читать дальше первый театр на Севере.



Вы увидите Троицкий храм XVIII века, первый в стране военно-морской госпиталь и узнаете о событиях, которые изменили историю Русского Севера.



Прогулка по набережной Северной Двины подарит незабываемые виды и новые знания о прошлом и настоящем Архангельска

Кузнечевская слобода - это уникальный район Архангельска, где история и современность переплетаются в единое целое.Групповая экскурсия проведет вас по местам, где когда-то жили польские гайдуки и мушкетёры, и где зародился