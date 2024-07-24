3 часа
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Завтра в 10:00
4 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первая встреча с Анапой: история и виды за 2 часа
Познакомьтесь с Анапой через её историю и живописные виды. Античные раскопки, турецкая крепость и панорамы с Лысой горы ждут вас
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Винные дороги Боспорского царства
Прогуляться по Анапе и окунуться в историю виноделия от Античности и до наших дней
Начало: У администрации
Расписание: в будние дни в 16:00
5 авг в 16:00
6 авг в 16:00
1 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июля 2024Экскурсия была увлекательная. Экскурсовод владеет тем материалом, который рассказывает. Было интересно и взрослому и ребенку. Так же стоит отметить комфорт транспорта при проведении экскурсии и внимательность экскурсовода. Рекомендую посетить данную экскурсию, особенно тем кто в Анапе впервые.
- ТТатьяна16 июля 2024Добрый день! Забрали от нашего дома и доставили обратно, что очень удобно! Экскурсия замечательная, показали самые интересные места и достопримечательности. Сложилось общее впечатление о городе и его истории. Спасибо!
- ММария9 июля 2024Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!
- ГГалина17 июня 2024Спасибо большое Сергею! Нам очень понравилась ознакомительная экскурсия по Анапе. Гид очень интересно и вдохновленно рассказывал об истории и культуре своего города. Даже дети 10 лет слушали с интересом.
- ЕЕкатерина11 июня 2024Прекрасный гид, интересный маршрут, время экскурсии пролетело незаметно, с удовольствием слушали и взрослые, и дети! Однозначно рекомендую!
- РРенат29 апреля 2024Всё очень понравилось, все очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Горгиппия»
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