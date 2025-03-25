Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска

Погрузитесь в историю Кузнечевской слободы, где начиналась военная слава Архангельска. Откройте тайны древних улиц и памятников
Кузнечевская слобода - это уникальный район Архангельска, где история и современность переплетаются в единое целое.

Групповая экскурсия проведет вас по местам, где когда-то жили польские гайдуки и мушкетёры, и где зародился
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первый театр на Севере.

Вы увидите Троицкий храм XVIII века, первый в стране военно-морской госпиталь и узнаете о событиях, которые изменили историю Русского Севера.

Прогулка по набережной Северной Двины подарит незабываемые виды и новые знания о прошлом и настоящем Архангельска

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история района
  • 🏛️ Посещение древних памятников
  • 🎭 История первого театра на Севере
  • 🏥 Первый военно-морской госпиталь
  • 🌊 Прогулка по набережной Северной Двины
  • 🕌 Троицкий храм XVIII века
Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска
Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска
Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска
Ближайшие даты:
10
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июн14
июн21
июн28
июн
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Троицкий храм
  • Улица Суворова
  • Дом полковника Карцева
  • Ольгинская гимназия
  • Беломорские узоры

Описание экскурсии

Одна из самых старинных частей города скрывает в себе множество тайн и интересных историй. Вы узнаете, как Кузнечевская (Солдатская) слобода, ставшая местом проживания военных, повлияла на развитие Архангельска и всего Русского Севера. Мы вместе откроем забытые страницы прошлого, исследуем памятники и узнаем, какие уникальные события происходили в этом районе. Что вас ждёт:• История Кузнечевской слободы – места, где в разные эпохи жили польские гайдуки, мушкетёры, солдаты и военные врачи.
  • Одна из самых древних церквей Архангельска – Троицкий храм XVIII века.
  • Место первого в стране военно-морского госпиталя и первого Архангельского аэродрома.
  • История улицы Суворова и её уникальных зданий, среди которых дом полковника Карцева и Ольгинская гимназия.
  • Памятники деревянной и каменной архитектуры, а также необычные находки, такие как стоянки древнего человека.
  • Рассказы о том, как именно в этом районе зародился первый театр на Севере и появились педагогический университет и медицинская академия.
  • История АЛВИЗа, областного архива и предприятия «Беломорские узоры». Маршрут экскурсии: Мы начнём с Предмостной площади, затем отправимся по набережной Северной Двины, где вы сможете полюбоваться видами и узнать о значимых местах, таких как «Кузнечевская изба-читальня» и древний Троицкий храм. Мы посетим улицу Суворова, где расположены интересные памятники архитектуры, и завершив путешествие у предприятия «Беломорские узоры», вы получите полное представление о прошлом и настоящем этого района. Важная информация: В старину Архангельск был прижат к реке - поэтому основной маршрут нашей экскурсии пройдёт по набережной - одевайтесь теплее!

По субботам с 14.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кузнечевский мост
  • Древняя Троицкая церковь
  • Метонахождение стоянок древнего человека
  • Место первого Архангельского аэродрома
  • Улица Суворова
  • АЛВИЗ
  • Беломорские узоры
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Северной Двины, дом 135 (библиотека)
Завершение: Улица Федота Шубина, дом 3 (сувенирный магазин)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам с 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Напоминаю - наша экскурсия проходит по набережной
  • А на ней почти всегда холоднее чем в городе. К тому же ветренно и могут быть осадки. Так что самое главное - одеваться на экскурсию нужно в 3 раза теплее чем для прогулки по городу!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
25 мар 2025
Интересная экскурсия. Очень понравилось. Михаил отличный гид 👍🏼

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