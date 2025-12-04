Водная прогулка
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Скалы, каньоны, реки: несложный треккинг
Погрузитесь в атмосферу приключений и красоты природы, наслаждаясь видами на скалы и каньоны. Прогулка для любителей природы и истории
Начало: На ост. Форелевое хозяйство
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККосарева4 декабря 2025Музей России очень большой, на него можно потратить больше времени.
- ИИрина1 декабря 2025Спасибо за хорошую экскурсию. Организовано все на высоте, как горы Красной поляны!
Впечатления остались не забываемые.
Все молодцы, всем СПАСИБО!
- ДДмитрий27 ноября 2025Всё очень понравилось
Приобрели несколько туров у Кирилла
Были в Абхазии,- это просто космос
Посетили Красную поляну
Гиды класс
Плавали в море на яхте - был восторг
Организация на всё 100
Спасибо
Рекомендую
- ИИлюза26 октября 2025Все отлично, экскурсия интересная, забрали прям с остановки, очень комфортный автобус
- ННаталья24 октября 2025Начну с самого главного: Роза Хутор — это восторг и спокойствие на высоте.
Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к
- ННикита22 октября 2025Недавно я посетил экскурсию в Красной Поляне и на курорте Роза Хутор, и это было просто потрясающе! 🌟 Гид оказался
- ААлина21 октября 2025Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто невероятно! 🌄 Мы посетили
- ООльга18 октября 2025Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это было замечательно! Все прошло
- ЕЕкатерина15 октября 2025Отличная экскурсия, была с двумя детьми. Все очень понравилось, ничего лишнего. Гид Юлия интересно рассказывала, оперативно решала все орг. вопросы. Рекомендую однозначно к посещению.
- ВВладислав14 октября 2025Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие произвели большое впечатление. Особенно
- ООльга5 августа 2025Огромное спасибо Роману за яркие впечатления от треккинга! Шли в комфортном для нас темпе, останавливались на отдых, очень понравился пикник с прекрасным видом на Скайпарк и вкусным чаем от Романа. Рекомендую тем, кто хочет разнообразить "тюлений" отдых у моря!
