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Конный тур к Воронцовским пещерам

Конный Д.
Конный Д. – Гид из Адлерского района
Воронцовские пещеры — настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад.

Красота и величие пещер привлекают огромное количество туристов, приезжающих на отдых в Сочи.

Добраться туда можно на экскурсионных автобусах, на личных автомобилях, а теперь и верхом на лошадях! Маршрут для подготовленных всадников, а так же для любителей долгих конных прогулок.

Движение в основном по лесу 🌲, без каких либо признаков цивилизации.

На протяжение всего маршрута вас будет сопровождать опытный проводник, который расскажет много интересного про Сочи и достопримечательности 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Конный тур к Воронцовским пещерам
Конный тур к Воронцовским пещерам

Что вы увидите

  • Воронцовские пещеры
Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост. Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом. Движение по лесу 🌲, с несколькими смотровыми площадками и возможностью скакать часто и долго.
Дорога в основном в лени леса, с выездами на солнечные площадки. У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь. Проехать придется ещё пару километров и вы подъезжаете к подножию Воронцовских пещер. При желании можно заказать экскурсию ⛳ и узнать много интересного о Воронцовских пещерах, сделать множество памятных фотографий. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. ).
  • Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым.
  • Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади.
  • Обязательно одевать удобную, спортивную обувь, так как в пещере влажно и скользко.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аренда лошадей
  • Трансфер от остановки Хоста мост.
Что не входит
  • Вход в пещеру — 450 руб.
  • Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус).
Начало
🚩 Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Место завершения
🏁 Сочи, Хостинский район, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Конный тур к Воронцовским пещерам
Конный тур к Воронцовским пещерам
Конный тур к Воронцовским пещерам
Конный тур к Воронцовским пещерам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Конный Д.
Конный Д.
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