В заповедный Утриш: купание с катера или прогулка на лошадях

Групповая экскурсия из Анапы: Познакомьтесь с красотами Большого Утриша
Недалеко от Анапы находится уникальное место — заповедник Большой Утриш. Здесь красивая природа, бухты с прозрачной водой и можжевеловый лес. Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие, чтобы увидеть эту красоту. Во время поездки вы познакомитесь и с основными достопримечательностями Анапы.
4.76
106 отзывов
В заповедный Утриш: купание с катера или прогулка на лошадях
В заповедный Утриш: купание с катера или прогулка на лошадях
В заповедный Утриш: купание с катера или прогулка на лошадях
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети (0-5 лет)0 ₽
Взрослый (13+)1 800 ₽
Детский (6-12 лет)от 1 300 ₽
Взрослый (12+)1 500 ₽
Дети(0-5 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Большой Утриш
  • Арка любви
  • Дерево желаний
  • Святой источник
  • Храм Варвары
  • Змеиное озеро
  • Можжевеловая роща
  • Монумент золотого орла

Описание экскурсии

Что вас ожидает: В 15 километрах от Анапы находится заповедник Большой Утриш. Это место славится своей красивой природой — бухты с кристально чистой водой и можжевеловый лес. Со мной вы отправитесь в путешествие по заповедным местам и главным достопримечательностям Анапы! На выбор предлагаются два варианта маршрута: Большой Утриш с катанием и купанием на катере Вы посетите храм святой великомученицы Варвары и святой источник, где каждый желающий может набрать воды. Прогуляетесь по заповеднику, после чего мы отправимся на морскую прогулку на катере. Вы побываете в Змеином озере и увидите скалу Прометея. Все желающие могут искупаться в кристально чистой воде. А если нам повезет, то мы сможем увидеть дельфинов! По окончанию программы у памятника «Начало Кавказских гор» вас ждет дегустация чачи, вина, коньяка и меда. Большой Утриш и Кипарисовое озеро с катанием на лошадях Маршрут начнется с Лысой горы, где расположена самая высокая точка Анапы. С высоты 400 метров вы рассмотрите завораживающие пейзажи: горы, скалы, ущелья и море. Затем вас ждет конная прогулка по лесу, после которой мы отправимся к Арке Любви на смотровой площадке к полуострову Большой Утриш. Также вас ждет дегустация вина и чачи. После этого отправимся на Кипарисовое озеро, занесенное в Красную книгу. А также вы увидите: Поклонный крест, выставку колоколов со всего мира и Храм Святой Варвары при святом источнике. Конная прогулка по лесу 25-30 минут – 300 руб. (до 5 лет бесплатно).

См. календарь (точное время зависит от вашего адреса)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой Утриш
  • Арка любви
  • Дерево желаний
  • Святой источник
  • Храм Варвары
  • Змеиное озеро
  • Можжевеловая роща
  • Монумент золотого орла
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Конная прогулка
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь (точное время зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Забираем с:
  • Витязево (арка Паралия)
  • Пионерский проспект (любая остановка)
  • Анапа (Фотомир, напротив автовокзал)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 106 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
14
3
4
2
1
1
Н
19 апр 2024
С
22 сен 2023
А
15 сен 2023
С
14 сен 2023
Было очень интересно, не скучно, особенно прогулка на катере и купание в открытом море))). Потом дегустация вин и было время поваляться на галечном пляже. Всем советую!!!
А
29 авг 2023
Экскурсия супер!!!
О
25 авг 2023
Катание и купание в открытом море было самым лучшим
В заповедник не попали из-за высокой пожароопасности
Хотелось бы больше истории о достопримечательностях к которым подъезжали
А то вышли простояли 10-15 минут и поехали
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В свободное время примерно половина этого времени ушла только на то, чтб дождать очередь в раздевалки после купания
В остально время голосом по европам смотреть самостоятельно маяк
Была дегустация вина и чачи, можно было приобрести
В целом хорошо, но не на 5 звезд

О
24 авг 2023
В
23 авг 2023
Г
21 авг 2023
Понравилось море и экскурсовод. Не понравилась инфраструктура.
Я
21 авг 2023
Классная экскурсия, гид супер👍 вид с лысой горы не передать словами🔥 также рекомендую конную прогулку до Кипарисового озера🙂
А
15 авг 2023
Е
14 авг 2023
Возьмите микрофон, водителя плохо слышно. Катания на лошадях не было, потому что все лошади заняты, мы из за них и выбрали эту экскурсию. А вот вам и сюрприз, сезон, лагеря детские, нет лошадей. Я думала заранее все планируется для экскурсий
Д
14 авг 2023
Вся поездка прошла очень комфортно, экскурсовод прекрасный: рассказывал все интересно и понятно. Радует, что заранее предупредил, что возможно на лошадках не покатаемся, так как большой поток желающих, а лошадки тоже
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должны отдыхать. Но все равно, нам удалось покормить этих прекрасных животных)))
Все места, которые мы посетили были очень красивые, но в моем сердце оставила след наша последняя остановка: Ласточкины гнёзда. Это невероятной красоты место, да ещё и на закате. Фото получились🔥 👍

И
9 авг 2023
В
6 авг 2023
Очень понравилась экскурсия в целом, экскурсовод интересно рассказывала об Анапе и её окрестностях, о море. Прогулка на катере вне всяких похвал, нам повезло увидеть дельфина!
Рекомендую данную экскурсию. А также хочу порекомендовать в прибрежных кафе попробовать мидии в сливочно-чесносном и сырном соусе- это просто пища богов!!!

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