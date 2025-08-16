-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по горячим источникам и водопадам Адлера
Путешествие по живописным местам Адлера: горячие источники, водопады, ущелье. Трансфер на комфортном авто. Дегустация вина и мёда, обед в аутентичной атмосфере
Начало: Сочи
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
от 16 150 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Путешествие в Абхазию подарит незабываемые впечатления: водопады, озера и монастыри ждут вас! Дегустация местных напитков и уютная атмосфера
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
17 авг в 06:00
1700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
К водопадам и озёрам Абхазии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, чтобы увидеть живописные водопады и озёра. Впечатления гарантированы
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
17 авг в 07:00
1800 ₽ за человека
