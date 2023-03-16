Что вас ожидает:

Любимое место отдыха советской интеллигенции.

В городе Гагры бывали и генсеки, и писатели, и художники, и ученые Советского времени. У города есть несколько символов, которые идеально сохранились до наших дней. Мы посетим красивейший из Парков Абхазии — Парк Принца Ольденбургского, в тени которого расположился ресторан «Гагрипш». Здание ресторана собрано в Абхазии, а куплено — в Париже на выставке. Интерьер сохранили в стиле 20-ых годов прошлого века. Кроме того, посетим великолепную Колоннаду, окружившую площадь со скульптурной композицией и фонтаном.

На пути к достопримечательностям нас встретят гостеприимные хозяева пасеки и винного погребка. Здесь мы попробуем роскошное абхазское вино разных сортов и сладкий, полезный мед. При желании, можно приобрести и то и другое. Когда вы приближаетесь к Голубому озеру, кажется, что в нем растворили краску. Цвет чистого голубого топаза — это натуральный оттенок озера. На его дне находятся целые залежи лазурита — игра света и прозрачности дает потрясающий эффект.

Юпшарский каньон — горная достопримечательность Абхазии.

Его ущелье так и называют — Каменный Мешок. Над вашей головой будет примерно 400 метров скал, а протяженность всего разлома — 8 км. Водопады — гордость этого края. Мы движемся к местам, где родились невероятные легенды о любви — водопадам «Женские слезы» и «Мужские слезы». Чистейшие ручейки воды падают с огромных высот и теряются где-то в зарослях, здесь хорошо дышится, ощущаются спокойствие и гармония с природой.

Озеро Рица — природное чудо, которое невозможно описать словами

Это место любимо миллионами людей за свой живописный берег и чистейшие прохладные воды необычного цвета. На побережье стоит дача И. В. Сталина, которая сейчас является музеем. Можно зайти и посмотреть.

Перемещаемся в Новый Афон. Где нас ждет 1,5 часа экскурсии в одноименную пещеру (по желанию). Озеро Псырцха, где живут великолепные черные и белые лебеди, Ново-Афонский монастырь на святой земле и Рукотворный водопад.

Озеро и Водопад — часть искусственной эко-системы, созданной монахами монастыря. За струями воды хранили продукты, потоки крутили мельницу, а лебединое озеро — часть великолепного парка, разбитого здесь жителями монастыря. Насыщенный был день. Предлагаем отдохнуть пару часов и искупаться на одном из лучших пляжей Пицунды — снять напряжение, привести мысли в порядок и поделиться впечатлениями.

Важная информация:

С собой необходимо взять: документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля, купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь, солнцезащитный крем (по сезону), наличные деньги, заряженные гаджеты.