1 чел.
По популярности
скидка
5%
6.5 часов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
15 июля в 09:00
16 июля в 13:00
100009 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:00
15 июля в 08:00
80007 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек
Начало: Анапа, памятник Ленину
Завтра в 08:00
15 июля в 08:00
80007 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 июня 2024Чувствуется, что знания Дмитрия значительно шире, чем тема экскурсии. Многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- ААлла18 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Скидки»
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