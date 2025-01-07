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при прохождении Тропы Галицина. У нас были замечательная экскурсовод (к сожалению и стыду своему забыла ее имя) и водитель Олег. Экскурсовод дала нам много интересной и полезной информации. Слушать ее было очень приятно и увлекательно. Особенно приятной и удивительно красивой была дорога от Алушты в Новый Свет. Всем советую побывать на этой экскурсии и горжусь,что я покорила эту непростую,но очень красивую Тропу. Благодарю всех,кто разработал и провел эту экскурсию. Спасибо Спутнику и до новых встреч.