Экскурсия из Архангельска: тайны Розового острова в Белом море

Розовый остров, известный как остров Ягры, предлагает уникальное путешествие по живописным местам Северодвинска. Прогулка по морскому побережью с видами на сосны и дюны подарит незабываемые впечатления.
Бухта святого Николая, центр судоремонта,
Бухта святого Николая, центр судоремонта,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды Белого моря
- 🌲 Прогулка по сосновому бору
- 🐿 Возможность увидеть белок
- ☕ Чаепитие на берегу
- 🏭 История судоремонта
- 🦑 Возможность увидеть северных медуз
Что можно увидеть
- Бухта святого Николая
- Северодвинск
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- насладимся красотой Поморья и почувствуем размах Белого моря.
- понаблюдаем за белками.
- если улыбнётся удача, встретим северных медуз и мидий.
- устроим душевное чаепитие на берегу моря под аромат соснового бора.
О чём поговорим:
- почему остров Розовый, а море Белое.
- что носило имя Эдуард — Благое Предприятие.
- какое растение с острова совершило путешествие в британский ботанический сад.
- какую рыбу можно поймать у берегов острова.
- чем камбала отличается от камбалы-ерша.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo.
- Дополнительных расходов нет.
- Программу рекомендую для взрослых и детей от 7 лет.
- Дорога до первой локации займёт 50 минут.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Любовь. Я родилась и выросла в маленькой деревне Леховская Архангельского края на берегу реки Ваги. Много путешествуя и изучая историю родных мест, приняла решение, что хочу открывать их гостям города. Прошла обучение и стала лицензированным гидом по Русскому Северу. Покажу вам наш дивный край с огоньком и душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
17 мар 2025
Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.
Показала и рассказала о Северодвинске, об Архангельске. Ответила на все вопросы. Без нее мы бы не увидели Северодвинск и не влюбились бы в него
Огромное спасибо
Показала и рассказала о Северодвинске, об Архангельске. Ответила на все вопросы. Без нее мы бы не увидели Северодвинск и не влюбились бы в него
Огромное спасибо
В
Виктория
18 фев 2025
Экскурсией остались очень довольны. Любовь прекрасный экскурсовод! В день экскурсии мы сказали о своем желании посетить музей в Северодвинске, Любовь просто волшебным образом все организовала. День прошел насыщенно: мы и
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