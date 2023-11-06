Вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев. Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад. А если пожелаете, спуститесь в Новоафонскую пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Уютная Пицунда

Пицунда — небольшой, но очень симпатичный курортный городок. Считается, что именно здесь самое чистое море на всем Черноморском побережье. Главный символ Пицунды — длиннохвойная реликтовая сосна. Вы увидите ее повсюду! Я расскажу, чем живет город и помогу вам почувствовать его доброжелательный характер.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии на КПП Псоу, чтобы избежать пробок и задержек при прохождении границы. Вы легко можете добраться до места встречи на автобусе или такси

В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра

Экскурсию можно начать также в Пицунде и Гагре

Дополнительные расходы

Экологический сбор при въезде в заповедник — 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский

Тарзанка в ущелье по дороге на Рицу (по желанию) — 1000 ₽ за чел.

Пещера в Афоне (по желанию) — 1000 ₽ за чел.

Два водопада выше Рицы (по желанию) — 500 ₽ за чел.

Пересечение границы