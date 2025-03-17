Экскурсия из Архангельска: тайны Розового острова в Белом море

Откройте для себя удивительный Розовый остров, где Белое море встречается с историей и природой. Уникальные виды и интересные факты ждут вас
Розовый остров, известный как остров Ягры, предлагает уникальное путешествие по живописным местам Северодвинска. Прогулка по морскому побережью с видами на сосны и дюны подарит незабываемые впечатления.

Бухта святого Николая, центр судоремонта,
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и отдых на берегу с чашечкой чая сделают экскурсию незабываемой.

Участники смогут насладиться природой Поморья, наблюдать за белками и, возможно, увидеть северных медуз и мидий. Эта экскурсия станет идеальным выбором для взрослых и детей от 7 лет

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные виды Белого моря
  • 🌲 Прогулка по сосновому бору
  • 🐿 Возможность увидеть белок
  • ☕ Чаепитие на берегу
  • 🏭 История судоремонта
  • 🦑 Возможность увидеть северных медуз
Экскурсия из Архангельска: тайны Розового острова в Белом море
Экскурсия из Архангельска: тайны Розового острова в Белом море
Экскурсия из Архангельска: тайны Розового острова в Белом море
Ближайшие даты:
19
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Бухта святого Николая
  • Северодвинск

Описание экскурсии

На экскурсии мы:

  • насладимся красотой Поморья и почувствуем размах Белого моря.
  • понаблюдаем за белками.
  • если улыбнётся удача, встретим северных медуз и мидий.
  • устроим душевное чаепитие на берегу моря под аромат соснового бора.

О чём поговорим:

  • почему остров Розовый, а море Белое.
  • что носило имя Эдуард — Благое Предприятие.
  • какое растение с острова совершило путешествие в британский ботанический сад.
  • какую рыбу можно поймать у берегов острова.
  • чем камбала отличается от камбалы-ерша.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo.
  • Дополнительных расходов нет.
  • Программу рекомендую для взрослых и детей от 7 лет.
  • Дорога до первой локации займёт 50 минут.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
17 мар 2025
Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.
Показала и рассказала о Северодвинске, об Архангельске. Ответила на все вопросы. Без нее мы бы не увидели Северодвинск и не влюбились бы в него
Огромное спасибо
Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.Очень приятный экскурсовод с интересным рассказом.
В
18 фев 2025
Экскурсией остались очень довольны. Любовь прекрасный экскурсовод! В день экскурсии мы сказали о своем желании посетить музей в Северодвинске, Любовь просто волшебным образом все организовала. День прошел насыщенно: мы и
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побывали на белом море, заехали в Сосновый бор, где Любовь угостила нас чаем, посетили музей, поездили по городу. На протяжении всей поездки Любовь баловала нас различными подарками сюрпризами, что конечно нам было очень приятно. Данную поездку однозначно рекомендую!

Экскурсией остались очень довольны. Любовь прекрасный экскурсовод! В день экскурсии мы сказали о своем желании посетитьЭкскурсией остались очень довольны. Любовь прекрасный экскурсовод! В день экскурсии мы сказали о своем желании посетитьЭкскурсией остались очень довольны. Любовь прекрасный экскурсовод! В день экскурсии мы сказали о своем желании посетитьЭкскурсией остались очень довольны. Любовь прекрасный экскурсовод! В день экскурсии мы сказали о своем желании посетить

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