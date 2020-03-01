Выбирайте и другие экскурсии в Абакане

Главные достопримечательности и тайные уголки Вы посетите культовое место на холме, увидите ритуальный менгир из серого гранита в виде фаллического символа и узнаете, почему именно здесь происходит символическое слияние земли с небом. Следом погуляете по Преображенскому парку и впечатлитесь величием одноименного храма. Я проведу вас тайными тропами к металлическому дубу, в сени которого Петр и Феврония хранят городские секреты. Покажу мемориальный комплекс на горе Самохвал, слияние рек Абакан и Енисей и потрясающий вид на город-остров со смотровой площадки на горе Любви.
Традиции и культура Хакасии Вы увидите Музейно-культурный центр — место хранения культовых каменных изваяний хакасов. Я расскажу о региональных традициях и кухне, а также о великих хакасских деятелях, оставивших след в российской истории и культуре. Проведу вас по кофейням, где готовят традиционные сладости из талгана по старым рецептам. В завершение познакомлю с этно-дизайнером, уникальные работы которого раскрывают тепло, уют и уникальность Хакасии.
Организационные детали
Сувениры, чай и сладости не включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я родилась и живу в Абакане, знаю этот город изнутри. Видела, как он рос, взрослел и хорошел. По роду деятельности, часто встречаю гостей из других городов и влюбляю их в Абакан!