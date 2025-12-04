Мои заказы

Водопад Глубокий Яр – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Глубокий Яр» в Адлере, цены от 300 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Велотреккинг в сочинских горах
На велосипеде
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Захватывающий велотреккинг по природным жемчужинам Сочи
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 7500 ₽ за человека
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
На машине
6.5 часов
-
25%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 500 ₽18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Косарева
    4 декабря 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Музей России очень большой, на него можно потратить больше времени.
  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Спасибо за хорошую экскурсию. Организовано все на высоте, как горы Красной поляны!
    Впечатления остались не забываемые.
    Все молодцы, всем СПАСИБО!
  • Д
    Дмитрий
    27 ноября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Всё очень понравилось
    Приобрели несколько туров у Кирилла

    Были в Абхазии,- это просто космос
    Посетили Красную поляну
    Гиды класс

    Плавали в море на яхте - был восторг

    Организация на всё 100

    Спасибо
    Рекомендую
  • Г
    Галина
    11 ноября 2025
    Велотреккинг в сочинских горах
    Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом на водопад и целебный
    читать дальше

    источник. Пешая часть маршрута в пещеру Пасть дракона тоже впечатлила. Большое спасибо гиду Александру за грамотно организованную прогулку и отличный инвентарь. Отдельная благодарность за заботливо припасенные запасные перчатки, утром в ноябре холодно, особенно когда несешься вниз по склону или трассе.

  • И
    Илюза
    26 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Все отлично, экскурсия интересная, забрали прям с остановки, очень комфортный автобус
  • Н
    Наталья
    24 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Начну с самого главного: Роза Хутор — это восторг и спокойствие на высоте.
    Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к
    читать дальше

    вершине Роза Пик и вдруг оказались в мире, где горы, облака и чистый воздух создают ощущение свободы. Там почувствовал настоящую гармонию природы. Снег, невероятные виды и лёгкая прогулка вдоль склонов подарили много радости
    Вернувшись домой, понимаю: поездка на Роза Хутор останется в памяти навсегда. Советую всем съездить хотя бы раз — Кавказ, его природа и тишина стоят того.

  • Н
    Никита
    22 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Недавно я посетил экскурсию в Красной Поляне и на курорте Роза Хутор, и это было просто потрясающе! 🌟 Гид оказался
    читать дальше

    настоящим профессионалом: вежливый, компетентный и увлечённый своим делом. Он делился интересными фактами о местности, что сделало экскурсию ещё более увлекательной.

    Водитель тоже был на высоте — настоящая мастерская рука за рулём, что позволило нам насладиться поездкой без лишних волнений. 🚗

    Обед в кафе был просто великолепен! Дегустация местных блюд — это отдельное удовольствие, рекомендую попробовать всё! 🍽️

    И, конечно, виды Роза Хутор завораживают! Подъемник — это must-do! С высоты открываются потрясающие панорамы, которые запоминаются надолго.

    В общем, я остался в полном восторге и однозначно рекомендую эту экскурсию всем! Не упустите возможность увидеть эту красоту своими глазами! 🌄❤️

  • А
    Алина
    21 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто невероятно! 🌄 Мы посетили
    читать дальше

    все заявленные места, и я осталась в полном восторге. Гид был супер — очень увлеченный и знающий, а водитель аккуратно вез нас по дороге, чувствовалось, что он настоящий профессионал. 🚗💨 Пейзажи просто завораживают! 🌲✨ Такую красоту не встретишь нигде больше. Рекомендую всем! ❤️

  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это было замечательно! Все прошло
    читать дальше

    так, как было описано, и даже лучше. Гид Юлия была просто супер — она очень хорошо знала свой материал и делилась интересными фактами о местах, которые мы посещали.

    Организация тура тоже на высшем уровне. Все было четко спланировано, мы не теряли время, а наслаждались красивыми видами и атмосферой. Я осталась очень довольна и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!

  • Е
    Екатерина
    15 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Отличная экскурсия, была с двумя детьми. Все очень понравилось, ничего лишнего. Гид Юлия интересно рассказывала, оперативно решала все орг. вопросы. Рекомендую однозначно к посещению.
  • В
    Владислав
    14 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие произвели большое впечатление. Особенно
    читать дальше

    запомнилась канатная дорога на Роза Хутор, которая поднимала нас на пик 2320 метров — это было потрясающе!

    Мы прокатились на четырёх разных канатных дорогах, и каждая из них подарила незабываемые виды. Поездка была комфортной благодаря опытному водителю и удобному автобусу.

    Отдельное спасибо нашему гиду Юлии! Она сделала экскурсию ещё более интересной и увлекательной, проявив себя как настоящий профессионал. Мы остались в полном восторге и обязательно вернёмся снова!

  • М
    Мария
    5 июля 2025
    Велотреккинг в сочинских горах
    Все отлично, спасибо!
  • А
    Андрей
    26 ноября 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Безумно понравилось мини путешествие по старой дороге и осенним Сочинским горам на велосипедах от Красной поляны вниз к Черному морю.
    читать дальше

    Маршрут не очень сложный, но продолжительный и очень интересный, местами по шоссе было немного страшно ехать, но все это компенсировалось великолепнейшими видами. Спасибо Александру за увлекательный рассказ об истории Красной поляны и быте местных жителей. Жаль что не хватило времени и сил, хотя, можно было и до Адлера доехать!

  • А
    Антон
    30 июля 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Александр очень грамотный человек. Понравилось, что он многое рассказал об округе Красной Поляны, смогли прокатиться по действительно живописным местам. Виды на маршруте просто потрясающие, потому крайне рекомендую проехать хотя бы километров 20,чтобы насладиться природой.
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и минеральной воды) Александр отличный гид рассказал много интересного) Рекомендую 👍
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Екатерина, спасибо большое за приятно проведенное время. Интересно построенный маршрут. Учли все наши пожелания. Дальнейших Вам успехов!
  • Е
    Елизавета
    3 января 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Ездили на экскурсию вдвоём с дочкой 10 лет. Екатерина подарила нам классный незабываемый день, мы и виды потрясающие видели😉и сыр
    читать дальше

    вкусный ели, и по подвесным мостам ходили, и желания загадывали на водопадах, и в заснеженные горы поднимались, и на огнии вечерней Красной поляны любовались. День прошёл на одном дыхании. Катя, не прощаюсь, спасибо большое😘

  • Д
    Дмитрий
    11 июля 2022
    Велотреккинг в сочинских горах
    Было супер👍
    Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2022
    Велотреккинг в сочинских горах
    Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
  • А
    Алексей
    28 декабря 2021
    Велотреккинг в сочинских горах
    Незабываемое путешествие на велосипедах по старой дороге в красную поляну!
