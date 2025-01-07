Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
17 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
Завтра в 08:30
26 апр в 08:30
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 января 2025Отличная познавательная экскурсия, экскурсовод Юлия -коренная жительница Алушты, с любовью и очень познавательно рассказывала о Крыме и своем городе. Всем советую.
- ЕЕлена17 ноября 2024Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.
- ЕЕлена12 ноября 2024Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось
- ВВера6 октября 2024Я побывала на замечательной экскурсии - Генуэзская крепость -Тропа Галицина. Получила неизгладимые впечатления от природы Крыма и завораживающих видов бухт,скал
- ЕЕлена14 сентября 2024Интересная и содержательная экскурсия. Красивейшие виды, гид Юрий – профессионал своего дела.
- ООльга7 сентября 2024Погрузились в многовековую историю города с гидом Юлией незаметно и надолго)) Разные эпохи, события, факты, поданные легко, непринужденно, иногда с юмором, но всегда - с любовью к Алуште и бережным отношением к истории места. Спасибо! Рекомендуем!
- ППавел4 сентября 2024Отличная, очень интересная и познавательная экскурсия. Юлия - прекрасный гид. Рекомендую однозначно!
- ЭЭрик12 мая 2024Всё, что наметил, увидел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Крепость Фуна»
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