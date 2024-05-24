Выставки Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Анапе, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тамань: античная история и современное виноделие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
«А также посетите выставку с интересными местными находками: палеонтологическими, подземными и подводными»
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«А приятным бонусом станет выставка ретро автомобилей и картинная галерея на территории»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
«Вы полюбуетесь живописными виноградниками, заглянете на выставку ретро-автомобилей и в уютную галерею с картинами местных художников»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    24 мая 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
  • А
    Артур
    11 мая 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная) машина с кондиционером. Лидия
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    приняла к сведению все наши "хотелки" по экскурсии и выстроила оптимальный маршрут. Приятное, ненавязчивое общение и преподнесение информации. Сама экскурсия интересная и познавательная. Все прошло отлично!

    Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная)Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная)
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Волшебная и чуткая Лидия, спасибо большое да такую экскурсию, всё прошло на высоте, вилла Romanov, это отдельная любовь!
  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
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    и заранее запланированное расписание, т. к. когда мы приехали на набережную, успели посмотреть только корабль и время было уже ехать на винодельню. Винодельня прекрасна. Улитки вкусны, а экскурсия очень интересная

  • О
    Оксана
    17 августа 2023
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно! Спасибо гиду за работу. Познавательно, легко и очень комфортно
    Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!
  • Ю
    Юрий
    6 сентября 2022
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Мария, замечательный гид и очень интересный собеседник!
  • Н
    Николай
    24 июня 2022
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
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    отобедали в ресторане Шато Пино, а также Сама экскурсия на 12:00 в Шато Пино от винодельни ни о чем - покажут улиток и все (дегустацию мы не брали). Ресторан и музеи на винодельне прекрасны. Еда, подача, виды - иногда такое можно себе позволить. Новороссийск получился галопом, хотелось все-таки чтобы дети узнали про город побольше. Из приятных бонусов - интересные рассказы о винодельнях КК с заездом в пару фирменных магазинов по пути. В целом прекрасная экскурсия, но если вы равнодушны к вину и не готовы оставить несколько тысяч в ресторане - вам будет неинтересно.

  • Е
    Евгения
    17 июня 2022
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации! Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал! Спасибо 🙏
    Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тамань: античная история и современное виноделие
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  3. Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Анапский маяк
  6. Долина лотосов
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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