Групповая экскурсия по Абхазии предлагает уникальную возможность посетить знаменитые места, такие как Гагры, озеро Рица и Гегский водопад.
Участники смогут насладиться видами Юпшарского каньона, прогуляться по мандариновому саду и попробовать абхазское вино и мед. Включены остановки на смотровых площадках и возможность прокатиться на катамаране. Путешествие проходит на УАЗ Патриоте с опытным водителем, что гарантирует комфорт и безопасность
Участники смогут насладиться видами Юпшарского каньона, прогуляться по мандариновому саду и попробовать абхазское вино и мед. Включены остановки на смотровых площадках и возможность прокатиться на катамаране. Путешествие проходит на УАЗ Патриоте с опытным водителем, что гарантирует комфорт и безопасность
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Абхазии
- 🍊 Прогулка по мандариновому саду
- 🍷 Дегустация вина и меда
- 🚤 Катание на катамаране
- 🌊 Водопады и каньоны
Что можно увидеть
- Гагра
- Голубое озеро
- Гегский водопад
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Водопад Мужские слёзы
Описание экскурсии
Топ-места Страны души
- Город Гагра. Вы увидите легендарный ресторан Гагрипш и парк принца Ольденбургского, колоннаду и заброшенный Зимний театр.
- Смотровая площадка. С высоты 250 метров над у. м. окинете взглядом панорамы городского побережья.
- Мандариновый сад. Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки (посещаем сад только зимой).
- Дегустация вина и меда. После сада вы отправитесь на презентацию алкогольных и безалкогольных напитков, а также попробуете настоящий абхазский мёд.
- Голубое озеро с особенным оттенком воды и «молодильном» эффектом.
- Гегский водопад. На скале высотой 530 метров над у. м. вы увидите, как зрелищно ее рассекает водный поток.
- Юпшарский каньон. Перед вами предстанет геологический памятник с горной рекой, зарослями мха, самшитом и вечнозеленым плющом.
- Озеро Рица, покоряющее оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами. На берегу вы сможете пообедать, а после покататься на катамаране до центра озера (за дополнительную плату).
- Смотровая площадка «Прощай, родина!». Новые впечатляющие виды откроются с балкона над обрывом в Чабгарском карнизе — его высота над землей составляет 300 метров.
- Водопад Мужские слёзы. Вы оцените виды водопада, срывающегося со скалы прямо у дороги.
- Подвесной мост над рекой Бзыбь. Прогулка по нему добавит немного адреналина.
- Купание на живописных Белых скалах.
Организационные детали
- Тур проходит на УАЗ Патриоте с водителем. Водителю нужно следить за дорогой, поэтому содержательного рассказа по пути не предполагается.
- В стоимость включена дегустация, страховка, завтрак (чай со сладкой булочкой). В подарок идёт бутылка абхазского вина.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 рублей; дети 7−14 лет — 200 рублей; дети до 7 лет — бесплатно; обед (опционально).
- За дополнительную плату (250 руб. с человека) мы можем забрать вас из вашего отеля.
- Также по желанию за дополнительную плату вы сможете прокатиться на зиплайне над водопадом (500 руб.), подняться к водопадам Птичий клюв и Молочному, так же посетить смотровую над Рицей (200 руб.).
Прохождение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
- Отсутствие судимостей.
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски.
ежедневно в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия от кпп псоу
|1600 ₽
|Экскурсия из адлера
|1800 ₽
|Экскурсия из Сочи
|2240 ₽
|Экскурсия из Красной поляны
|2840 ₽
|Индивидуально
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус, Сочи, Красная поляна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 9889 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 56 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алла
8 ноя 2024
Сама экскурсия понравилась, маршрут интересный, водитель супер!
Однако был неприятный момент с рассчетами стоимости за экскурсию, что немного огорчило
но вино, отличная компания, смогли скрасить неприятное впечатление. Поэтому рекомендую уточнять у организатора окончательную стоимость сразу) со всеми доплатами, чтобы не оказаться в подобной ситуации!
А сама экскурсия прекрасная! Море красивых локаций, супер впечатлений и позитива. В общем и целом, рекомендуем!
Однако был неприятный момент с рассчетами стоимости за экскурсию, что немного огорчило
но вино, отличная компания, смогли скрасить неприятное впечатление. Поэтому рекомендую уточнять у организатора окончательную стоимость сразу) со всеми доплатами, чтобы не оказаться в подобной ситуации!
А сама экскурсия прекрасная! Море красивых локаций, супер впечатлений и позитива. В общем и целом, рекомендуем!
В
Виктория
1 мая 2024
Все прекрасно👍
Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично!
Однозначно рекомендую🙌
Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично!
Однозначно рекомендую🙌
С
Светлана
3 мар 2024
Всё было здорово!
Л
Лариса
4 фев 2024
Очень хороший тур, в отличие от подобных понравился тем, что были в мандариновом саду, на белых скалах и тд. Дополнительно хочется отметить, что абсолютно всё, что было указано в программе
Оксана
9 янв 2024
Не отвечали на звонки в день выезда. Не сообщили о задержке выезда и замене транспорта. Долго ждала, думала что никто не приедет.
Когда тур начался, все было ОТЛИЧНО!!! Гид принимающей стороны Рустам создал прекрасную атмосферу, на маршруте все было организовано на высшем уровне!! Эмоции и впечатления от Абхазии самые восхитительные❤️.
Когда тур начался, все было ОТЛИЧНО!!! Гид принимающей стороны Рустам создал прекрасную атмосферу, на маршруте все было организовано на высшем уровне!! Эмоции и впечатления от Абхазии самые восхитительные❤️.
Александр
Ответ организатора:
Не переживайте, мы всегда на связи! Спасибо за отзыв!
Ю
Юлия
13 дек 2023
Всё очень понравилось, лучшая экскурсия по Абхазии!!! Эмоции🔥🔥🔥 Советую однозначно!
Е
Евгений
27 авг 2023
Классная экскурсия на Уаз Патриот, посетили гегский водопад высоко в горах, на автобусе вы бы туда ни как не попали. Были на озере Рица. Попутно проезжали не менее интересные места,
Е
Евгений
11 авг 2023
Всем привет! Рекомендую прочитать отзыв адекватного человека и опытного путешественника всем кто планирует данную экскурсию без лишней воды
+
1 природа Абхазии
все… на этом плюсы заканчиваются
-
1 автобус забирает очень рано начиная с
+
1 природа Абхазии
все… на этом плюсы заканчиваются
-
1 автобус забирает очень рано начиная с
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте Евгений. Очень сожалеем что у вас остался такой осадок от экскурсии. Сбор на тур начинается в 6-00 из Центрального
А
Аделина
12 июл 2023
Это была самая лучшая экскурсия! Нас на границе сопровождали, помогали. Водитель-гид Джан общительный, рассказывал разные истории, шутки шутил Музыка была бомбезная, танцевали, пели, кайфовали Большое спасибо! Обязательно еще обратимся к Вам!
Яна
25 апр 2023
Рекомендую данную экскурсию! Нам всё понравилось!
М
Марк
24 апр 2023
Было бы здорово добавить больше интересной информации об Абхазии и экскурсионных местах. Мне было интересно узнать побольше об истрии озера Рица и водопадах, но в джипе мы в основном слушали музыку. В целом, всё было хорошо:)
Наталья
16 апр 2023
Остались в восторге от этой экскурсии. Забрали от назначенного места вовремя, через границу проводили чуть ли не под ручку. Мы были впервые в Абхазии. Маршрут насыщен красивыми видами: море, заброшки,
А
Александр
26 мар 2023
Это не экскурсия а просто поездка, никакой информации о посещаемых достопримечательностях вы не получите - классический вариант - максимум времени на дегустации (развод на вино,чачу, мёд и прочее) и еду в "ихнем" ресторане на озере Рица. И минимум времени на всё остальное.
Не рекомендую!
Не рекомендую!
Вера
24 мар 2023
Все прошло отлично, ребята большие молодцы) природа шикарна просто нет слов))) особенно сейчас, все цветет) большое спасибо) надеюсь повторить))) отдельное спасибо Георгию,очень внимательный и вежливый молодой человек и Екатерине)
Ольга
24 фев 2023
Замечательная поездка. Всё очень четко организованно. Водитель Арес просто прелесть)
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