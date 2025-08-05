Мои заказы

Медовеевка – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Медовеевка» в Адлере, цены от 300 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На машине
Джиппинг
5 часов
13 отзывов
Водная прогулка
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1950 ₽ за человека
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
300 ₽ за человека
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
На автобусе
9 часов
-
50%
310 отзывов
Групповая
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
450 ₽900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Савва
    5 августа 2025
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Были на джип-туре с Алексеем. Было шикарно, посетили значимые места, параллельно с этим были интересные беседы. Все прошло позитивно и
    читать дальше

    увлекательно. Получили так же и информацию о значимых местах, Алексей нас не оставлял, и на каждой остановке был с нами. Зарядились позитивом на все оставшееся время, очень довольны☺️

    Были на джип-туре с Алексеем. Было шикарно, посетили значимые места, параллельно с этим были интересные беседыБыли на джип-туре с Алексеем. Было шикарно, посетили значимые места, параллельно с этим были интересные беседыБыли на джип-туре с Алексеем. Было шикарно, посетили значимые места, параллельно с этим были интересные беседы
  • Ф
    Федор
    26 октября 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Было весело и интересно, если относится ко всему с иронией
  • В
    Владислав
    23 августа 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    23.08.24 Отличная экскурсия! Отдельное спасибо хочу сказать Алексею. Очень довольны поездкой. К концу экскурсии устали, тк программа очень насыщенная. Искупались
    читать дальше

    в горной реке, попробовали лавандовое пиво, мед, медовуху, прогулялись по лесу, пообедали, полюбовались красивыми видами, почувствовали местный колорит, посмотрели исторические места. Спасибо!

    23.08.24 Отличная экскурсия! Отдельное спасибо хочу сказать Алексею. Очень довольны поездкой. К концу экскурсии устали, тк23.08.24 Отличная экскурсия! Отдельное спасибо хочу сказать Алексею. Очень довольны поездкой. К концу экскурсии устали, тк23.08.24 Отличная экскурсия! Отдельное спасибо хочу сказать Алексею. Очень довольны поездкой. К концу экскурсии устали, тк23.08.24 Отличная экскурсия! Отдельное спасибо хочу сказать Алексею. Очень довольны поездкой. К концу экскурсии устали, тк
  • Д
    Дарья
    11 августа 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Были на Джип туре с гидом Алексеем. Хотим сказать ему большое спасибо! Ни на одном джип туре мы не получили
    читать дальше

    столько полезной и интересной информации, сколько с ним. Сам тур был интересный, красивые места, природа. Всем рекомендуем этот тур, если кто то ещё сомневается! Поверьте, нам есть с чем сравнить)

  • О
    Оксана
    24 июня 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Все прекрасно было. Хороший водитель и рассказчик Сергей, да, немного самобытный, но в этом и есть его изюминка
    Пикник не понравился,
    читать дальше

    будьте внимательны при заказе по меню, уточняйте цены и граммы продукта. 4 кусочка курицы 1300,извините, но это через чур, хотя в меню все цены лояльные

    Все прекрасно было. Хороший водитель и рассказчик Сергей, да, немного самобытный, но в этом и есть его изюминка
  • А
    Анна
    14 июня 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Спасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)
    Спасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)Спасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)Спасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
    читать дальше

    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида НиколаяВсе прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая
  • З
    Залина
    13 апреля 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях коренных жителей Сочи, напомнил
    читать дальше

    мне историю моего народа, очень Алексею благодарна за это! Во время поездки мы посетили волшебные места: дольмены, водопады, храм Святой Софии, смотровые площадки на на величественные горы. И вся поездка проходила в спокойном режиме, не спеша что очень важно во время экскурсий. Алексей со всей душой, любовью и в увлекательной форме рассказывал про достопримечательности, спасибо еще раз огромное за незабываемую поездку.

    Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях
  • О
    Ольга
    4 января 2024
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Понравилось все, кроме того, что на сайте это стоит 2600, а те, кто покупал напрямую заплатили 1700
    Понравилось все, кроме того, что на сайте это стоит 2600, а те, кто покупал напрямую заплатили 1700Понравилось все, кроме того, что на сайте это стоит 2600, а те, кто покупал напрямую заплатили 1700Понравилось все, кроме того, что на сайте это стоит 2600, а те, кто покупал напрямую заплатили 1700Понравилось все, кроме того, что на сайте это стоит 2600, а те, кто покупал напрямую заплатили 1700
  • А
    Алёна
    18 ноября 2023
    Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Отличная программа тура для тех кто хочет быть подальше от толп туристов и полюбоваться горами. В отличие от классических экскурсий
    читать дальше

    где надо куда-то бежать и при этом получаешь кучу информации, в данном туре темп размеренный и все что рассказывает гид чётко и по делу. Маршрут интересный и при этом соотношение езды в машине и пешеходной части отлично сбалансированны. Отдельно хочется отметить остановку на крафтовой пивоварне. Удивительное место "посреди ничего". Стильное продуманое помещение, персонал который горит своим делом и дружелюбные пёсики.
    Также выразить благодарность нашему гиду Алексею за прекрасно проведённый день в горах.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Медовеевка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
  2. Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
  3. Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Олимпийский Парк
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Крепость Абаата
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Медовеевка" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 1950 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 334 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Медовеевка», 334 ⭐ отзыва, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль