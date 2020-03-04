2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фотосессия на фоне живого Лиссабона

Улицы португальской столицы, залитые солнцем и обрамленные красивейшей плиткой азулежу, станут атмосферными декорациями для любых фотографий: будь то эффектные снимки в образе, романтическая лав-стори или веселая фотосессия для компании друзей. Я проведу вас по самым колоритным уголкам Лиссабона и помогу отыскать небанальные места для съемки, а профессиональный фотограф из Бразилии, который будет нас сопровождать, поймает ваши живые эмоции и настоящее португальское настроение.

Прогулка в португальском ритме

Мы встретимся в сердце Лиссабона и отправимся исследовать исторические кварталы от Алфамы до Байши, наслаждаться их размеренным ритмом и наблюдать за стилем жизни коренных португальцев. Мы прогуляемся сквозь Триумфальную арку, пройдем по площади Коммерции, заплутаем в лабиринтах улочек, полюбуемся черепичными крышами с площади Санта Лусия, встретим на пути легендарный лифт Санта-Жушта и остановимся на самых интересных смотровых площадках Лиссабона в поисках лучшего фона для ваших фотографий.