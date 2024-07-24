О Ольга Анапа - первое знакомство Экскурсия была увлекательная. Экскурсовод владеет тем материалом, который рассказывает. Было интересно и взрослому и ребенку. Так же стоит отметить комфорт транспорта при проведении экскурсии и внимательность экскурсовода. Рекомендую посетить данную экскурсию, особенно тем кто в Анапе впервые.

Т Татьяна Первая встреча с Анапой Добрый день! Забрали от нашего дома и доставили обратно, что очень удобно! Экскурсия замечательная, показали самые интересные места и достопримечательности. Сложилось общее впечатление о городе и его истории. Спасибо!

М Мария Первая встреча с Анапой Однозначно рекомендую, Евгений очень увлекательно и интересно всё рассказывал,показывал, большой молодец!!!

Г Галина Анапа - первое знакомство Спасибо большое Сергею! Нам очень понравилась ознакомительная экскурсия по Анапе. Гид очень интересно и вдохновленно рассказывал об истории и культуре своего города. Даже дети 10 лет слушали с интересом.

Е Екатерина Анапа - первое знакомство Прекрасный гид, интересный маршрут, время экскурсии пролетело незаметно, с удовольствием слушали и взрослые, и дети! Однозначно рекомендую!