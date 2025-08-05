С Савва Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник читать дальше увлекательно. Получили так же и информацию о значимых местах, Алексей нас не оставлял, и на каждой остановке был с нами. Зарядились позитивом на все оставшееся время, очень довольны☺️ Были на джип-туре с Алексеем. Было шикарно, посетили значимые места, параллельно с этим были интересные беседы. Все прошло позитивно и

Ф Федор Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Было весело и интересно, если относится ко всему с иронией

В Владислав Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник читать дальше в горной реке, попробовали лавандовое пиво, мед, медовуху, прогулялись по лесу, пообедали, полюбовались красивыми видами, почувствовали местный колорит, посмотрели исторические места. Спасибо! 23.08.24 Отличная экскурсия! Отдельное спасибо хочу сказать Алексею. Очень довольны поездкой. К концу экскурсии устали, тк программа очень насыщенная. Искупались

Д Дарья Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник читать дальше столько полезной и интересной информации, сколько с ним. Сам тур был интересный, красивые места, природа. Всем рекомендуем этот тур, если кто то ещё сомневается! Поверьте, нам есть с чем сравнить) Были на Джип туре с гидом Алексеем. Хотим сказать ему большое спасибо! Ни на одном джип туре мы не получили

О Оксана Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник

Пикник не понравился, читать дальше будьте внимательны при заказе по меню, уточняйте цены и граммы продукта. 4 кусочка курицы 1300,извините, но это через чур, хотя в меню все цены лояльные Все прекрасно было. Хороший водитель и рассказчик Сергей, да, немного самобытный, но в этом и есть его изюминкаПикник не понравился,

А Анна Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Спасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)

А Анна Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник читать дальше необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня

Е Елена Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.

З Залина Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник читать дальше мне историю моего народа, очень Алексею благодарна за это! Во время поездки мы посетили волшебные места: дольмены, водопады, храм Святой Софии, смотровые площадки на на величественные горы. И вся поездка проходила в спокойном режиме, не спеша что очень важно во время экскурсий. Алексей со всей душой, любовью и в увлекательной форме рассказывал про достопримечательности, спасибо еще раз огромное за незабываемую поездку. Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях коренных жителей Сочи, напомнил

О Ольга Путешествие на джипе в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Понравилось все, кроме того, что на сайте это стоит 2600, а те, кто покупал напрямую заплатили 1700