Sergey проводит ещё 5 экскурсий

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Охота за полярным сиянием

Лучшие точки для фотосъемки сказочного северного явления

Sergey
Sergey – представитель из Архангельска
Красочные всполохи полярного сияния похожи на настоящее чудо, которое многие люди мечтают увидеть хотя бы раз в жизни.

Впечатления от фантастических узоров на небе становятся гораздо ярче, если наблюдать за ними вдали от города, рядом с древними храмами, в окружении потрясающе красивой природы Архангельской области.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 550 ₽ за экскурсию

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Охота за полярным сиянием
Охота за полярным сиянием

Что вас ожидает

На машине, в тепле и комфорте, я отвезу вас к лучшим местам для наблюдения за северным сиянием. Согреваясь целебным чаем на поморских травах, мы доберемся до тех точек, о которых знают даже не все местные жители. Я подскажу вам проверенные ракурсы для зрелищной фотосъемки, при необходимости предоставлю штатив и другое оборудование. По дороге вы узнаете об истории 📖 и культуре русского севера, поморах и достопримечательностях 🏛️ Архангельска.

Вы сможете выбрать одно из предложенных мест для наблюдения за северным сиянием:

  • Радово-Покровская женская монашеская община с протекающей по соседству чудесной маленькой речкой
  • деревня Ижма, где находится красивая старинная церковь
  • берег Белого моря 🌊 с торосами и могучим сосновым бором на берегу
  • деревня Лявля с двумя древними церквями, одна из которых – ровесница Архангельска

Как все организовано

Экскурсия начинается из Архангельска, я встречу вас в удобном для вас месте. Охота за сиянием зависит от многих факторов, иногда не зависящих от человека, например, от облачности или низкой солнечной активности, это может внести коррективы в поездку. Примерно за две недели можно прогнозировать явление. В случае, если северное сияние изменит свои планы, я смогу предложить вам обзорную экскурсию ⛳ по ночному Архангельску – в блеске иллюминации город 🏙️ выглядит особенно прекрасно.

Прогнозировать северное сияние на далекие даты очень сложно. Более-менее точный прогноз возможен за 10-14 дней, поэтому бронировать данную экскурсию рекомендую не более, чем за 2 недели до предполагаемого путешествия

Охота за полярным сиянием
Охота за полярным сиянием
Охота за полярным сиянием
Охота за полярным сиянием
Охота за полярным сиянием

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sergey
Sergey
Добрый день! Я из Архангельска, до этого долгое время жил на Соловках. По образованию — историк. Представляю команду гидов: у нас более 10 лет опыта работы экскурсоводами (в т. ч. в музеях и на официальных туристических маршрутах), организации и проведении экспедиций и туров по Русскому Северу. Наш подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
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Sergey проводит ещё 5 экскурсий

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