Лотос — экзотический цветок, украсивший лиманы Кубани

В Ахтанизовском лимане целая плантация орехоносного индийского розового лотоса, которая впечатляет любого, кто отправляется полюбоваться этим священным цветком! Чуть менее часа в дороге от Анапы до стоянки катеров, на которых вы будете перемещаться в Ахтанизовский лиман, где мирно качаются на воде большие розовые цветы индийского лотоса, цветы счастья, мира, гармонии и благоденствия. По понедельникам после прогулки, по желанию, можно посетить осетровое хозяйство. Здесь вы сможете увидеть одновременно все стадии роста осетра и сфотографироваться с этой необычной рыбой. Далее вы отправитесь на пляж станицы Голубицкой. Пляж находится на берегу Темрюкского залива Азовского моря. Здесь ванны с вулканической грязью, прогретой на солнце, можно принимать грязевые аппликации (за дополнительную плату). Вулканическая грязь повышает ослабленный иммунитет, положительным образом влияет на состояние нервной системы и гормональный обмен человека. Можно принять аппликации с иловой грязью из местного озера (бесплатно). Также есть возможность приобрести сухую лечебную грязь. Хорошим завершением экскурсии будет являться дегустация вин, а так же более крепких напитков — коньяка и чачи в одном из дегустационных залов.