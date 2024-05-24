1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
«А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными»
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«А приятным бонусом станет выставка ретро автомобилей и картинная галерея на территории»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
«Вы полюбуетесь живописными виноградниками, заглянете на выставку ретро-автомобилей и в уютную галерею с картинами местных художников»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда24 мая 2024Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
- ААртур11 мая 2024Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
- ИИрина7 мая 2024Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная) машина с кондиционером. Лидия
- ВВиктория30 апреля 2024Волшебная и чуткая Лидия, спасибо большое да такую экскурсию, всё прошло на высоте, вилла Romanov, это отдельная любовь!
- ККсения11 сентября 2023Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
- ООксана17 августа 2023Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно! Спасибо гиду за работу. Познавательно, легко и очень комфортно
- ЮЮрий6 сентября 2022Мария, замечательный гид и очень интересный собеседник!
- ННиколай24 июня 2022Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
- ЕЕвгения17 июня 2022Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации! Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал! Спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Выставки»
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