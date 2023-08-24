Старинный город Каргополь с белокаменными каменными храмами, знаменитой каргопольской глиняной игрушкой, самобытные деревни, удивительное сочетание природных пейзажей, деревянного зодчества и народные традиции.
Архангельск — история поморов и арктических экспедиций, первый морской торговый порт и культурная столица региона.
Древние Холмогоры и село Ломоносово — родина знаменитого ученого Михаила Васильевича Ломоносова и ажурного косторезного промысла. И всегда вдохновляющее Белое море.
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Обзорная экскурсия по Каргополю
- 06:34 Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 Санкт-Петербург — Архангельск.
- 10:02 Прибытие на станцию Няндома поездом № 118 Москва — Архангельск.
10:15 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Трансфер в Каргополь (78 км).
Размещение в Гостевом доме «Каргопольская слобода» в номерах с удобствами.
Обед.
Трансфер в Каргополь (12 км) на экскурсионную программу.
Обзорная пешеходная экскурсия по Каргополю — прогулка по уютной набережной и старинным кварталам.
Храмовые комплексы поражают своим великолепием, а местные предания и легенды погружают в далёкое прошлое славного северного города.
Каргополь, в прошлом, известный торговый город древнерусского государства, расположенный у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче.
Земли уезда простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Прохождение через Каргополь транзитного соляного пути из Поморья и монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным, способствовала экономическому развитию города.
Экскурсия по выставке «Каргополье с древнейших времен».
Экспозиция посвящена истории каргопольской крепости, здесь представлены предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра.
Гости увидят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную в память о чудесном спасении Каргополя от пожара.
Посещение сувенирного магазина.
По желанию самостоятельное посещение:
- «Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки».
- «Интерактивный Эко-парк «Медвежий край».
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Русская баня (по желанию, за доп. плату).
Кенозерский национальный парк. Большие Лядины
Завтрак.
08:30 Выезд в Кенозерский национальный парк (в пути 2,5 часа).
Кенозерье — место очень важное для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений.
Парк — это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско.
Особенность Кенозерского парка в том, что именно здесь культурное и природное наследие сохранилось здесь наиболее полно и многогранно.
Это один из островков настоящего северного жизненного уклада, традиций, культуры.
На маршруте встретится уникальный памятник природы — фрагмент континентального водораздела двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического.
Гряда, оставленная ледником, разделила два соседних озера. Одно из них имеет сток в Балтийское море, а другое — в студеное Белое.
Туристы поднимутся на Хижгору к церкви Александра Свирского, со звонницы которой открывается замечательный вид.
По желанию прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», где воссозданы в миниатюре памятники деревянного зодчества Кенозерья: часовни, избы, хозяйственные постройки.
Деревенский обед в «Рукодельной избе».
Продолжение маршрута в селе Большие Лядины (37 км).
Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.
Прогулка по деревне, старые воротные колодцы и другие особенности северного села, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.
При условии транспортной доступности и с учетом продолжительности светового дня возможен заезд в бывшую деревню Красная Ляга, где на берегу ушедшего карстового озера сохранилась самая ранняя на Каргополье шатровая одностолпная Сретено-Михайловская церковь 1655 г. постройки (самостоятельный осмотр).
Возвращение в Каргополь и отдых после 18:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Русская баня (по желанию, за доп. плату).
Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Трансфер в Архангельск
Завтрак.
Освобождение номеров.
08:30 Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».
Посещение деревень: Саунино и Погост (50 км). Второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.
Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремесла.
Село Ошевенское — выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично соседствует с часовнями, церквями, комплексом монастыря.
Здесь же сохранились артефакты еще языческой культуры: обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни-следовики. И это удивительно!
В селе Саунино — церковь Иоанна Златоуста — шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком — «расписными небесами».
Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.
Деревня с замечательным названием Погост, где сохранились ансамбли памятников деревянного зодчества. В древности слово «погост» обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.
Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель — ближних и очень дальних.
Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи — для кого-то забытый, а кому-то неведомый ранее вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по-северному», разносолы да каша ошевенская.
После обеда посещение села Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня(около 1820 г.).
Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой.
Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.
14:00 Трансфер в Архангельск на автобусе. Время в пути 5 часов, делаются остановки в пути.
Прибытие в Архангельск после 19:00.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров Ягры
Завтрак в отеле.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».
Архангельск — областной центр, первый морской порт России и ворота в Арктик, великолепной доминантой которого является величественная река — Северная Двина.
На набережной Северной Двины сосредоточено множество интересных объектов: памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и подворье соловецкого монастыря, памятник северным конвоям и «окно в Арктику».
С набережной Северной Двины открывается прекрасный вид на островную часть Архангельска и остров Соломбалу — место, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная казенная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.
Обед в кафе.
Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения.
Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.
Посещение краеведческого музея и специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.
Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря.
Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.
Возвращение в Архангельск после 19:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»
Завтрак в отеле.
07:30 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».
Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.
Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Летом попасть на остров можно по паромной переправе, а зимой по ледовой дороге (зимнику).
В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.
На мастер-классе резьбы по кости создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы — лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII–XIX веков: крестьянские избы, стройные деревянные храмы Каргополья, Пинежья, Подвинья и, тянущиеся к небу, прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея.
Свободное время для самостоятельной прогулки по территории музея.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Окончание программы после 14:00 часов.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд из отеля.
Трансферы на ж/д вокзал и в аэропорт за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 16:00
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах стандарт с удобствами.
Стоимость тура при двухместном размещении — 63 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «Каргопольская слобода»
«Каргопольская слобода» — двухэтажный гостевой дом из круглого соснового в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.
Состоит из 8 уютных домашних комнат площадью 12–14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор).
На первом этаже коттеджа располагается уютный холл, где гости могут собраться дружной компанией и попить чай.
Курение и размещение с животными категорически запрещено.
Гостиница «Столица Поморья»
Гостиница находится в Архангельске. Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.
В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.
В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время. Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе тура
- Питание 2-разовое (завтраки и обеды)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Что не входит
- Ж/д проезд до ст. Няндома, проезд из Архангельска
- Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (до 3 человек):ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машинаж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машинааэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машинааэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина
- Ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина
- Ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
- Место начала и завершения?
- Архангельская область, Няндома
- Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какое питание в туре?
В стоимость тура включено 2-разовое питание (завтраки и обеды).
Предоставляется комплексное питание, изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
- Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.