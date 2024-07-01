Посетите удивительную плантацию индийского розового лотоса в Ахтанизовском лимане. Священный цветок впечатлит и очарует вас надолго. После прогулки можно посетить осетровое хозяйство, где увидите все стадии роста осетра. Далее отправляйтесь
5 причин купить эту прогулку
- 🌸 Плантация индийского розового лотоса
- 🐟 Осетровое хозяйство
- 🏖 Пляж станицы Голубицкая
- 🌋 Ванны с вулканической грязью
- 🍷 Дегустация вин и крепких напитков
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15
Что можно увидеть
- Плантация индийского розового лотоса
- Осетровое хозяйство
- Пляж станицы Голубицкая
Описание водной прогулки
Лотос — экзотический цветок, украсивший лиманы Кубани
В Ахтанизовском лимане целая плантация орехоносного индийского розового лотоса, которая впечатляет любого, кто отправляется полюбоваться этим священным цветком! Чуть менее часа в дороге от Анапы до стоянки катеров, на которых вы будете перемещаться в Ахтанизовский лиман, где мирно качаются на воде большие розовые цветы индийского лотоса, цветы счастья, мира, гармонии и благоденствия. По понедельникам после прогулки, по желанию, можно посетить осетровое хозяйство. Здесь вы сможете увидеть одновременно все стадии роста осетра и сфотографироваться с этой необычной рыбой. Далее вы отправитесь на пляж станицы Голубицкой. Пляж находится на берегу Темрюкского залива Азовского моря. Здесь ванны с вулканической грязью, прогретой на солнце, можно принимать грязевые аппликации (за дополнительную плату). Вулканическая грязь повышает ослабленный иммунитет, положительным образом влияет на состояние нервной системы и гормональный обмен человека. Можно принять аппликации с иловой грязью из местного озера (бесплатно). Также есть возможность приобрести сухую лечебную грязь. Хорошим завершением экскурсии будет являться дегустация вин, а так же более крепких напитков — коньяка и чачи в одном из дегустационных залов.
среда; воскресенье в 8:15
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 400 ₽
|Детский (до 11 лет включительно)
|от 1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ахтанизовский лиман
- Плантации лотоса
- Осетровое хозяйство
- Ракушечный пляж, Азовское море
- Иловое озеро в ст. Голубицкой
- Дегустационный зал
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость катера: 700 руб, дети до 1 года - бесплатно, Стоимость осетрового хозяйства: 350/300, Прокат лошадки - 300 руб/круг
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Когда и сколько длится?
Когда: среда; воскресенье в 8:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим
- Ориентироваться на информацию в письме - подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 35 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
1 июля 2024
И
Ирина
6 окт 2023
Т
Татьяна
30 сен 2023
Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного
О
Ольга
14 сен 2023
Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
М
Макаров
12 сен 2023
И
Инна
6 сен 2023
Лотосы прекрасны, но их не так много)
Очень повезло с погодой и особенно понравилась прогулка по каналу! Незабываемые впечатления!
Азовское море немного штормило, но это не помешало вдоволь попрыгать на волнах!
Замечательная экскурсия, которую смело можно рекомендовать!!
Очень повезло с погодой и особенно понравилась прогулка по каналу! Незабываемые впечатления!
Азовское море немного штормило, но это не помешало вдоволь попрыгать на волнах!
Замечательная экскурсия, которую смело можно рекомендовать!!
А
Анастасия
4 сен 2023
Лотосов мало, но они есть. Скоростная поездка на катере до лотосов - это круто!) экскурсовод Оксана очень интересно все рассказывала. Мы под хорошим впечатлением. Спасибо)
K
Knyaz.k.
4 сен 2023
Ю
Юлия
4 сен 2023
Отличная экскурсия
з
захарченко
3 сен 2023
С
Светлана
2 сен 2023
В
Владимир
28 авг 2023
Все понравилось. Отвезли в долину лотосов на катке, цветов очень много.
О
Опанасенко
28 авг 2023
Р
Рощупкин
26 авг 2023
Всё было супер 👍
А
Анастасия
25 авг 2023
Входит в следующие категории Анапы
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