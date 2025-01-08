читать дальше создать живую и непринужденную атмосферу во время прогулки. Ее в итоге видно даже на снимках. И сама прогулка получилась приятной - время пролетело незаметно.

Очень рекомендую такой формат экскурсии: и город можно посмотреть, и на память остаются прекрасные профессиональные фото.

Мы несколько раз были в Лиссабоне с семьей. В этот раз нам хотелось помимо впечатлений получить что-то, что останется на память о городе. Поэтому мы решили отправиться на фотопрогулку.Даша помогла