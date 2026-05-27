Из Адлера - по красотам Абхазии

Белые скалы, Гегский водопад и озеро Рица
В поездке вы увидите ресторан «Гагрипш», прогуляетесь у знаменитой колоннады и по парку принца Ольденбургского, подниметесь на смотровую площадку в Гагре, где открывается захватывающий вид на море. А ещё вас ждут Голубое озеро, живописный Юпшарский каньон и волшебное озеро Рица.
Описание экскурсии

5:00–6:00 — сбор участников и отправление на автобусе
6:00–6:30 — встреча сопровождающего на российской стороне и проход пограничного контроля России и Абхазии
6:30–6:45 — посадка и распределение гостей в джипах
6:45–7:10 — дорога к пляжу Белые скалы
7:10–7:30 — прогулка по пляжу
7:30–7:50 — дорога к ресторану «Гагрипш» и парку принца Ольденбургского
7:50–8:20 — посещение парка и фото на личные гаджеты на фоне ресторана (есть бесплатный Wi-Fi)
8:20–9:00 — дорога в сторону Юпшарского каньона
9:00–9:30 — остановка у винного погреба с дегустациями местных напитков, мяса и сыра (есть бесплатный WiFi)
9:45–10:00 — водопад Девичьи Слёзы
10:15–10:45 — дегустация медовой продукции на горной пасеке (есть бесплатный Wi-Fi)
11:00–11:15 — остановка у подвесного моста через реку Бзыбь
11:30–12:00 — полёт на тарзанке над рекой Бзыбь (по желанию)
12:05–12:25 — Голубое озеро
12:40–13:00 — водопад Мужские Слёзы
13:15–13:20 — Каменный мешок (в рамках безопасности остановка строго запрещена)
14:00–14:20 — Гегский водопад
15:00–16:00 — обед на озере Рица и катание на катамаранах в летний сезон по желанию (есть бесплатный WiFi)
16:00–18:00 — дорога по Юпшарскому каньону к пограничному контролю России с Абхазией
18:00–19:00 — встреча сопровождающего на российской стороне и проход пограничных контролей России и Абхазии
19:00–20:00 — возвращение

Организационные детали

  • Можем забрать вас также из Сочи, Мацесты, Хосты, Сириуса, Красной Поляны, Роза Хутор или с КПП Псоу. При заказе выбирайте тариф в зависимости от места отправления и категории участника
  • Необходимые документы для пересечения границы: взрослым и детям от 14 лет — российский или заграничный паспорт, детям до 14 лет — только заграничный паспорт
  • Дети до 18 лет могут выезжать за границу только с одним из родителей или по нотариальной доверенности
  • Перед тем как отправиться в Абхазию, настоятельно рекомендуем проверить наличие возможных задолженностей через службу судебных приставов
  • До 8 марта можем по желанию заехать в сад мимозы на фотосессию. Подробности уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Озеро Рица: взрослые — 1000 ₽ с чел., дети до 12 лет — 500 ₽
  • Встреча по адресу — от 1000 ₽
  • Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽
  • Качели — 1000 ₽
  • Смотровая площадка Птичий клюв — 300 ₽
  • Птичий клюв + Студенческая поляна — 1000 ₽
  • Молочный водопад — 300 ₽
  • дача Сталина — 400 ₽
  • пляж Светланы Алилуевой — 300 ₽
  • Комплексный обед — средний чек от 800 ₽
  • услуги фотографа на маршруте — от 15 000 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский1710 ₽
Взрослый1900 ₽
Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)1900 ₽
Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)2090 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)2375 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)2565 ₽
Пенсионный1805 ₽
Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)1995 ₽
Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)2470 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)3135 ₽
Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)3230 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)3325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

