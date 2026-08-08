В однодневной поездке по лучшим винодельням края вы раскроете все грани местного виноделия, прогуляетесь по виноградникам, узнаете о классических и экспериментальных методах производства и продегустируете напитки. А ещё — удивитесь, что в окрестностях Анапы столько мест, напоминающих Тоскану и Прованс!
Описание экскурсии
Винный туризм — то, что обязательно стоит попробовать в путешествии по югу России. Предлагаю воочию увидеть живописные холмы с виноградниками в окрестностях Анапы, оценить потрясающую архитектуру виноделен, а также убедиться в том, что отечественные вина давно не уступают мировым лидерам.
На маршруте по южнороссийскому терруару нам встретятся:
- Поместье Шато Андре: атмосферная винодельня в старинном стиле. Летом территория утопает в лаванде и других цветах, из башни открываются потрясающие виды на окрестности, на винодельне имеется фермерский ресторанчик с собственными продуктами, а местные вина успели получить высокие баллы от самого Саркисяна. Здесь интересно гулять как самостоятельного, так и в рамках экскурсионной программы.
- Долина Лефкадия давно уже не нуждается в представлении: сюда едут со всей страны насладиться природной красотой живописного озера, долин и холмов, погулять по возделанным полям и виноградникам, а также платановым аллеям среди каскадных фонтанов и скульптур.
На территории можно посетить музей истории виноделия, прикоснуться к тайнам создания игристых и тихих вин.
- Дом Ароматных трав — образец французской эстетики, каждый уголок здесь продуман до деталей. Ну а главная фишка — это лавандовое поле, самое живописное в округе! А ещё множество ароматных сувениров и меню с большим выбором продукции из лаванды (лимонад, чай, эклеры, печенье и т. д.)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном авто Kia Sportage, количество участников не более 4. Можно поехать с ребёнком: есть детское кресло
- Трансфер из Геленджика или Витязево осуществляется за дополнительную плату
- Посещение территории виноделен бесплатно
Дополнительные расходы (по желанию)
- Экскурсия на производство и в погреб Шато Андре с дегустацией: 1500 ₽ с человека
- Музей виноделия в Долине Лефкадия: 300 ₽ с человека
- Экскурсия на производство Долины Лефкадии: от 650 ₽ с человека
- Вход на территорию дома ароматных трав (лавандовое поле): 500 ₽ с человека.
- Обед/ ужин в ресторанах при винодельне: по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 683 туристов
Я не профессиональный гид, но путешествия — это моя жизнь и источник вдохновения! Мне посчастливилось жить на берегу Чёрного моря, недалёко от озера Абрау. Для меня это место силы, я очень люблю Абрау-Дюрсо и буду рада рассказать о нём так, чтобы и вы разделили со мной эти чувства.
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии на «Черноморский прованс: Шато Андре + Лефкадия + Дом ароматных трав»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия
Винное путешествие в Анапе: история виноградарства и виноделия, гравитационная винодельня, дегустация вина и сыра, виды на виноградники и озеро Гечепсин
Начало: Индивидуально из Анапы
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Винная поездка из Анапы в Шато Андре
Окунуться в таинства виноделия Краснодарского края в автомобильном путешествии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
15 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Три черноморских курорта - трансфер из Анапы
Новороссийск, Геленджик, Кабардинка и винная дегустация
Начало: В Анапе
Расписание: в воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
2500 ₽ за человека
от 17 000 ₽ за экскурсию