Приглашаю на профессиональную фотосессию в самых живописных уголках исторического центра Лиссабона.
Он станет атмосферной декорацией для любого формата: романтической истории, индивидуальной или дружеской съёмки. Я помогу запечатлеть на кадрах ваши живые эмоции и поймать лёгкое португальское настроение!
Он станет атмосферной декорацией для любого формата: романтической истории, индивидуальной или дружеской съёмки. Я помогу запечатлеть на кадрах ваши живые эмоции и поймать лёгкое португальское настроение!
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание фото-прогулки
Мы встретимся в сердце Лиссабона и отправимся исследовать кварталы Старого города. Пройдём сквозь Триумфальную арку, прогуляемся по площади Коммерции, сделаем головокружительные снимки с набережной и затеряемся в лабиринтах колоритной Алфамы. А также поднимемся на самые красивые смотровые площадки города, ведь это идеальное место для атмосферных фото!
Организационные детали
- В течение недели после фотосессии я пришлю вам от 50 обработанных фото в авторской цветокоррекции
- Съёмка проводится на фотоаппарат Sony Alpha 6400
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лиссабоне
Привет! Меня зовут Даша, я профессиональный фотограф в Лиссабоне. Я решила объединить сразу несколько любимых занятий: фотография, прогулка и общение. С удовольствием сделаю для вас красочные профессиональные снимки и стану проводником в мир аутентичной португальской столицы. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Настя
8 янв 2025
Суперская фотоэкскурсия, Даша учла все пожелания, поменяла маршрут, рассказала много интересного и сделала непринужденные живые и очень яркие фото, как я просила
А
Андрей
29 дек 2024
Я получил огромное удовольствие от фотосессии! С Дарьей было приятно и легко общаться, она много интересного рассказала нам о жизни в Лиссабоне, прислушивалась к нашим пожеланиям и сделала массу прекрасных фотографий. Рекомендую!
Е
Елена
26 дек 2024
Мы несколько раз были в Лиссабоне с семьей. В этот раз нам хотелось помимо впечатлений получить что-то, что останется на память о городе. Поэтому мы решили отправиться на фотопрогулку.
Даша помогла
Даша помогла
Даша
23 дек 2024
Отличная прогулка. Даша приятный и весёлый человек. Создала нам классную атмосферу на прогулке 👍
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