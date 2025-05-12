Горы, пальмы, море… Южные пейзажи прекрасны, а фотографии на их фоне станут лучшим сувениром и украшением соцсетей.
Мы побываем в трёх локациях — на Пальмовой аллее в Олимпийском парке, на Имеретинской набережной с фотогеничными валунами у воды и на высоте 1100 м с идеальными видами на вершины вокруг. Я помогу с позированием и сделаю классные кадры!
Мы побываем в трёх локациях — на Пальмовой аллее в Олимпийском парке, на Имеретинской набережной с фотогеничными валунами у воды и на высоте 1100 м с идеальными видами на вершины вокруг. Я помогу с позированием и сделаю классные кадры!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Точки фотомаршрута:
- Пальмовая аллея в Олимпийском парке. Пальмы были посажены во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года и с тех пор радуют глаз
- Имеретинская набережная. Снимки на огромных камнях у кромки воды получаются очень романтичными
- Красная Поляна. Поднимемся на высоту 1100 м в горную Олимпийскую деревню, сделаем фото на фоне вершин и насладимся красивыми пейзажами
Я помогу вам с позированием и, если захотите, сниму короткие видео на телефон.
Организационные детали
- В течение 3 дней после нашей встречи вы получите 30 обработанных фото и весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище. Она будет активна 1 месяц
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективом Sony FE 24-70mm f/2.8
- Вы можете взять с собой до трёх разных образов для съёмки
- Перемещаться мы будем на комфортабельном автомобиле Honda Freed
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 84 туристов
Меня зовут Виктор. Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!Задать вопрос
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