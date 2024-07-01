Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море

Погрузитесь в мир природы и релаксации: плантация лотосов, осетровое хозяйство и пляж с вулканической грязью ждут вас
Посетите удивительную плантацию индийского розового лотоса в Ахтанизовском лимане. Священный цветок впечатлит и очарует вас надолго. После прогулки можно посетить осетровое хозяйство, где увидите все стадии роста осетра. Далее отправляйтесь
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на пляж станицы Голубицкая на берегу Азовского моря.

Здесь можно принять ванну с вулканической грязью, прогретой на солнце, и сделать грязевые аппликации.

В завершении экскурсии насладитесь дегустацией вин и крепких напитков в одном из дегустационных залов

4.83
35 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  1. 🌸 Плантация индийского розового лотоса
  2. 🐟 Осетровое хозяйство
  3. 🏖 Пляж станицы Голубицкая
  4. 🌋 Ванны с вулканической грязью
  5. 🍷 Дегустация вин и крепких напитков
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15

Что можно увидеть

  • Плантация индийского розового лотоса
  • Осетровое хозяйство
  • Пляж станицы Голубицкая

Описание водной прогулки

Лотос — экзотический цветок, украсивший лиманы Кубани
В Ахтанизовском лимане целая плантация орехоносного индийского розового лотоса, которая впечатляет любого, кто отправляется полюбоваться этим священным цветком! Чуть менее часа в дороге от Анапы до стоянки катеров, на которых вы будете перемещаться в Ахтанизовский лиман, где мирно качаются на воде большие розовые цветы индийского лотоса, цветы счастья, мира, гармонии и благоденствия. По понедельникам после прогулки, по желанию, можно посетить осетровое хозяйство. Здесь вы сможете увидеть одновременно все стадии роста осетра и сфотографироваться с этой необычной рыбой. Далее вы отправитесь на пляж станицы Голубицкой. Пляж находится на берегу Темрюкского залива Азовского моря. Здесь ванны с вулканической грязью, прогретой на солнце, можно принимать грязевые аппликации (за дополнительную плату). Вулканическая грязь повышает ослабленный иммунитет, положительным образом влияет на состояние нервной системы и гормональный обмен человека. Можно принять аппликации с иловой грязью из местного озера (бесплатно). Также есть возможность приобрести сухую лечебную грязь. Хорошим завершением экскурсии будет являться дегустация вин, а так же более крепких напитков — коньяка и чачи в одном из дегустационных залов.

среда; воскресенье в 8:15

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)1 400 ₽
Детский (до 11 лет включительно)от 1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ахтанизовский лиман
  • Плантации лотоса
  • Осетровое хозяйство
  • Ракушечный пляж, Азовское море
  • Иловое озеро в ст. Голубицкой
  • Дегустационный зал
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Стоимость катера: 700 руб, дети до 1 года - бесплатно, Стоимость осетрового хозяйства: 350/300, Прокат лошадки - 300 руб/круг
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Когда и сколько длится?
Когда: среда; воскресенье в 8:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим
  • Ориентироваться на информацию в письме - подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
6
3
2
1
Д
1 июля 2024
И
6 окт 2023
Т
30 сен 2023
Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного
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истории. Интересно и достаточно, не перегруженно. Автобус комфортный, новый и современный, кондиционер и хорошие кресла. Первая локация была к лотосам- шикарные фото прилагаются. Потом осетры, подворье, азовское море, грязевой лиман и дегустация. Рекомендую❤

О
14 сен 2023
Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
М
12 сен 2023
И
6 сен 2023
Лотосы прекрасны, но их не так много)
Очень повезло с погодой и особенно понравилась прогулка по каналу! Незабываемые впечатления!
Азовское море немного штормило, но это не помешало вдоволь попрыгать на волнах!
Замечательная экскурсия, которую смело можно рекомендовать!!
А
4 сен 2023
Лотосов мало, но они есть. Скоростная поездка на катере до лотосов - это круто!) экскурсовод Оксана очень интересно все рассказывала. Мы под хорошим впечатлением. Спасибо)
K
4 сен 2023
Ю
4 сен 2023
Отличная экскурсия
з
3 сен 2023
С
2 сен 2023
В
28 авг 2023
Все понравилось. Отвезли в долину лотосов на катке, цветов очень много.
О
28 авг 2023
Р
26 авг 2023
Всё было супер 👍
А
25 авг 2023

Входит в следующие категории Анапы

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