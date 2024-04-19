Описание экскурсии

Что вас ожидает: В 15 километрах от Анапы находится заповедник Большой Утриш. Это место славится своей красивой природой — бухты с кристально чистой водой и можжевеловый лес. Со мной вы отправитесь в путешествие по заповедным местам и главным достопримечательностям Анапы! На выбор предлагаются два варианта маршрута: Большой Утриш с катанием и купанием на катере Вы посетите храм святой великомученицы Варвары и святой источник, где каждый желающий может набрать воды. Прогуляетесь по заповеднику, после чего мы отправимся на морскую прогулку на катере. Вы побываете в Змеином озере и увидите скалу Прометея. Все желающие могут искупаться в кристально чистой воде. А если нам повезет, то мы сможем увидеть дельфинов! По окончанию программы у памятника «Начало Кавказских гор» вас ждет дегустация чачи, вина, коньяка и меда. Большой Утриш и Кипарисовое озеро с катанием на лошадях Маршрут начнется с Лысой горы, где расположена самая высокая точка Анапы. С высоты 400 метров вы рассмотрите завораживающие пейзажи: горы, скалы, ущелья и море. Затем вас ждет конная прогулка по лесу, после которой мы отправимся к Арке Любви на смотровой площадке к полуострову Большой Утриш. Также вас ждет дегустация вина и чачи. После этого отправимся на Кипарисовое озеро, занесенное в Красную книгу. А также вы увидите: Поклонный крест, выставку колоколов со всего мира и Храм Святой Варвары при святом источнике. Конная прогулка по лесу 25-30 минут – 300 руб. (до 5 лет бесплатно).