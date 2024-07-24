Горгиппия – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Горгиппия» в Анапе, цены от 1 650 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Анапа - первое знакомство
На машине
42 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Завтра в 10:00
4 авг в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Анапой
На машине
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первая встреча с Анапой: история и виды за 2 часа
Познакомьтесь с Анапой через её историю и живописные виды. Античные раскопки, турецкая крепость и панорамы с Лысой горы ждут вас
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
5 500 за всё до 5 чел.
Винные дороги Боспорского царства
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Винные дороги Боспорского царства
Прогуляться по Анапе и окунуться в историю виноделия от Античности и до наших дней
Начало: У администрации
Расписание: в будние дни в 16:00
5 авг в 16:00
6 авг в 16:00
1 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Анапа - первое знакомство
    Экскурсия была увлекательная. Экскурсовод владеет тем материалом, который рассказывает. Было интересно и взрослому и ребенку. Так же стоит отметить комфорт транспорта при проведении экскурсии и внимательность экскурсовода. Рекомендую посетить данную экскурсию, особенно тем кто в Анапе впервые.
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Добрый день! Забрали от нашего дома и доставили обратно, что очень удобно! Экскурсия замечательная, показали самые интересные места и достопримечательности. Сложилось общее впечатление о городе и его истории. Спасибо!
  • М
    Мария
    9 июля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!
    Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!
  • Г
    Галина
    17 июня 2024
    Анапа - первое знакомство
    Спасибо большое Сергею! Нам очень понравилась ознакомительная экскурсия по Анапе. Гид очень интересно и вдохновленно рассказывал об истории и культуре своего города. Даже дети 10 лет слушали с интересом.
  • Е
    Екатерина
    11 июня 2024
    Анапа - первое знакомство
    Прекрасный гид, интересный маршрут, время экскурсии пролетело незаметно, с удовольствием слушали и взрослые, и дети! Однозначно рекомендую!
  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Горгиппия»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Горгиппия" можно забронировать 3 экскурсии от 1 650 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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