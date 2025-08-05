Водная прогулка
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1950 ₽ за человека
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
300 ₽ за человека
-
50%
Групповая
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
450 ₽
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССавва5 августа 2025Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникБыли на джип-туре с Алексеем. Было шикарно, посетили значимые места, параллельно с этим были интересные беседы. Все прошло позитивно и
- ФФедор26 октября 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникБыло весело и интересно, если относится ко всему с иронией
- ВВладислав23 августа 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник23.08.24 Отличная экскурсия! Отдельное спасибо хочу сказать Алексею. Очень довольны поездкой. К концу экскурсии устали, тк программа очень насыщенная. Искупались
- ДДарья11 августа 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникБыли на Джип туре с гидом Алексеем. Хотим сказать ему большое спасибо! Ни на одном джип туре мы не получили
- ООксана24 июня 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникВсе прекрасно было. Хороший водитель и рассказчик Сергей, да, немного самобытный, но в этом и есть его изюминка
Пикник не понравился,
- ААнна14 июня 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникСпасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)
- ААнна21 мая 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
- ЕЕлена10 мая 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникВсе прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
- ЗЗалина13 апреля 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях коренных жителей Сочи, напомнил
- ООльга4 января 2024Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникПонравилось все, кроме того, что на сайте это стоит 2600, а те, кто покупал напрямую заплатили 1700
- ААлёна18 ноября 2023Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикникОтличная программа тура для тех кто хочет быть подальше от толп туристов и полюбоваться горами. В отличие от классических экскурсий
