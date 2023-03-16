Золотое кольцо Абхазии

Давайте вместе исследуем Абхазию на вкус

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Давайте вместе исследуем Абхазию на вкус? За один день мы посетим все главные достопримечательности.

Мы прогуляемся по городу Гагра, насладимся красотой Юпшарского каньона, сделаем фото на берегу озера Рица и продегустируем местные вина.
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагра «Колоннада»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Пасека и винный погреб
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
  • Пляж Пицунда
  • Новоафонский действующий мужской монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Парк с лебединым озером
  • Рукотворный водопад
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Любимое место отдыха советской интеллигенции.
  • В городе Гагры бывали и генсеки, и писатели, и художники, и ученые Советского времени. У города есть несколько символов, которые идеально сохранились до наших дней. Мы посетим красивейший из Парков Абхазии — Парк Принца Ольденбургского, в тени которого расположился ресторан «Гагрипш». Здание ресторана собрано в Абхазии, а куплено — в Париже на выставке. Интерьер сохранили в стиле 20-ых годов прошлого века. Кроме того, посетим великолепную Колоннаду, окружившую площадь со скульптурной композицией и фонтаном.
  • На пути к достопримечательностям нас встретят гостеприимные хозяева пасеки и винного погребка. Здесь мы попробуем роскошное абхазское вино разных сортов и сладкий, полезный мед. При желании, можно приобрести и то и другое. Когда вы приближаетесь к Голубому озеру, кажется, что в нем растворили краску. Цвет чистого голубого топаза — это натуральный оттенок озера. На его дне находятся целые залежи лазурита — игра света и прозрачности дает потрясающий эффект.
  • Юпшарский каньон — горная достопримечательность Абхазии.
  • Его ущелье так и называют — Каменный Мешок. Над вашей головой будет примерно 400 метров скал, а протяженность всего разлома — 8 км. Водопады — гордость этого края. Мы движемся к местам, где родились невероятные легенды о любви — водопадам «Женские слезы» и «Мужские слезы». Чистейшие ручейки воды падают с огромных высот и теряются где-то в зарослях, здесь хорошо дышится, ощущаются спокойствие и гармония с природой.
Озеро Рица — природное чудо, которое невозможно описать словами
Это место любимо миллионами людей за свой живописный берег и чистейшие прохладные воды необычного цвета. На побережье стоит дача И. В. Сталина, которая сейчас является музеем. Можно зайти и посмотреть.
Перемещаемся в Новый Афон. Где нас ждет 1,5 часа экскурсии в одноименную пещеру (по желанию). Озеро Псырцха, где живут великолепные черные и белые лебеди, Ново-Афонский монастырь на святой земле и Рукотворный водопад.
Озеро и Водопад — часть искусственной эко-системы, созданной монахами монастыря. За струями воды хранили продукты, потоки крутили мельницу, а лебединое озеро — часть великолепного парка, разбитого здесь жителями монастыря. Насыщенный был день. Предлагаем отдохнуть пару часов и искупаться на одном из лучших пляжей Пицунды — снять напряжение, привести мысли в порядок и поделиться впечатлениями.

Важная информация:

С собой необходимо взять: документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля, купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь, солнцезащитный крем (по сезону), наличные деньги, заряженные гаджеты.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Работа квалифицированного экскурсовода
Что не входит
  • Экологический сбор Рицинского национального парка — 700 руб.
  • По желанию:
  • Новоафонская пещера — 700 руб.
  • Дача Сталина — 300 руб.
  • Водопад «Молочный» и «Птичий клюв» — 300 руб.
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых, Вы сделали правильный выбор. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы подобрали для Вас удобную точку сбора.
  • Накануне экскурсии, вечером с 20-до 22-00 я обязательно с Вами свяжусь, для того чтобы обговорить детали поездки.
  • С собой необходимо взять: документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля, купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь, солнцезащитный крем (по сезону), наличные деньги, заряженные гаджеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Выездные
На весь день
Абхазия
Золотое кольцо Абхазии

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