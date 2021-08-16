Ергаки: тропой художника

Кольцо Ергак - уникальная программа для тех, кто не привык сидеть на одном месте, а хочет перемещаться

4.7
3 отзыва
Кольцо Ергак – уникальная программа для тех, кто не привык сидеть на одном месте, а хочет перемещаться и спать в новом месте каждый день.

Тур насыщен максимально интересными местами, как Висячий камень, Спящий саян, Парабола, Зуб Дракона и многие другие.
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ергаки: тропой художника
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает 🤩

Жемчужины природного парка Ергаки
Жемчужины природного парка Ергаки
Увидим много мест: Зуб Дракона, Парабола, оз. Художников, Висячий камень и другое
Веселый поход в теплой компании
Веселый поход в теплой компании
Вечерами будем петь песни у костра, играть в активные игры, отдыхать, купаться и загорать
Захватывающие дух вершины
Захватывающие дух вершины
Поднимемся на одну из высших точек Ергак, откуда откроется вид на озеро Ледяное, перевал Пикантный и много других вершин

Программа тура по дням

1 день
Абакан. Заброска на оз. Каровое

Встреча участников на ЖД вокзале в 7:30.

Отправление заказного транспорта в 07:30 (при готовности, можно выехать раньше).

Через 2,5 часа будет остановка вкусно покушать в посёлке Танзыбей.

Примерное к 11:00 прибываем в Ергаки.

Разгружаемся и выдвигаем по хорошей тропе до стоянки в недалекой близости от озера Каровое.

Здесь разбиваем наш первый бивак, отдыхаем и идём любоваться Висячим камнем и перевалом Художников.

Вечер знакомств, ужин.

Отбой.

Абакан. Заброска на оз. Каровое
2 день
Пик Учителей

После завтрака отправляемся в кольцевой радиальный (без рюкзаков) выход.

Прогуляемся до Висячего камня, затем перейдем вдоль скалы Орешек траверсом (не сбрасывая высоты) до перевала Художников (отсюда открывает вид на скалу Парабола, Зуб Дракона и другие скалы).

Обедаем.

Далее поднимаемся на пик Учителей (подъем простой).

Здесь откроется пейзаж на озеро Мраморное и скалу Птица.

Очень красивый вид.

Ближе к вечеру спускаемся в лагерь, готовим ужин

Пик УчителейПик УчителейПик Учителей
3 день
Переход на оз. Художников, Парабола

Собираем утром лагерь.

Делаем переход через перевал Художников (1Б) до озера Художников.

С нашей стороны подъем несложный.

От лагеря – 2 часа.

А спуск будет очень резкий.

Пожалуй, самый сложный участок нашей программы.

В течение 2 часов мы спускаемся и доходим до озера Художников, где разбиваем наш 2й лагерь.

Отдыхаем, фотографируемся на одном из красивейших мест Ергак.

Переход на оз. Художников, ПараболаПереход на оз. Художников, ПараболаПереход на оз. Художников, Парабола
4 день
Радиальный выход Зуб Дракона

У нас имеется в программе запасной день.

Но при хорошей погоде рекомендуем придерживаться плана.

А по плану у нас – Зуб Дракона.

Расстояние от лагеря до вершины и обратно – 12 км, набор высоты 800 метров.

Экскурсия радиальная (без рюкзаков), но будет много больших камней.

Ранним утром выходим на экскурсию.

Сегодня пройдем вдоль озер Цветные и Космического;

Поднимемся на одну из высших точек Ергак, откуда откроется вид на озеро Ледяное, перевал Пикантный и много других вершин на 360 градусов.

Обязательно берем с собой налобный фонарик и дождевик.

День может быть длинным.

Радиальный выход Зуб Дракона
5 день
Малахитовые ванны

Это запасной день.

Сегодня мы отдыхаем, набираемся сил.

Вблизи нашего лагеря находятся несколько водопадов и Малахитовые ванны.

Мы поставим походную баню, чтобы классно провести время, купаясь в этих источниках.

Также не забываем, что мы стоим эти дни вблизи озера Художников, над которым возвышается причудливая скала правильной формы – Парабола!

Малахитовые ванны
6 день
Переход на оз. Светлое

Ранним утром собираем наш лагерь и отправляемся вдоль озера Горных духов на перевал Птица.

Подъем от лагеря до вершины займет у нас 2,5 часа.

Далее спускаемся к озеру Светлому (третье по величине озеро), которое находится на высоте 1500 метров.

По желанию мы можем остановиться как на озере, так и пройтись дальше – к озеру Медвежье, и поставить лагерь в уютной точке, вблизи кемпингового лагеря (можно будет подзарядить гаджеты, сходить в горячую баню).

Устанавливаем наш 3й лагерь.

Переход на оз. СветлоеПереход на оз. СветлоеПереход на оз. Светлое
7 день
Водопад Мраморный

Мы практически уже идём налегке (несем только личные вещи).

Сегодня собираем лагерь и переносим его немного дальше (прогуляемся полтора часа вниз).

После обеда без рюкзаков сходим на экскурсию до водопада Мраморный и озеро Мраморное.

Водопад – это 30 метровый каскад мощной воды.

Отдыхаем, релаксируем.

Это место завораживает своей энергетикой.

После – возвращаемся в лагерь, заключительный ужин с пейзажем на г. Тушканчик.

Водопад МраморныйВодопад МраморныйВодопад Мраморный
8 день
г. Тушканчик. Отъезд в Абакан

Ранним утром собираем лагерь.

Делаем несложный переход через перевал Тушканчик (30-40 минут подъем) и спускаемся к нашему заказному транспорту.

По пути будет возможность (по желанию) взойти напоследок еще на вершину горы Тушканчик (1,5ч туда-обратно), где растет Саган-Даля – тонизирующие лепестки, которые добавляют в чай!

Проживание

Тур предусматривает проживание в треккинговых палатках на 2 и 3 места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Абакан – Ергаки – Абакан
  • Продукты питание на 8 дней
  • Сопровождение аттестованным инструктором
  • Прокат бивачного снаряжения
  • Регистрация в МЧС, визит-центре Ергаки
  • Навигационная связь
  • Газ и газовое оборудование
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Страховка от НС на 100 000 руб. (400р/чел)
  • Питание в придорожных кафе
  • Прокат спальников (300р/сутки)
  • Прокат рюкзака (300р/сутки)
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • резиновые сапоги/треккинговая обувь;
  • треккинговые палки (по желанию);
  • дождевик;
  • ветроводозащитную куртку и штаны;
  • флисовая кофта или что-то на вечер;
  • шапка для сна;
  • термобелье для сна;
  • спальник +5С комфорт;
  • каремат (коврик);
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • посуда (кружка, ложка, миска);
  • купальник, полотенце;
  • тапочки;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор от солнца;
  • х/б перчатки (2-3 штуки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода на этот период времени?

Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.

В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни. Но необходимо быть готовым ко всему. Для этого мы берем дождевики (а лучше два), ветроводозащитную одежду и дополнительные тенты для палаток.

Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.

Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?

Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.

Зачем резиновые сапоги?

В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какой будет вес рюкзака?

Ответить на этот вопрос сегодня точно и однозначно мы не можем. Практика других походов показывается, что мужчина несет 15-20 кг, женщина 10-12 кг. Вес складывается из: спальник (3кг), общественный груз (3-5 кг), личные вещи (3-5 кг), сам рюкзак (1-3 кг). Остальное уже по факту вы самостоятельно себе докладываете лишних вещей). Мы проводим плотную консультацию перед походом, чтобы максимально развернуто объяснить что и для чего берется. Местами наши портеры (люди, которые носят груз в горах) будут помогать перебрасывать продукты питания и часть бивачного снаряжения.

Где будем жить?

Данная программа тура подразумевает проживание в треккинговых палатках (отличие от кемпинговых, что они компактнее, быстрее разворачиваются и значительно легче) на 2-3 человека. Мы не рекомендуем рассматривать 2х спальные палатки ТОЛЬКО для себя, потому что в любом случае, вам придется нести общественный груз 3-5 кг, который будет выдан вам. Для таких туров 3х местные палатки - самое оптимальное решение: один несет палатку, другие два участника уже несут продукты).

Как с медведями?

Мы консультируемся на счет обстановки по медведям на пути следования нашего маршрута у Егерей и администрации парка. В случае чего, можем скорректировать маршрут. А так, у наших инструкторов имеется арсенал различных средств защиты: от фаеров до светошумовых гранат.

Кто готовит?

Так называемая раскладка на все дни у нас будет составлено и согласована с участниками заранее. Участие в приготовлении пищи принимают все участники похода.

Какое меню?

Утром каши, бутерброды. В обед - супчики. Вечером - более плотная пища, восстанавливающая энергию организма: плов, гречка и т. д. В общем, походная пища без особых изысков. Всё же на себе тащить)

У меня нет своего спальника, рюкзака, палатки. Что делать?

Мы выдаем на каждые 2-3 человека соответствующую палатку. А спальник необходимо брать в аренду заранее (стоимость входит коврик), также в аренду можно взять и рюкзак на 80л.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро
И
22 июля 2021
Организация чёткая!
Всё разъяснено до мельчайших подробностей.
Всё чётко скоординировано:
Место встречи, время…

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