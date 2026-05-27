Джиппинг по Красной Поляне - из Адлера или Сириуса
Древние дольмены, водопад Желаний, озеро Любви и горная пасека
Приглашаем в увлекательное путешествие в горах.
Вы узнаете об истории и легендах края, пройдёте по подвесному мосту над рекой Мзымта, попробуете минеральную воду из нарзанного источника и увидите Ивановский водопад.
А ещё ощутите дыхание древности у краснополянских дольменов и познакомитесь с миром крафтового пива на пивоварне в Медовеевке.
Описание экскурсии
12:00–12:30 — сбор участников и отправление 12:30–13:00 — дорога к ущелью Ахцу 13:00–13:15 — смотровая площадка. Вы полюбуетесь впечатляющим природным каньоном, отвесными скалами и бирюзовой рекой 13:15–13:30 — дорога к мосту Любви 13:30–13:50 — мост Любви. Пройдёте по подвесному пешеходному мосту над бурлящей горной рекой Мзымта 13:50–14:10 — дорога к нарзанному источнику 14:10–14:25 — нарзанный источник Медвежий угол. Попробуете минеральную воду натуральной газации 14:25–15:00 — дорога в Медовеевку на частную пивоварню 15:00–15:30 — дегустация крафтового пива — от лавандового до фруктового (кроме понедельника) 15:30–16:30 — обед на Красной поляне у озера Любви 16:30–17:00 — заезд на горную пасеку с дегустациями. Здесь производят не только мёд, но и маточное молочко, пергу, медовую косметику и травяные чаи 17:00–17:30 — заезд на краснополянские дольмены. Ровесники египетских пирамид хранят тайны древних цивилизаций 17:30–18:00 — дорога к руинам храма Святой Софии 18:00–18:20 — остановка у храма Святой Софии 10–13 веков 18:20–19:00 — возвращение
Организационные детали
В стоимость включены трансфер из Адлера/Сириуса, а также дегустация мёда и вина
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
экосбор в нацпарке — 300 ₽ за чел.
дегустация сета пива (7 видов) — 1000 ₽ за чел. (кроме понедельника)
комплексный обед — средний чек 1000 ₽ за чел.
услуги фотографа на маршруте — от 15000 ₽
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Детский
5000 ₽
Пенсионный (ветераны, участники СВО)
5200 ₽
Взрослый
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
