XX вв. в стиле модерн.
Затем проследуем к церкви Клеригуш, и колокольне, которая является символом города.
Вы обязательно посетите книжный магазин «Лелло & Брат», именно его ошеломляющие интерьеры вдохновили Джоан Роулинг на создание Гарри Поттера.
Вы полюбуетесь великолепными изразцами вокзала Сан-Бенту, осмотрите древний гранитный Кафедральный собор и восхититесь золотой отделкой Францисканской церкви.
В одном из самых колоритных районов города Рибейра мы прогуляемся вдоль набережной реки Дору, полюбуемся красотой уютных домиков с разноцветными фасадами, ажурным мостом Дона Луиша I и традиционными лодочками рабелу, снующими вдоль берега.
Перейдя по мосту через Дору, мы окажемся в другом городе — Вила Нова де Гайя, где известные производители портвейнов имеют склады-погреба. Здесь мы заглянем в закрома одного из старейших винных домов, проведём дегустацию и разгадаем тайну этого знаменитого португальского напитка.
Что входит
Комфортабельный минивэн с водителем
Услуги гида
Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
Стоимость входных билетов
Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.