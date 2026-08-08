В однодневной поездке по лучшим винодельням края вы раскроете все грани местного виноделия, прогуляетесь по виноградникам, узнаете о классических и экспериментальных методах производства и продегустируете напитки. А ещё — удивитесь, что в окрестностях Анапы столько мест, напоминающих Тоскану и Прованс!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Винный туризм — то, что обязательно стоит попробовать в путешествии по югу России. Предлагаю воочию увидеть живописные холмы с виноградниками в окрестностях Анапы, оценить потрясающую архитектуру виноделен, а также убедиться в том, что отечественные вина давно не уступают мировым лидерам.

На маршруте по южнороссийскому терруару нам встретятся:

Поместье Шато Андре : атмосферная винодельня в старинном стиле. Летом территория утопает в лаванде и других цветах, из башни открываются потрясающие виды на окрестности, на винодельне имеется фермерский ресторанчик с собственными продуктами, а местные вина успели получить высокие баллы от самого Саркисяна. Здесь интересно гулять как самостоятельного, так и в рамках экскурсионной программы.

: атмосферная винодельня в старинном стиле. Летом территория утопает в лаванде и других цветах, из башни открываются потрясающие виды на окрестности, на винодельне имеется фермерский ресторанчик с собственными продуктами, а местные вина успели получить высокие баллы от самого Саркисяна. Здесь интересно гулять как самостоятельного, так и в рамках экскурсионной программы. Долина Лефкадия давно уже не нуждается в представлении: сюда едут со всей страны насладиться природной красотой живописного озера, долин и холмов, погулять по возделанным полям и виноградникам, а также платановым аллеям среди каскадных фонтанов и скульптур.

На территории можно посетить музей истории виноделия, прикоснуться к тайнам создания игристых и тихих вин.

давно уже не нуждается в представлении: сюда едут со всей страны насладиться природной красотой живописного озера, долин и холмов, погулять по возделанным полям и виноградникам, а также платановым аллеям среди каскадных фонтанов и скульптур. На территории можно посетить музей истории виноделия, прикоснуться к тайнам создания игристых и тихих вин. Дом Ароматных трав — образец французской эстетики, каждый уголок здесь продуман до деталей. Ну а главная фишка — это лавандовое поле, самое живописное в округе! А ещё множество ароматных сувениров и меню с большим выбором продукции из лаванды (лимонад, чай, эклеры, печенье и т. д.)

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном авто Kia Sportage, количество участников не более 4. Можно поехать с ребёнком: есть детское кресло

Трансфер из Геленджика или Витязево осуществляется за дополнительную плату

Посещение территории виноделен бесплатно

Дополнительные расходы (по желанию)