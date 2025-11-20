Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАрхангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий20 ноября 2025Экскурсия даже превзошла ожидания - монастырь очень красивый и находится в живописном месте, Сергей рассказал очень много интересных фактов о
- ГГеоргий23 октября 202515 октября 2025 г. нам посчастливилось поучаствовать в увлекательной экскурсии с гидом Сергеем из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь и Холмогоры
- ЛЛейда30 августа 2025Спасибо Сергею за прекрасный маршрут, знакомство с впечатляющим монастырем.
- ЕЕлена22 августа 2025Сергей - великолепный рассказчик, всесторонне знающий историю своего края, с ним можно брать любую экскурсию, и вы гарантированно получите удовольствие от путешествия! Поездка в Антониево- Сийский монастырь позволила увидеть древние святые места, услышать интересную историю этих мест.
- ЕЕлена28 июля 2025Наша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как и первые две. Это настоящее
- ННаталья28 июля 2025Поездка была незабываемой. С Сергеем посетили места, в которые сами не попали бы и узнали много интересного.
- ССветлана14 июля 2025Из Архангельска в Антониево - Сийский монастырь, отправились с Сергеем на автомобиле. Для меня эта экскурсия - погружение в православие,
- ЕЕлена3 июля 2025Спасибо Сергею за отличную экскурсию. Нам все очень понравилось: комфортная машина, обстоятельные объяснения относительно встреченных по ходу движения (и туда
- ССветлана23 июня 2025Хочу выразить большую благодарность нашему экскурсоводу Сергею за интересную экскурсию в Антониево-Сийский монастырь. Очень красивое место, потрясающая природа, прозрачный воздух. Узнали много исторических фактов. Сергей очень эрудированный, внимательный, тактичный человек. Аккуратно водит машину. Ответственно относится к своей работе!
- ЕЕлена22 мая 2025Искренне благодарю Сергея за увлекательную и познавательную экскурсию, за профессионализм и любовь к своему краю. Сергей обладает глубоким взглядом на
- ООльга1 апреля 2025Однозначно рекомендую, если будет возможность и запланируете большое количество экскурсий в Архангельске и области сделайте все, чтобы с вами на
- ИИнна30 ноября 2024С Сергеем ездили два дня, и второй как раз была поездка в монастырь. Очень благодарны за путешествие, к природным красотам
- ЕЕлизавета8 ноября 2024Пол огромным впечатлением после экскурсии! Антониево-Сийский монастырь занял отдельное место в сердце. Место, где душа во всем. Экскурсия дает возможность
- ААнна1 октября 2024Добрый день! Экскурсия нам очень понравилась! Сергей очень вежливый, внимательный и эрудированный экскурсовод.
- ВВера25 сентября 2024Мы получили самые положительные эмоции, проведя целый день с Сергеем! Посетили монастырь, где нам рассказали историю, поднялись на колокольню, прогулялись
- ООльга20 сентября 2024Прекрасная экскурсия на весь день, которая погружает вас в северную природу и жизнь православной обители. Большое спасибо Сергею - все четко организовано, пунктуально, очень интересно, узнаешь и видишь много нового.
- ННаталья16 сентября 2024Сергей шикарнейший гид, обладающий огромными знаниями, которыми он с удовольствием делится. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы по теме и не
- ГГалина13 сентября 2024Отличная, увлекательная поездка. В ходе экскурсии узнали много интересного, увидели удивительные по красоте места. С Сергеем кроме всего еще и просто приятно провести время в пути
- ААлександр5 августа 2024На экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем с женой. Это была уже
- ННаталья5 августа 2024Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие в Антониево-Сийский монастырь! Были с ним в Холмогорах, Куртяево, Северодвинске и на обзорной экскурсии
