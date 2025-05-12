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Горы, пальмы, море… Южные пейзажи прекрасны, а фотографии на их фоне станут лучшим сувениром и украшением соцсетей.



Мы побываем в трёх локациях — на Пальмовой аллее в Олимпийском парке, на Имеретинской набережной с фотогеничными валунами у воды и на высоте 1100 м с идеальными видами на вершины вокруг. Я помогу с позированием и сделаю классные кадры!