Дзыхринское ущелье – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Дзыхринское ущелье» в Адлере, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
62 отзыва
Водная прогулка
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
Скалы, каньоны, реки: несложный треккинг
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Скалы, каньоны, реки: несложный треккинг
Погрузитесь в атмосферу приключений и красоты природы, наслаждаясь видами на скалы и каньоны. Прогулка для любителей природы и истории
Начало: На ост. Форелевое хозяйство
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Косарева
    4 декабря 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Музей России очень большой, на него можно потратить больше времени.
  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Спасибо за хорошую экскурсию. Организовано все на высоте, как горы Красной поляны!
    Впечатления остались не забываемые.
    Все молодцы, всем СПАСИБО!
  • Д
    Дмитрий
    27 ноября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Всё очень понравилось
    Приобрели несколько туров у Кирилла

    Были в Абхазии,- это просто космос
    Посетили Красную поляну
    Гиды класс

    Плавали в море на яхте - был восторг

    Организация на всё 100

    Спасибо
    Рекомендую
    Всё очень понравилось
Приобрели несколько туров у Кирилла
Были в Абхазии,- это просто космос
Посетили Красную поляну
Гиды класс
Плавали в море на яхте - был восторг
Организация на всё 100
Спасибо
Рекомендую
  • И
    Илюза
    26 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Все отлично, экскурсия интересная, забрали прям с остановки, очень комфортный автобус
  • Н
    Наталья
    24 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Начну с самого главного: Роза Хутор — это восторг и спокойствие на высоте.
    Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к
    

    вершине Роза Пик и вдруг оказались в мире, где горы, облака и чистый воздух создают ощущение свободы. Там почувствовал настоящую гармонию природы. Снег, невероятные виды и лёгкая прогулка вдоль склонов подарили много радости
    Вернувшись домой, понимаю: поездка на Роза Хутор останется в памяти навсегда. Советую всем съездить хотя бы раз — Кавказ, его природа и тишина стоят того.

  • Н
    Никита
    22 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Недавно я посетил экскурсию в Красной Поляне и на курорте Роза Хутор, и это было просто потрясающе! 🌟 Гид оказался
    

    настоящим профессионалом: вежливый, компетентный и увлечённый своим делом. Он делился интересными фактами о местности, что сделало экскурсию ещё более увлекательной.

    Водитель тоже был на высоте — настоящая мастерская рука за рулём, что позволило нам насладиться поездкой без лишних волнений. 🚗

    Обед в кафе был просто великолепен! Дегустация местных блюд — это отдельное удовольствие, рекомендую попробовать всё! 🍽️

    И, конечно, виды Роза Хутор завораживают! Подъемник — это must-do! С высоты открываются потрясающие панорамы, которые запоминаются надолго.

    В общем, я остался в полном восторге и однозначно рекомендую эту экскурсию всем! Не упустите возможность увидеть эту красоту своими глазами! 🌄❤️

  • А
    Алина
    21 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто невероятно! 🌄 Мы посетили
    

    все заявленные места, и я осталась в полном восторге. Гид был супер — очень увлеченный и знающий, а водитель аккуратно вез нас по дороге, чувствовалось, что он настоящий профессионал. 🚗💨 Пейзажи просто завораживают! 🌲✨ Такую красоту не встретишь нигде больше. Рекомендую всем! ❤️

    
  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это было замечательно! Все прошло
    

    так, как было описано, и даже лучше. Гид Юлия была просто супер — она очень хорошо знала свой материал и делилась интересными фактами о местах, которые мы посещали.

    Организация тура тоже на высшем уровне. Все было четко спланировано, мы не теряли время, а наслаждались красивыми видами и атмосферой. Я осталась очень довольна и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!

    
  • Е
    Екатерина
    15 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Отличная экскурсия, была с двумя детьми. Все очень понравилось, ничего лишнего. Гид Юлия интересно рассказывала, оперативно решала все орг. вопросы. Рекомендую однозначно к посещению.
  • В
    Владислав
    14 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие произвели большое впечатление. Особенно
    

    запомнилась канатная дорога на Роза Хутор, которая поднимала нас на пик 2320 метров — это было потрясающе!

    Мы прокатились на четырёх разных канатных дорогах, и каждая из них подарила незабываемые виды. Поездка была комфортной благодаря опытному водителю и удобному автобусу.

    Отдельное спасибо нашему гиду Юлии! Она сделала экскурсию ещё более интересной и увлекательной, проявив себя как настоящий профессионал. Мы остались в полном восторге и обязательно вернёмся снова!

    
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Скалы, каньоны, реки: несложный треккинг
    Огромное спасибо Роману за яркие впечатления от треккинга! Шли в комфортном для нас темпе, останавливались на отдых, очень понравился пикник с прекрасным видом на Скайпарк и вкусным чаем от Романа. Рекомендую тем, кто хочет разнообразить "тюлений" отдых у моря!

