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Яхты в Сочи - морская прогулка в январе

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Яхты в Сочи - морская прогулка в январе
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 750 ₽ за человека

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Яхты в Сочи - морская прогулка в январе
Яхты в Сочи - морская прогулка в январе

Что вы увидите

  • Дельфины
  • Олимпийский Парк
  • Абхазию и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны
  • когда вода теплая можно купаться
Дорогие друзья нашего города, наверное, многие из вас связывают отдых в Сочи не только с плаванием на пляже, прогулками в горах ⛰️ и в парках 🌳, но и с яхтами... красивыми 🤩 парусными яхтами.
Каждый день мы даем туристам незабываемые эмоции и неограниченный горизонт, руль, лучший закат в их жизни, конечно, вместе с чувствами и воспоминаниями о наших дельфинах.
Многие туристы считают - все яхты одинаковы, нет не так. Те кто отдыхал ранее в Сочи и плавал на других парусных яхтах в Адлере знают что наши лучше всех. Паруса работают, места хватает всем и никто не жмется друг к другу по факту, яхты не старые, а яхта 🛥️ Сибирь просто летает по встречным волнам настолько она мощная, но и другие наши яхты отличные, белые и красивые, паруса широкие а эмоции зашкваливают. Если штормовое предупреждение то переносим поездку или возвращаем бронь.
Продолжительность морского отдыха на прогулке 👣 в группе составляет 1, 5 часа. Важный момент - 1, 5 часа в море 🌊, время затраченное на трансфер не входит в это время.
Из них 30 минут мы ходим к горизонту, стоим 30 минут (в эти 30 минут туристы могут плавать в кристально чистой морской воде) и потом за 30 минут возвращаемся на берег.
На яхте отплываем до 2-4 км от берега, что достаточно, чтобы насладиться видом на море, Кавказские хребты и все берега Олимпийского парка.
Капитан даст всем возможность сесть у руля, помочь плыть и даже отправить запросы в порт для входа в порт.
Мы находимся в Адлере, у нас здесь очень много разных дельфинов 🐬. Эти прекрасные морсик обитатели самые главные друзья наших туристов: делайте фотографии 📸 и видео, публикации, в которых они находятся.
Прогулки на наших яхтах проводятся каждый день (время необходимо уточнять) и каждые полтора часа, последняя прогулка проводится перед самым закатом.
Длина наших яхт 11-12 метров, ширина 3, 5-4 метра, максимальная посадка до 10 человек + капитан.
На борту пледы, туалет, спасательные жилеты, круги, когда холодно - горячий чай.
С собой можно взять еду и напитки.
Что входит
  • трансфер туда и обратно на парусные яхты по Адлеру
Что не входит
    Начало
    🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
    Место завершения
    🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
    Яхты в Сочи - морская прогулка в январе
    Яхты в Сочи - морская прогулка в январе
    Яхты в Сочи - морская прогулка в январе
    Яхты в Сочи - морская прогулка в январе

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия П.
    Юлия П.
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    Юлия П. проводит ещё 4 экскурсии

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