Индивидуальная
Захватывающий велотреккинг по природным жемчужинам Сочи
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 7500 ₽ за человека
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 500 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККосарева4 декабря 2025Музей России очень большой, на него можно потратить больше времени.
- ИИрина1 декабря 2025Спасибо за хорошую экскурсию. Организовано все на высоте, как горы Красной поляны!
Впечатления остались не забываемые.
Все молодцы, всем СПАСИБО!
- ДДмитрий27 ноября 2025Всё очень понравилось
Приобрели несколько туров у Кирилла
Были в Абхазии,- это просто космос
Посетили Красную поляну
Гиды класс
Плавали в море на яхте - был восторг
Организация на всё 100
Спасибо
Рекомендую
- ГГалина11 ноября 2025Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом на водопад и целебный
- ИИлюза26 октября 2025Все отлично, экскурсия интересная, забрали прям с остановки, очень комфортный автобус
- ННаталья24 октября 2025Начну с самого главного: Роза Хутор — это восторг и спокойствие на высоте.
Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к
- ННикита22 октября 2025Недавно я посетил экскурсию в Красной Поляне и на курорте Роза Хутор, и это было просто потрясающе! 🌟 Гид оказался
- ААлина21 октября 2025Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто невероятно! 🌄 Мы посетили
- ООльга18 октября 2025Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это было замечательно! Все прошло
- ЕЕкатерина15 октября 2025Отличная экскурсия, была с двумя детьми. Все очень понравилось, ничего лишнего. Гид Юлия интересно рассказывала, оперативно решала все орг. вопросы. Рекомендую однозначно к посещению.
- ВВладислав14 октября 2025Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие произвели большое впечатление. Особенно
- ММария5 июля 2025Все отлично, спасибо!
- ААндрей26 ноября 2024Безумно понравилось мини путешествие по старой дороге и осенним Сочинским горам на велосипедах от Красной поляны вниз к Черному морю.
- ААнтон30 июля 2024Александр очень грамотный человек. Понравилось, что он многое рассказал об округе Красной Поляны, смогли прокатиться по действительно живописным местам. Виды на маршруте просто потрясающие, потому крайне рекомендую проехать хотя бы километров 20,чтобы насладиться природой.
- ССергей21 июля 2024Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и минеральной воды) Александр отличный гид рассказал много интересного) Рекомендую 👍
- ЕЕлена7 февраля 2024Екатерина, спасибо большое за приятно проведенное время. Интересно построенный маршрут. Учли все наши пожелания. Дальнейших Вам успехов!
- ЕЕлизавета3 января 2024Ездили на экскурсию вдвоём с дочкой 10 лет. Екатерина подарила нам классный незабываемый день, мы и виды потрясающие видели😉и сыр
- ДДмитрий11 июля 2022Было супер👍
Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
- ТТатьяна16 июня 2022Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
- ААлексей28 декабря 2021Незабываемое путешествие на велосипедах по старой дороге в красную поляну!
