Sergey проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

На машине, в тепле и комфорте, я отвезу вас к лучшим местам для наблюдения за северным сиянием. Согреваясь целебным чаем на поморских травах, мы доберемся до тех точек, о которых знают даже не все местные жители. Я подскажу вам проверенные ракурсы для зрелищной фотосъемки, при необходимости предоставлю штатив и другое оборудование. По дороге вы узнаете об истории 📖 и культуре русского севера, поморах и достопримечательностях 🏛️ Архангельска.

Вы сможете выбрать одно из предложенных мест для наблюдения за северным сиянием:

Радово-Покровская женская монашеская община с протекающей по соседству чудесной маленькой речкой

деревня Ижма, где находится красивая старинная церковь

берег Белого моря 🌊 с торосами и могучим сосновым бором на берегу

деревня Лявля с двумя древними церквями, одна из которых – ровесница Архангельска

Как все организовано

Экскурсия начинается из Архангельска, я встречу вас в удобном для вас месте. Охота за сиянием зависит от многих факторов, иногда не зависящих от человека, например, от облачности или низкой солнечной активности, это может внести коррективы в поездку. Примерно за две недели можно прогнозировать явление. В случае, если северное сияние изменит свои планы, я смогу предложить вам обзорную экскурсию ⛳ по ночному Архангельску – в блеске иллюминации город 🏙️ выглядит особенно прекрасно.

Прогнозировать северное сияние на далекие даты очень сложно. Более-менее точный прогноз возможен за 10-14 дней, поэтому бронировать данную экскурсию рекомендую не более, чем за 2 недели до предполагаемого путешествия