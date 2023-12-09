Экскурсия для тех, кто не любит шумные места, хочет посетить нетуристическую Португалию, побывать не на самом шумном пляже, но очень красивом, попробовать местного вина на винодельне и посетить местный ресторан с адекватной ценою.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мост 25 Апреля
- Винное предприятие Жозе Мария да Фонсека, город Azeitao
- Пляж Фонте да Телья
Описание
Я покажу вам совсем другую страну, мы побываем в местах, где не так много туристов. Что вас ожидает: Из Лиссабона мы отправимся в португальскую провинцию — Azeitao. Проедем по знаменитому мосту 25 апреля напоминающий знаменитый Голден-Гейт-Бридж. Посетим винное предприятие Жозе Мария да Фонсека. Это одно из крупнейших винодельческих хозяйств в португалии. Вы узнаете о секретах производства сухих вин и знаменитых мускатов. Трансфер к пляжу. Вы посетите рыбацкую деревню, и самый большой пляж возле города Лиссабон. За короткое время вы поймете что рядом с Лиссабоном находится красивейшие пляжи, которыми вы сможете насладиться в полной мере. Финальная часть экскурсии обед в провинциальном, нетуристическом ресторане. Приятная цена и разливное вино завершат знакомство с португальской провинцией. По желанию, дополнительно проведу экскурсию, где до сегодняшнего дня изготавливают ручным способом знаменитую азулейжарию по арабской технике 16 века.
Каждый день в 8.30 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты — 15 евро с человека.
- Обед — 30 евро с человека
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в городе Лиссабон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 8.30 утраЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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