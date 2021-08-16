Кольцо Ергак – уникальная программа для тех, кто не привык сидеть на одном месте, а хочет перемещаться и спать в новом месте каждый день. Тур насыщен максимально интересными местами, как Висячий камень, Спящий саян, Парабола, Зуб Дракона и многие другие.

Поднимемся на одну из высших точек Ергак, откуда откроется вид на озеро Ледяное, перевал Пикантный и много других вершин

Вечерами будем петь песни у костра, играть в активные игры, отдыхать, купаться и загорать

Увидим много мест: Зуб Дракона, Парабола, оз. Художников, Висячий камень и другое

Программа тура по дням

1 день Абакан. Заброска на оз. Каровое

Встреча участников на ЖД вокзале в 7:30. Отправление заказного транспорта в 07:30 (при готовности, можно выехать раньше). Через 2,5 часа будет остановка вкусно покушать в посёлке Танзыбей. Примерное к 11:00 прибываем в Ергаки. Разгружаемся и выдвигаем по хорошей тропе до стоянки в недалекой близости от озера Каровое. Здесь разбиваем наш первый бивак, отдыхаем и идём любоваться Висячим камнем и перевалом Художников. Вечер знакомств, ужин. Отбой.

2 день Пик Учителей

После завтрака отправляемся в кольцевой радиальный (без рюкзаков) выход. Прогуляемся до Висячего камня, затем перейдем вдоль скалы Орешек траверсом (не сбрасывая высоты) до перевала Художников (отсюда открывает вид на скалу Парабола, Зуб Дракона и другие скалы). Обедаем. Далее поднимаемся на пик Учителей (подъем простой). Здесь откроется пейзаж на озеро Мраморное и скалу Птица. Очень красивый вид. Ближе к вечеру спускаемся в лагерь, готовим ужин

3 день Переход на оз. Художников, Парабола

Собираем утром лагерь. Делаем переход через перевал Художников (1Б) до озера Художников. С нашей стороны подъем несложный. От лагеря – 2 часа. А спуск будет очень резкий. Пожалуй, самый сложный участок нашей программы. В течение 2 часов мы спускаемся и доходим до озера Художников, где разбиваем наш 2й лагерь. Отдыхаем, фотографируемся на одном из красивейших мест Ергак.

4 день Радиальный выход Зуб Дракона

У нас имеется в программе запасной день. Но при хорошей погоде рекомендуем придерживаться плана. А по плану у нас – Зуб Дракона. Расстояние от лагеря до вершины и обратно – 12 км, набор высоты 800 метров. Экскурсия радиальная (без рюкзаков), но будет много больших камней. Ранним утром выходим на экскурсию. Сегодня пройдем вдоль озер Цветные и Космического; Поднимемся на одну из высших точек Ергак, откуда откроется вид на озеро Ледяное, перевал Пикантный и много других вершин на 360 градусов. Обязательно берем с собой налобный фонарик и дождевик. День может быть длинным.

5 день Малахитовые ванны

Это запасной день. Сегодня мы отдыхаем, набираемся сил. Вблизи нашего лагеря находятся несколько водопадов и Малахитовые ванны. Мы поставим походную баню, чтобы классно провести время, купаясь в этих источниках. Также не забываем, что мы стоим эти дни вблизи озера Художников, над которым возвышается причудливая скала правильной формы – Парабола!

6 день Переход на оз. Светлое

Ранним утром собираем наш лагерь и отправляемся вдоль озера Горных духов на перевал Птица. Подъем от лагеря до вершины займет у нас 2,5 часа. Далее спускаемся к озеру Светлому (третье по величине озеро), которое находится на высоте 1500 метров. По желанию мы можем остановиться как на озере, так и пройтись дальше – к озеру Медвежье, и поставить лагерь в уютной точке, вблизи кемпингового лагеря (можно будет подзарядить гаджеты, сходить в горячую баню). Устанавливаем наш 3й лагерь.

7 день Водопад Мраморный

Мы практически уже идём налегке (несем только личные вещи). Сегодня собираем лагерь и переносим его немного дальше (прогуляемся полтора часа вниз). После обеда без рюкзаков сходим на экскурсию до водопада Мраморный и озеро Мраморное. Водопад – это 30 метровый каскад мощной воды. Отдыхаем, релаксируем. Это место завораживает своей энергетикой. После – возвращаемся в лагерь, заключительный ужин с пейзажем на г. Тушканчик.

8 день г. Тушканчик. Отъезд в Абакан