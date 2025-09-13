Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
15 сен в 08:30
16 сен в 08:00
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Абакану: древние сокровища и природные красоты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
17 005 ₽
17 900 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
