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5 утра

2 стадное неорганизованное прохождение таможни в душном помещении с сотнями человек, кто наглее тот первый

3 быдловатые организаторы которые занимаются распределением туристов по машинам, не умеющие конструктивно общаться, на любые вопросы уходят в агрессию

4 в УАЗ набивают по 8 человек, это противоречит всем правилам безопастности и комфорта для целого дня передвижения по горным дорогам под открытым солнцем (нам повезло, мы выкупили 3 места за 6000 и ехали впятером, было комфортно)

5 нет никакой экскурсионной составляющей, водитель - это просто водитель который показывает направление и сообщает о времени стоянки

6 ОЧЕНЬ важный пункт отсутсвие нормальной еды, думаю мало кто сможет полноценно позавтракать в 5 утра, к 11 утра на завтрак нам предложили булку за 30 рублей с чаем, до этого было 3 дегустации 1:чай 2:вино (натощак) 3 сыр, который бросали нам маленьким кусочками как животным в зоопарке, полноценная еда нас ждала только к 16:00 на озере Рица

7 хамское надменное отношение местного населения которое стремится на тебе навариться на каждом шагу, к примеру решил поплавать с женой на катамаране по озеру Рица официального стенда с прайсом и условиями проката НЕТ, обратился к инструктору, он озвучил 500 р за человека на. 30 минут, протягиваю 1000 рублей за себя и жену и довольный направляюсь к пирсу и тут выясняется что при посадке 2 человек нужно заплатить 1500 тысячи это типа минимальная цена проката катамарана, на претензии, возмущения и вообще любые попытки договорится налетают как шакалы 5 и начинают орать, вообще слишком эмоциональный народ, это прослеживается даже в общении их друг с другом

8 нет нормальных туалетов

Было еще много недочетов но это основные