Знакомство с нетуристической Португалией

Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне
Экскурсия для тех, кто не любит шумные места, хочет посетить нетуристическую Португалию, побывать не на самом шумном пляже, но очень красивом, попробовать местного вина на винодельне и посетить местный ресторан с адекватной ценою.
Знакомство с нетуристической Португалией
Знакомство с нетуристической Португалией
Знакомство с нетуристической Португалией
Знакомство с нетуристической Португалией
Знакомство с нетуристической Португалией
Знакомство с нетуристической Португалией
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Мост 25 Апреля
  • Винное предприятие Жозе Мария да Фонсека, город Azeitao
  • Пляж Фонте да Телья

Описание

Я покажу вам совсем другую страну, мы побываем в местах, где не так много туристов. Что вас ожидает: Из Лиссабона мы отправимся в португальскую провинцию — Azeitao. Проедем по знаменитому мосту 25 апреля напоминающий знаменитый Голден-Гейт-Бридж. Посетим винное предприятие Жозе Мария да Фонсека. Это одно из крупнейших винодельческих хозяйств в португалии. Вы узнаете о секретах производства сухих вин и знаменитых мускатов. Трансфер к пляжу. Вы посетите рыбацкую деревню, и самый большой пляж возле города Лиссабон. За короткое время вы поймете что рядом с Лиссабоном находится красивейшие пляжи, которыми вы сможете насладиться в полной мере. Финальная часть экскурсии обед в провинциальном, нетуристическом ресторане. Приятная цена и разливное вино завершат знакомство с португальской провинцией. По желанию, дополнительно проведу экскурсию, где до сегодняшнего дня изготавливают ручным способом знаменитую азулейжарию по арабской технике 16 века.

Каждый день в 8.30 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты — 15 евро с человека.
  • Обед — 30 евро с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель в городе Лиссабон
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8.30 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

ИндивидуальныеНеобычныеВыездныеГастрономическиеНа весь деньПопулярные местаОбзорные

Похожие туры из Лиссабона

Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Отель
4 дек
11 дек
18 дек
25 дек
85 за человека
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
7 дек
8 дек
12 дек
13 дек
115 за всё до 4 чел.
Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Подземное царство в Португалии. Спуск в пещеры «Мира де Айре»
Таинственный сказочный мир нерукотворного искусста - в одной из самых больших пещер мира
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
340 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ