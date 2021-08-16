Встреча участников на ЖД вокзале в 7:30.
Отправление заказного транспорта в 07:30 (при готовности, можно выехать раньше).
Через 2,5 часа будет остановка вкусно покушать в посёлке Танзыбей.
Примерное к 11:00 прибываем в Ергаки.
Разгружаемся и выдвигаем по хорошей тропе до стоянки в недалекой близости от озера Каровое.
Здесь разбиваем наш первый бивак, отдыхаем и идём любоваться Висячим камнем и перевалом Художников.
Вечер знакомств, ужин.
Отбой.
После завтрака отправляемся в кольцевой радиальный (без рюкзаков) выход.
Прогуляемся до Висячего камня, затем перейдем вдоль скалы Орешек траверсом (не сбрасывая высоты) до перевала Художников (отсюда открывает вид на скалу Парабола, Зуб Дракона и другие скалы).
Обедаем.
Далее поднимаемся на пик Учителей (подъем простой).
Здесь откроется пейзаж на озеро Мраморное и скалу Птица.
Очень красивый вид.
Ближе к вечеру спускаемся в лагерь, готовим ужин
Собираем утром лагерь.
Делаем переход через перевал Художников (1Б) до озера Художников.
С нашей стороны подъем несложный.
От лагеря – 2 часа.
А спуск будет очень резкий.
Пожалуй, самый сложный участок нашей программы.
В течение 2 часов мы спускаемся и доходим до озера Художников, где разбиваем наш 2й лагерь.
Отдыхаем, фотографируемся на одном из красивейших мест Ергак.
У нас имеется в программе запасной день.
Но при хорошей погоде рекомендуем придерживаться плана.
А по плану у нас – Зуб Дракона.
Расстояние от лагеря до вершины и обратно – 12 км, набор высоты 800 метров.
Экскурсия радиальная (без рюкзаков), но будет много больших камней.
Ранним утром выходим на экскурсию.
Сегодня пройдем вдоль озер Цветные и Космического;
Поднимемся на одну из высших точек Ергак, откуда откроется вид на озеро Ледяное, перевал Пикантный и много других вершин на 360 градусов.
Обязательно берем с собой налобный фонарик и дождевик.
День может быть длинным.
Это запасной день.
Сегодня мы отдыхаем, набираемся сил.
Вблизи нашего лагеря находятся несколько водопадов и Малахитовые ванны.
Мы поставим походную баню, чтобы классно провести время, купаясь в этих источниках.
Также не забываем, что мы стоим эти дни вблизи озера Художников, над которым возвышается причудливая скала правильной формы – Парабола!
Ранним утром собираем наш лагерь и отправляемся вдоль озера Горных духов на перевал Птица.
Подъем от лагеря до вершины займет у нас 2,5 часа.
Далее спускаемся к озеру Светлому (третье по величине озеро), которое находится на высоте 1500 метров.
По желанию мы можем остановиться как на озере, так и пройтись дальше – к озеру Медвежье, и поставить лагерь в уютной точке, вблизи кемпингового лагеря (можно будет подзарядить гаджеты, сходить в горячую баню).
Устанавливаем наш 3й лагерь.
Мы практически уже идём налегке (несем только личные вещи).
Сегодня собираем лагерь и переносим его немного дальше (прогуляемся полтора часа вниз).
После обеда без рюкзаков сходим на экскурсию до водопада Мраморный и озеро Мраморное.
Водопад – это 30 метровый каскад мощной воды.
Отдыхаем, релаксируем.
Это место завораживает своей энергетикой.
После – возвращаемся в лагерь, заключительный ужин с пейзажем на г. Тушканчик.
Ранним утром собираем лагерь.
Делаем несложный переход через перевал Тушканчик (30-40 минут подъем) и спускаемся к нашему заказному транспорту.
По пути будет возможность (по желанию) взойти напоследок еще на вершину горы Тушканчик (1,5ч туда-обратно), где растет Саган-Даля – тонизирующие лепестки, которые добавляют в чай!
Тур предусматривает проживание в треккинговых палатках на 2 и 3 места.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.
В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни. Но необходимо быть готовым ко всему. Для этого мы берем дождевики (а лучше два), ветроводозащитную одежду и дополнительные тенты для палаток.
Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.
Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.
В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Ответить на этот вопрос сегодня точно и однозначно мы не можем. Практика других походов показывается, что мужчина несет 15-20 кг, женщина 10-12 кг. Вес складывается из: спальник (3кг), общественный груз (3-5 кг), личные вещи (3-5 кг), сам рюкзак (1-3 кг). Остальное уже по факту вы самостоятельно себе докладываете лишних вещей). Мы проводим плотную консультацию перед походом, чтобы максимально развернуто объяснить что и для чего берется. Местами наши портеры (люди, которые носят груз в горах) будут помогать перебрасывать продукты питания и часть бивачного снаряжения.
Данная программа тура подразумевает проживание в треккинговых палатках (отличие от кемпинговых, что они компактнее, быстрее разворачиваются и значительно легче) на 2-3 человека. Мы не рекомендуем рассматривать 2х спальные палатки ТОЛЬКО для себя, потому что в любом случае, вам придется нести общественный груз 3-5 кг, который будет выдан вам. Для таких туров 3х местные палатки - самое оптимальное решение: один несет палатку, другие два участника уже несут продукты).
Мы консультируемся на счет обстановки по медведям на пути следования нашего маршрута у Егерей и администрации парка. В случае чего, можем скорректировать маршрут. А так, у наших инструкторов имеется арсенал различных средств защиты: от фаеров до светошумовых гранат.
Так называемая раскладка на все дни у нас будет составлено и согласована с участниками заранее. Участие в приготовлении пищи принимают все участники похода.
Утром каши, бутерброды. В обед - супчики. Вечером - более плотная пища, восстанавливающая энергию организма: плов, гречка и т. д. В общем, походная пища без особых изысков. Всё же на себе тащить)
Мы выдаем на каждые 2-3 человека соответствующую палатку. А спальник необходимо брать в аренду заранее (стоимость входит коврик), также в аренду можно взять и рюкзак на 80л.