Описание экскурсии
5:00–6:00 — сбор участников и отправление на автобусе
6:00–6:30 — встреча сопровождающего на российской стороне и проход пограничного контроля России и Абхазии
6:30–6:45 — посадка и распределение гостей в джипах
6:45–7:10 — дорога к пляжу Белые скалы
7:10–7:30 — прогулка по пляжу
7:30–7:50 — дорога к ресторану «Гагрипш» и парку принца Ольденбургского
7:50–8:20 — посещение парка и фото на личные гаджеты на фоне ресторана (есть бесплатный Wi-Fi)
8:20–9:00 — дорога в сторону Юпшарского каньона
9:00–9:30 — остановка у винного погреба с дегустациями местных напитков, мяса и сыра (есть бесплатный WiFi)
9:45–10:00 — водопад Девичьи Слёзы
10:15–10:45 — дегустация медовой продукции на горной пасеке (есть бесплатный Wi-Fi)
11:00–11:15 — остановка у подвесного моста через реку Бзыбь
11:30–12:00 — полёт на тарзанке над рекой Бзыбь (по желанию)
12:05–12:25 — Голубое озеро
12:40–13:00 — водопад Мужские Слёзы
13:15–13:20 — Каменный мешок (в рамках безопасности остановка строго запрещена)
14:00–14:20 — Гегский водопад
15:00–16:00 — обед на озере Рица и катание на катамаранах в летний сезон по желанию (есть бесплатный WiFi)
16:00–18:00 — дорога по Юпшарскому каньону к пограничному контролю России с Абхазией
18:00–19:00 — встреча сопровождающего на российской стороне и проход пограничных контролей России и Абхазии
19:00–20:00 — возвращение
Организационные детали
- Можем забрать вас также из Сочи, Мацесты, Хосты, Сириуса, Красной Поляны, Роза Хутор или с КПП Псоу. При заказе выбирайте тариф в зависимости от места отправления и категории участника
- Необходимые документы для пересечения границы: взрослым и детям от 14 лет — российский или заграничный паспорт, детям до 14 лет — только заграничный паспорт
- Дети до 18 лет могут выезжать за границу только с одним из родителей или по нотариальной доверенности
- Перед тем как отправиться в Абхазию, настоятельно рекомендуем проверить наличие возможных задолженностей через службу судебных приставов
- До 8 марта можем по желанию заехать в сад мимозы на фотосессию. Подробности уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Озеро Рица: взрослые — 1000 ₽ с чел., дети до 12 лет — 500 ₽
- Встреча по адресу — от 1000 ₽
- Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽
- Качели — 1000 ₽
- Смотровая площадка Птичий клюв — 300 ₽
- Птичий клюв + Студенческая поляна — 1000 ₽
- Молочный водопад — 300 ₽
- дача Сталина — 400 ₽
- пляж Светланы Алилуевой — 300 ₽
- Комплексный обед — средний чек от 800 ₽
- услуги фотографа на маршруте — от 15 000 ₽
ежедневно в 05:00 и 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1710 ₽
|Взрослый
|1900 ₽
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|1900 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|2090 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|2375 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|2565 ₽
|Пенсионный
|1805 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|1995 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|2470 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|3135 ₽
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|3230 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|3325 ₽