Экскурсии со скидкой в Анапе до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Анапе, цены от 7 600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
скидка
5%
24 отзыва
6.5 часов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
15 июля в 09:00
16 июля в 13:00
100009 500 за всё до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
На машине
скидка
5%
90 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:00
15 июля в 08:00
80007 600 за всё до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
На машине
скидка
5%
81 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек
Начало: Анапа, памятник Ленину
Завтра в 08:00
15 июля в 08:00
80007 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
  2. Кипарисовое озеро долины Сукко
  3. Из Анапы в заповедный Утриш
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Озеро Абрау
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 7 600 до 9 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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