Чтобы познакомиться с Абхазией, мало побывать у её достопримечательностей. Ведь Абхазия — это не только природа, но и люди, традиции и, конечно, вкусная еда.
Поэтому, увидев главные визитные карточки Абхазии — Гагрскую колоннаду, Пицунду, Юпшарский каньон, озеро Рица и другие места, — мы отправимся в село на щедрое застолье с тостами, танцами, песнями и конкурсами.
Описание экскурсии
- Трансфер до пограничного контроля (от 20 до 60 мин. в зависимости от места встречи).
- Завтрак: чай, булочка (20–30 мин.).
- Гагрская колоннада (15 мин.).
- Бесплатные дегустации.
- Винный погреб (30 мин.).
- Пицунда (проездом).
- Горная пасека (30 мин.).
- Юпшарский каньон (проездом, 30 мин.).
- Голубое озеро (15–20 мин.).
- Озеро Рица (1 час).
- Село Лыхны (20 мин.).
- Собор Успения Пресвятой Богородицы (20–30 мин.).
- Село Дурипш: знакомство с селом, застолье и концерт (4,5 часа).
Подробнее о застолье:
- Вы познакомитесь с особенностями абхазской традиционной культуры застолья, последовательностью тостов, узнаете традиции и обычаи Абхазии.
- Вас угостят шашлыком на мангале, домашним сыром, овощами и лавашом. Вы отведаете абысту (мамалыгу), акуд (пасту из фасоли с приправами), подливу из алычи, домашние соленья, соки. Будут и красное, белое вино и виноградная водка — чача.
- Застолье будет сопровождать интересная развлекательная программа: зажигательные абхазские танцы и песни в исполнении народного фольклорного ансамбля, конкурсы от тамады.
- Любителей танцев также ждёт дискотека.
Организационные детали
- Забираем на границе, от КПП Псоу.
- Поездка проходит на 20- или 50-местном автобусе.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Трансфер до пограничного контроля — от 500 ₽ до 1500 ₽ в зависимости от места вашего проживания.
- Озеро Рица — 700 ₽ (обязательный экосбор).
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6000 ₽
|Пенсионный
|5500 ₽
|Детский от 6 до 11 лет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП Псоу в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.Задать вопрос
Входит в следующие категории Адлера
