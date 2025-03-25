Кузнечевская слобода - это уникальный район Архангельска, где история и современность переплетаются в единое целое.
Групповая экскурсия проведет вас по местам, где когда-то жили польские гайдуки и мушкетёры, и где зародился
Групповая экскурсия проведет вас по местам, где когда-то жили польские гайдуки и мушкетёры, и где зародился
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история района
- 🏛️ Посещение древних памятников
- 🎭 История первого театра на Севере
- 🏥 Первый военно-морской госпиталь
- 🌊 Прогулка по набережной Северной Двины
- 🕌 Троицкий храм XVIII века
Что можно увидеть
- Троицкий храм
- Улица Суворова
- Дом полковника Карцева
- Ольгинская гимназия
- Беломорские узоры
Описание экскурсииОдна из самых старинных частей города скрывает в себе множество тайн и интересных историй. Вы узнаете, как Кузнечевская (Солдатская) слобода, ставшая местом проживания военных, повлияла на развитие Архангельска и всего Русского Севера. Мы вместе откроем забытые страницы прошлого, исследуем памятники и узнаем, какие уникальные события происходили в этом районе. Что вас ждёт:• История Кузнечевской слободы – места, где в разные эпохи жили польские гайдуки, мушкетёры, солдаты и военные врачи.
- Одна из самых древних церквей Архангельска – Троицкий храм XVIII века.
- Место первого в стране военно-морского госпиталя и первого Архангельского аэродрома.
- История улицы Суворова и её уникальных зданий, среди которых дом полковника Карцева и Ольгинская гимназия.
- Памятники деревянной и каменной архитектуры, а также необычные находки, такие как стоянки древнего человека.
- Рассказы о том, как именно в этом районе зародился первый театр на Севере и появились педагогический университет и медицинская академия.
- История АЛВИЗа, областного архива и предприятия «Беломорские узоры». Маршрут экскурсии: Мы начнём с Предмостной площади, затем отправимся по набережной Северной Двины, где вы сможете полюбоваться видами и узнать о значимых местах, таких как «Кузнечевская изба-читальня» и древний Троицкий храм. Мы посетим улицу Суворова, где расположены интересные памятники архитектуры, и завершив путешествие у предприятия «Беломорские узоры», вы получите полное представление о прошлом и настоящем этого района. Важная информация: В старину Архангельск был прижат к реке - поэтому основной маршрут нашей экскурсии пройдёт по набережной - одевайтесь теплее!
По субботам с 14.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кузнечевский мост
- Древняя Троицкая церковь
- Метонахождение стоянок древнего человека
- Место первого Архангельского аэродрома
- Улица Суворова
- АЛВИЗ
- Беломорские узоры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Северной Двины, дом 135 (библиотека)
Завершение: Улица Федота Шубина, дом 3 (сувенирный магазин)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам с 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Напоминаю - наша экскурсия проходит по набережной
- А на ней почти всегда холоднее чем в городе. К тому же ветренно и могут быть осадки. Так что самое главное - одеваться на экскурсию нужно в 3 раза теплее чем для прогулки по городу!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
25 мар 2025
Интересная экскурсия. Очень понравилось. Михаил отличный гид 👍🏼
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