В поездке вы увидите ресторан «Гагрипш», прогуляетесь у знаменитой колоннады и по парку принца Ольденбургского, подниметесь на смотровую площадку в Гагре, где открывается захватывающий вид на море. А ещё вас ждут Голубое озеро, живописный Юпшарский каньон и волшебное озеро Рица.

Описание экскурсии

5:00–6:00 — сбор участников и отправление на автобусе

6:00–6:30 — встреча сопровождающего на российской стороне и проход пограничного контроля России и Абхазии

6:30–6:45 — посадка и распределение гостей в джипах

6:45–7:10 — дорога к пляжу Белые скалы

7:10–7:30 — прогулка по пляжу

7:30–7:50 — дорога к ресторану «Гагрипш» и парку принца Ольденбургского

7:50–8:20 — посещение парка и фото на личные гаджеты на фоне ресторана (есть бесплатный Wi-Fi)

8:20–9:00 — дорога в сторону Юпшарского каньона

9:00–9:30 — остановка у винного погреба с дегустациями местных напитков, мяса и сыра (есть бесплатный WiFi)

9:45–10:00 — водопад Девичьи Слёзы

10:15–10:45 — дегустация медовой продукции на горной пасеке (есть бесплатный Wi-Fi)

11:00–11:15 — остановка у подвесного моста через реку Бзыбь

11:30–12:00 — полёт на тарзанке над рекой Бзыбь (по желанию)

12:05–12:25 — Голубое озеро

12:40–13:00 — водопад Мужские Слёзы

13:15–13:20 — Каменный мешок (в рамках безопасности остановка строго запрещена)

14:00–14:20 — Гегский водопад

15:00–16:00 — обед на озере Рица и катание на катамаранах в летний сезон по желанию (есть бесплатный WiFi)

16:00–18:00 — дорога по Юпшарскому каньону к пограничному контролю России с Абхазией

18:00–19:00 — встреча сопровождающего на российской стороне и проход пограничных контролей России и Абхазии

19:00–20:00 — возвращение

Организационные детали

Можем забрать вас также из Сочи, Мацесты, Хосты, Сириуса, Красной Поляны, Роза Хутор или с КПП Псоу. При заказе выбирайте тариф в зависимости от места отправления и категории участника

Необходимые документы для пересечения границы : взрослым и детям от 14 лет — российский или заграничный паспорт, детям до 14 лет — только заграничный паспорт

: взрослым и детям от 14 лет — российский или заграничный паспорт, детям до 14 лет — только заграничный паспорт Дети до 18 лет могут выезжать за границу только с одним из родителей или по нотариальной доверенности

Перед тем как отправиться в Абхазию, настоятельно рекомендуем проверить наличие возможных задолженностей через службу судебных приставов

До 8 марта можем по желанию заехать в сад мимозы на фотосессию. Подробности уточняйте в переписке

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: