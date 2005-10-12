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Посмотреть Порту за один день

5
8 отзывов
Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
В туре вас будет ждать прогулка 👣 по уютным улочкам Порту, посещение множества знаковых достопримечательностей 🏛️ города и возможность побывать на лучших смотровых площадках.

Также, если вы захотите, то мы отправимся на обед из блюд национальной кухни 🥧 и проведем дегустацию знаменитого местного портвейна.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €120 за человека

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Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день

Что вы увидите

  • Порту
Если Вы остановились в Лиссабоне, не стоит себе отказывать в удовольствии посетить «Северную столицу» Португалии, - город 🏙️ Порту. Однодневный тур - это именно то, что Вам нужно, чтобы познакомиться с Порту простым, удобным и стильным способом.
Выезд будет организован из Вашего отеля в Лиссабоне на комфортном автомобиле 🚘. Я помогу Вам обойти все основные районы Порту, увидеть самые значимые памятники, сфотографироваться на самых лучших видовых площадках, просто хорошо провести время и получить прекрасные воспоминания о Вашем визите в этот старинный город.
Тур включает в себя посещение одной из самых известных достопримечательностей 🏛️ - Башни духовенства, где Вы можете подняться на 240 шагов к вершине винтовой лестницы и насладиться захватывающим видом. Полюбуйтесь витринами одного из самых красивых 🤩 книжных магазинов «Лелло» и осмотрите руины средневековой городской стены. Не оставят вас равнодушными и фасады местных домов, украшенные традиционной плиткой, а также местные ремесленные магазины и сады 19-го века, с растущими в них цветами. Пересечем мост, построенный по проекту Густава Эйфеля, прогуляемся вдоль берега реки Дору по необычным районам с привлекательными городскими пейзажами Порту. Полностью погрузиться в волшебство города вам поможет речной круиз на одной из типичных португальских лодок, что традиционно перевозили бочки с портвейном из винных хозяйств в долине Доуру в погреба в Порту. Несмотря на насыщенный день, найдем время и для обеда, чтобы попробовать лучшие блюда кухни 🥧 Севера Португалии.
Вы не можете покинуть Порту, не попробовав «нектар богов», знаменитый портвейн, посетив винный погреб. Узнайте секреты производства этого «напитка настоящих джентльменов» и его успеха.
Экскурсия автомобильно-пешеходная продолжительностью 12 часов.
Обратите внимание, данная экскурсия ⛳ доступна к заказу ежедневно в индивидуальном формате - для уточнения деталей воспользуйтесь пожалуйста формой бронирования и уточните детали у организатора.
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль бизнес класса с водителем
  • Начало тура от места заказчика
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустации
  • Питание
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день
Посмотреть Порту за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег С.
Олег С.
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8 отзывов оставили туристы

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