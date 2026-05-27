Приглашаем в увлекательное путешествие в горах. Вы узнаете об истории и легендах края, пройдёте по подвесному мосту над рекой Мзымта, попробуете минеральную воду из нарзанного источника и увидите Ивановский водопад. А ещё ощутите дыхание древности у краснополянских дольменов и познакомитесь с миром крафтового пива на пивоварне в Медовеевке.

Описание экскурсии

12:00–12:30 — сбор участников и отправление

12:30–13:00 — дорога к ущелью Ахцу

13:00–13:15 — смотровая площадка. Вы полюбуетесь впечатляющим природным каньоном, отвесными скалами и бирюзовой рекой

13:15–13:30 — дорога к мосту Любви

13:30–13:50 — мост Любви. Пройдёте по подвесному пешеходному мосту над бурлящей горной рекой Мзымта

13:50–14:10 — дорога к нарзанному источнику

14:10–14:25 — нарзанный источник Медвежий угол. Попробуете минеральную воду натуральной газации

14:25–15:00 — дорога в Медовеевку на частную пивоварню

15:00–15:30 — дегустация крафтового пива — от лавандового до фруктового (кроме понедельника)

15:30–16:30 — обед на Красной поляне у озера Любви

16:30–17:00 — заезд на горную пасеку с дегустациями. Здесь производят не только мёд, но и маточное молочко, пергу, медовую косметику и травяные чаи

17:00–17:30 — заезд на краснополянские дольмены. Ровесники египетских пирамид хранят тайны древних цивилизаций

17:30–18:00 — дорога к руинам храма Святой Софии

18:00–18:20 — остановка у храма Святой Софии 10–13 веков

18:20–19:00 — возвращение

Организационные детали

В стоимость включены трансфер из Адлера/Сириуса, а также дегустация мёда и вина

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: