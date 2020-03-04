2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города

Яся
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Яся – ваш гид
Трудно представить более идеальное место для фотосессии, чем Лиссабон — с его фактурными улочками, калейдоскопом плитки азулежу и захватывающими обзорными площадками.

Мы прогуляемся по закоулкам Алфамы и поговорим о португальском стиле жизни, а профессиональный фотограф поймает ваши живые эмоции и сохранит их на ярких снимках.
170 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Триумфальная Арка на площади коммерции
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона

Что вас ожидает

Фотосессия на фоне живого Лиссабона
Улицы португальской столицы, залитые солнцем и обрамленные красивейшей плиткой азулежу, станут атмосферными декорациями для любых фотографий: будь то эффектные снимки в образе, романтическая лав-стори или веселая фотосессия для компании друзей. Я проведу вас по самым колоритным уголкам Лиссабона и помогу отыскать небанальные места для съемки, а профессиональный фотограф из Бразилии, который будет нас сопровождать, поймает ваши живые эмоции и настоящее португальское настроение.

Прогулка в португальском ритме
Мы встретимся в сердце Лиссабона и отправимся исследовать исторические кварталы от Алфамы до Байши, наслаждаться их размеренным ритмом и наблюдать за стилем жизни коренных португальцев. Мы прогуляемся сквозь Триумфальную арку, пройдем по площади Коммерции, заплутаем в лабиринтах улочек, полюбуемся черепичными крышами с площади Санта Лусия, встретим на пути легендарный лифт Санта-Жушта и остановимся на самых интересных смотровых площадках Лиссабона в поисках лучшего фона для ваших фотографий.

Организационные детали

Обработка фотографий займет примерно 3 рабочих дня. После фотосессии на память у вас останутся 15 обработанных фотографий и весь фотоархив нашей прогулки.

Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Фотопрогулка в сердце Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Триумфальная Арка на площади коммерции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яся
Яся
Привет! Меня зовут Яся. Мне 28 лет, и я самый счастливый человек на планете. Ведь я нашла город своей мечты — место, где я чувствую вдохновение на все 100%. Я живу в Лиссабоне с октября 2017 года. Путешествуя по миру, я настолько влюбилась в этот город, что решилась на переезд. Местные жители манили улыбками и позитивом, а океан — серфингом. Я обожаю ходить пешком и все детально рассматривать. А еще мне очень нравится рассказывать и показывать то, что я люблю, и делаю я это с большой страстью. Моя задача — влюбить вас в Лиссабон и показать его глазами местного жителя!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Спасибо огромное! Экскурсия,общение,все очень понравилось. Мы получили массу впечатлений и положительных эмоций:)
15 июня 2019
Ребята большие умнички: интернациональный тандем Яси и Мигеля - сработал на 100 %. К своей работе подошли не формально и с душой! ️😁

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