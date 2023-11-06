Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.
Новый Афон — христианский центр Абхазии
Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад. А если пожелаете, спуститесь в Новоафонскую пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами.
Уютная Пицунда
Пицунда — небольшой, но очень симпатичный курортный городок. Считается, что именно здесь самое чистое море на всем Черноморском побережье. Главный символ Пицунды — длиннохвойная реликтовая сосна. Вы увидите ее повсюду! Я расскажу, чем живет город и помогу вам почувствовать его доброжелательный характер.
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии на КПП Псоу, чтобы избежать пробок и задержек при прохождении границы. Вы легко можете добраться до места встречи на автобусе или такси
В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра
Экскурсию можно начать также в Пицунде и Гагре
Дополнительные расходы
Экологический сбор при въезде в заповедник — 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский
Тарзанка в ущелье по дороге на Рицу (по желанию) — 1000 ₽ за чел.
Пещера в Афоне (по желанию) — 1000 ₽ за чел.
Два водопада выше Рицы (по желанию) — 500 ₽ за чел.
Пересечение границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сбор из отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
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Провёл экскурсии для 2391 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Lusine
Адгур очень лёгкий в общении экскурсовод. Учитывал наши желания. Грамотный и интересный! Внимательный и учтивый! Это такие ценные качества в наше время! Были в Абхазии впервые в жизни и влюбились в это место благодаря ему! Обязательно порекомендую этого экскурсовода своим друзьям и знакомым!
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Ксения
Адгур отличный организатор. Прекрасная комфортная поездка. Поделился с нами знаниями и историей Абхазии, было здорово. Но один день-обзорная экскурсия по Абхазии-это мало. Чтобы больше погрузиться в атмосферу, надо брать три таких экскурсии минимум, потому что нельзя объять необъятное. С удовольствием возьмём ещё экскурсии у Адгура.