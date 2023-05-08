Удивительная Абхазия

Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии

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Вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев.

Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад. А если пожелаете, спуститесь в Новоафонскую пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Уютная Пицунда

Пицунда — небольшой, но очень симпатичный курортный городок. Считается, что именно здесь самое чистое море на всем Черноморском побережье. Главный символ Пицунды — длиннохвойная реликтовая сосна. Вы увидите ее повсюду! Я расскажу, чем живет город и помогу вам почувствовать его доброжелательный характер.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на КПП Псоу, чтобы избежать пробок и задержек при прохождении границы. Вы легко можете добраться до места встречи на автобусе или такси.
  • В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, меда и сыра
  • Экскурсию можно начать также в Пицунде и Гагре

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде в заповедник — 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
  • Тарзанка в ущелье по дороге на Рицу (по желанию) — 500 руб. /чел
  • Пещера в Афоне (по желанию) — 700 руб. /чел
  • Два водопада выше Рицы (по желанию) — 400 руб. /чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на КПП Псоу, или из отеля в Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
На весь день
Природа и пейзажи
Озеро Рица
Популярные места
Новый Афон
Выездные

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