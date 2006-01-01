Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи

Морская прогулка на белоснежной яхте - возможность увидеть дельфинов в открытом море, порыбачить и...

Морская прогулка на белоснежной яхте — возможность увидеть дельфинов в открытом море, порыбачить и насладиться видами на Сочи с моря.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Дорогие друзья, предлагаем вам Rinker fiesta 342, белоснежную яхту экстра-класса, идеально подходящую как для семейного и корпоративного отдыха, так и для романтических свиданий.
Мы находимся в центральном Сочи и приглашаем на почасовые прогулки.
К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря.
Прогулка на нашей яхте — это одновременно классное приключение и новый взгляд на мир вокруг.
Это прекрасное судно создано на крупнейшей американской верфи Rinker, известной своими надежными и быстроходными лодками.
Ее длина 11 м., ширина 3, 66 м.
На яхте имеется 6 спальных мест, так что, если вы планируете вечеринку с друзьями или едете отдыхать большой семьей, места хватит всем!
Технические решения судна продуманы до мелочей.
Два мощных двигателя Mercruiser 5.7 л. по 250 л. с, способные развивать круизную скорость до 66 км/час, тем не менее, работают тихо, не мешая наслаждаться звуками моря.

Яхта оборудована всем необходимым для комфортного отдыха компании до 11 человек. На борту:

  • холодильники,
  • кухня, посуда,
  • современные санузлы,
  • уютные каюты,
  • удобные кровати,
  • пледы,
  • музыка.

В стоимость экскурсии включено:

  • обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи,
  • рыбалка, удочки (по желанию).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер

Цены на экскурсию

Для группы 1-11 человек
Аренда за 1 час
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи
  • возможно рыбачить
  • удочки
Что не входит
  • трансфер
Место начала и завершения
порт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно

Юлия П.
Юлия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩ИндивидуальныеВодные🎣Рыбалка#Развлечения и билеты#VIP-туры#Домбай🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
4.5
2
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память
Ежедневно с 9:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Индивидуальный трансфер
1ч 30м
13 000
за 1-10 чел.
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память
Ежедневно с 9:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
Морская прогулка на яхте под парусом
4
8
1ч 30м
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Пешеходная экскурсия "Исторический Сочи" с морской прогулкой
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия "Исторический Сочи" с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории
Ежедневно с 12:30
Морская прогулка на яхте
1ч 30м
1 000
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте
Нет ничего лучше, чем сбежать из шумного города
Ежедневно с 07:30 до 19:30 по расписанию
Морская прогулка на катере
Индивидуальная экскурсия
10 500
за 1-6 чел.
Морская прогулка на катере
Хотите искупаться в открытом море? Встретить рассвет или закат на борту? Устроить фотосессию, понаблюдать...
Ежедневно в любое время
Аренда парусной яхты
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-11 чел.
Аренда парусной яхты
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием...
Ежедневно, время по запросу
Прогулки на яхте в Адлере
4.3
14
1 400
за 1 чел.
Прогулки на яхте в Адлере
Почувствуйте себя в настоящем раю: отдохните на борту белоснежной яхты с бокалом в руках
Ежедневно (в зависимости от погодных условий)
Морская прогулка под парусом
4.7
7
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка под парусом
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря — отплываем из Адлера!
ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Любимый Сочи от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
3.9
10
800
за 1 чел.
Любимый Сочи от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
Сочи со своим неповторимым колоритом, залитыми солнцем набережными и свежим морским бризом вряд ли...
Ежедневно в 12:00
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
1ч 30м
2 100
за 1 чел.
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям,...
Ежедневно в 9.00, 12.00, 14.00, 16.00
Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-6 чел.
Природные и исторические достопримечательности Сочи и его окрестностей
Мы побываем в Сочи - старом морском порту, городе былых царей и сверкающих Советов, городе...
Ежедневно в 11:00

Юлия П. проводит ещё 12 экскурсий

«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
4.7
20
12ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
4.4
27
800
за 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
Как увидеть весь Сочи за один день, при этом не упустив ничего важного
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
4.9
53
12ч
2 100
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
4.8
12
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать...
Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
5
10
800
за 1 чел.
Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне
Ежедневно с 9:10-10 часов с центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
4.7
3
1ч 30м
1 400
за 1 чел.
Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
Дорогие друзья нашего города, наверное, многие из вас связывают отдых в Сочи не только с плаванием...
время с 10-00 и до 16-30 (но время может меняться)
Аренда парусной яхты для своей компании
Индивидуальная экскурсия
5
4
9 500
за 1-10 чел.
Аренда парусной яхты для своей компании
Ежедневно с 9:00 до 19:00 (время начала по запросу)
Яхты в Адлере - морская прогулка в группе
5
5
1ч 30м
1 400
за 1 чел.
Яхты в Адлере - морская прогулка в группе
Ни один отдых на море не обходится без круиза по побережью
время с 10-00 и до 16-30 (но время может меняться)
Лайт-тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
5
4
2ч 30м
9 000
за 1 чел.
Лайт-тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
Этот тур идеален для новичков
Ежедневно 10:00; 13:00; 16:00 (время с осени меняется, уточнять)
Оптимальный тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
5
2
19 000
за 1 чел.
Оптимальный тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
Этот тур в отличие от Ивановского водопада требует хоть какой-то минимальный опыт вождения...
Ежедневно 10:00; 13:00.
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом, с отличным гидом водителем
Индивидуальный тур
4.7
6
12ч
15 000
за 1-21 чел.
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом, с отличным гидом водителем
ежедневно по договоренности
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальная экскурсия
5
11
12ч
14 000
за 1-8 чел.
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
На ваше усмотрение до 9 утра
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺