Экскурсия по городу супер, нам очень понравилось! Сами бы в жизни так город не посмотрели. Сергею огромное спасибо!

Л Лидия

В Архангельске были первый раз. Познакомились с городом во время экскурсии. Спасибо Сергею за интересный рассказ. Побывали в разных районах города и знаковых местах. Все очень понравилось. Надеюсь, мы еще сюда приедем.