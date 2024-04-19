Недалеко от Анапы находится уникальное место — заповедник Большой Утриш. Здесь красивая природа, бухты с прозрачной водой и можжевеловый лес. Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие, чтобы увидеть эту красоту. Во время поездки вы познакомитесь и с основными достопримечательностями Анапы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети (0-5 лет)
|0 ₽
|Взрослый (13+)
|1 800 ₽
|Детский (6-12 лет)
|от 1 300 ₽
|Взрослый (12+)
|1 500 ₽
|Дети(0-5 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Большой Утриш
- Арка любви
- Дерево желаний
- Святой источник
- Храм Варвары
- Змеиное озеро
- Можжевеловая роща
- Монумент золотого орла
Описание экскурсии
Что вас ожидает: В 15 километрах от Анапы находится заповедник Большой Утриш. Это место славится своей красивой природой — бухты с кристально чистой водой и можжевеловый лес. Со мной вы отправитесь в путешествие по заповедным местам и главным достопримечательностям Анапы! На выбор предлагаются два варианта маршрута: Большой Утриш с катанием и купанием на катере Вы посетите храм святой великомученицы Варвары и святой источник, где каждый желающий может набрать воды. Прогуляетесь по заповеднику, после чего мы отправимся на морскую прогулку на катере. Вы побываете в Змеином озере и увидите скалу Прометея. Все желающие могут искупаться в кристально чистой воде. А если нам повезет, то мы сможем увидеть дельфинов! По окончанию программы у памятника «Начало Кавказских гор» вас ждет дегустация чачи, вина, коньяка и меда. Большой Утриш и Кипарисовое озеро с катанием на лошадях Маршрут начнется с Лысой горы, где расположена самая высокая точка Анапы. С высоты 400 метров вы рассмотрите завораживающие пейзажи: горы, скалы, ущелья и море. Затем вас ждет конная прогулка по лесу, после которой мы отправимся к Арке Любви на смотровой площадке к полуострову Большой Утриш. Также вас ждет дегустация вина и чачи. После этого отправимся на Кипарисовое озеро, занесенное в Красную книгу. А также вы увидите: Поклонный крест, выставку колоколов со всего мира и Храм Святой Варвары при святом источнике. Конная прогулка по лесу 25-30 минут – 300 руб. (до 5 лет бесплатно).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Утриш
- Арка любви
- Дерево желаний
- Святой источник
- Храм Варвары
- Змеиное озеро
- Можжевеловая роща
- Монумент золотого орла
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Конная прогулка
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь (точное время зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Забираем с:
- Витязево (арка Паралия)
- Пионерский проспект (любая остановка)
- Анапа (Фотомир, напротив автовокзал)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 106 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 апр 2024
С
Светлана
22 сен 2023
А
Анна
15 сен 2023
С
Светлана
14 сен 2023
Было очень интересно, не скучно, особенно прогулка на катере и купание в открытом море))). Потом дегустация вин и было время поваляться на галечном пляже. Всем советую!!!
А
Алексей
29 авг 2023
Экскурсия супер!!!
О
Ольга
25 авг 2023
Катание и купание в открытом море было самым лучшим
В заповедник не попали из-за высокой пожароопасности
Хотелось бы больше истории о достопримечательностях к которым подъезжали
А то вышли простояли 10-15 минут и поехали
В заповедник не попали из-за высокой пожароопасности
Хотелось бы больше истории о достопримечательностях к которым подъезжали
А то вышли простояли 10-15 минут и поехали
О
Олег
24 авг 2023
В
Виктория
23 авг 2023
Г
Галина
21 авг 2023
Понравилось море и экскурсовод. Не понравилась инфраструктура.
Я
Яна
21 авг 2023
Классная экскурсия, гид супер👍 вид с лысой горы не передать словами🔥 также рекомендую конную прогулку до Кипарисового озера🙂
А
Андрей
15 авг 2023
Е
Евгения
14 авг 2023
Возьмите микрофон, водителя плохо слышно. Катания на лошадях не было, потому что все лошади заняты, мы из за них и выбрали эту экскурсию. А вот вам и сюрприз, сезон, лагеря детские, нет лошадей. Я думала заранее все планируется для экскурсий
Д
Дарья
14 авг 2023
Вся поездка прошла очень комфортно, экскурсовод прекрасный: рассказывал все интересно и понятно. Радует, что заранее предупредил, что возможно на лошадках не покатаемся, так как большой поток желающих, а лошадки тоже
И
Иван
9 авг 2023
В
Валентина
6 авг 2023
Очень понравилась экскурсия в целом, экскурсовод интересно рассказывала об Анапе и её окрестностях, о море. Прогулка на катере вне всяких похвал, нам повезло увидеть дельфина!
Рекомендую данную экскурсию. А также хочу порекомендовать в прибрежных кафе попробовать мидии в сливочно-чесносном и сырном соусе- это просто пища богов!!!
Рекомендую данную экскурсию. А также хочу порекомендовать в прибрежных кафе попробовать мидии в сливочно-чесносном и сырном соусе- это просто пища богов!!!
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