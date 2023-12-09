Описание

Я покажу вам совсем другую страну, мы побываем в местах, где не так много туристов. Что вас ожидает: Из Лиссабона мы отправимся в португальскую провинцию — Azeitao. Проедем по знаменитому мосту 25 апреля напоминающий знаменитый Голден-Гейт-Бридж. Посетим винное предприятие Жозе Мария да Фонсека. Это одно из крупнейших винодельческих хозяйств в португалии. Вы узнаете о секретах производства сухих вин и знаменитых мускатов. Трансфер к пляжу. Вы посетите рыбацкую деревню, и самый большой пляж возле города Лиссабон. За короткое время вы поймете что рядом с Лиссабоном находится красивейшие пляжи, которыми вы сможете насладиться в полной мере. Финальная часть экскурсии обед в провинциальном, нетуристическом ресторане. Приятная цена и разливное вино завершат знакомство с португальской провинцией. По желанию, дополнительно проведу экскурсию, где до сегодняшнего дня изготавливают ручным способом знаменитую азулейжарию по арабской технике 16 века.