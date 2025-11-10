Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Чтобы познакомиться с Абхазией, мало побывать у её достопримечательностей. Ведь Абхазия — это не только природа, но и люди, традиции и, конечно, вкусная еда.



Поэтому, увидев главные визитные карточки Абхазии — Гагрскую колоннаду, Пицунду, Юпшарский каньон, озеро Рица и другие места, — мы отправимся в село на щедрое застолье с тостами, танцами, песнями и конкурсами.