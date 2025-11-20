Мои заказы

Антониево-сийский Монастырь – экскурсии в Архангельске

Найдено 5 экскурсий в категории «Антониево-сийский Монастырь» в Архангельске, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
4.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
На машине
7 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    20 ноября 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Экскурсия даже превзошла ожидания - монастырь очень красивый и находится в живописном месте, Сергей рассказал очень много интересных фактов о
    читать дальше

    его истории и поделился большим количеством информации как про сам монастырь, так и про Холмогоры и буквально про все, что связано с Архангельском) Огромное спасибо, ждем новых интересных маршрутов!:)

  • Г
    Георгий
    23 октября 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    15 октября 2025 г. нам посчастливилось поучаствовать в увлекательной экскурсии с гидом Сергеем из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь и Холмогоры
    читать дальше

    на автомобиле Сергея.
    Это не раскрученное туристское направление, но в сопровождении квалифицированного гида, мы узнали и увидели много нового и интересного.
    Сергей подлинный почитатель своего края, очень глубоко знает материал, рассказывает о нем увлеченно с искренней гордостью.
    Огромное спасибо!

  • Л
    Лейда
    30 августа 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Спасибо Сергею за прекрасный маршрут, знакомство с впечатляющим монастырем.
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Сергей - великолепный рассказчик, всесторонне знающий историю своего края, с ним можно брать любую экскурсию, и вы гарантированно получите удовольствие от путешествия! Поездка в Антониево- Сийский монастырь позволила увидеть древние святые места, услышать интересную историю этих мест.
    Сергей - великолепный рассказчик, всесторонне знающий историю своего края, с ним можно брать любую экскурсию, и вы гарантированно получите удовольствие от путешествия! Поездка в Антониево- Сийский монастырь позволила увидеть древние святые места, услышать интересную историю этих мест.
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Наша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как и первые две. Это настоящее
    читать дальше

    погружение в историю и духовность Русского Севера. Живописная природа, старинное намоленное место, тишина и умиротворение. Сергей рассказал об истории основания монастыря, о жизни преподобного Антония Сийского. Мы побывали в замечательном музее, осмотрели окрестности с колокольни, а на обратном пути остановились на полянке, где растут черника и морошка, заехали посмотреть баньки по черному на речке Сия и места отдыха местных жителей на Северной Двине.
    Сергей, Вам большое спасибо за организацию нашего познавательного досуга!

    Наша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как иНаша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как иНаша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как иНаша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как иНаша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как иНаша третья экскурсия с Сергеем. Как мы и ожидали, прошла она так же здорово как и
  • Н
    Наталья
    28 июля 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Поездка была незабываемой. С Сергеем посетили места, в которые сами не попали бы и узнали много интересного.
  • С
    Светлана
    14 июля 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Из Архангельска в Антониево - Сийский монастырь, отправились с Сергеем на автомобиле. Для меня эта экскурсия - погружение в православие,
    читать дальше

    это одна из значимых обителей Севера. Без большой любви и веры нельзя преподнести материал так духовно и тонко. Сергей – низкий Вам поклон за Вашу чистоту души. Экскурсия уникальна своим историческим материалом и подачей. Наш однодневный путь затронул быт и жизненный уклад холмогорских деревень, красоту окрестностей. Очень здорово дополнил экскурсию Обед, который провели в компании местных жителей, узнали традиции, увидели колоритное убранство дома, и отведали холмогорские угощения. Спасибо, замечательный был день.

  • Е
    Елена
    3 июля 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Спасибо Сергею за отличную экскурсию. Нам все очень понравилось: комфортная машина, обстоятельные объяснения относительно встреченных по ходу движения (и туда
    читать дальше

    и обратно) достопримечательностей и некоторых объектов, на которые мы сами не обратили бы внимания, а также сама экскурсия, проведенная на высоком уровне. Очень благодарны.

    Елена и Александр Ельковы.

  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Хочу выразить большую благодарность нашему экскурсоводу Сергею за интересную экскурсию в Антониево-Сийский монастырь. Очень красивое место, потрясающая природа, прозрачный воздух. Узнали много исторических фактов. Сергей очень эрудированный, внимательный, тактичный человек. Аккуратно водит машину. Ответственно относится к своей работе!
    Хочу выразить большую благодарность нашему экскурсоводу Сергею за интересную экскурсию в Антониево-Сийский монастырь. Очень красивое место, потрясающая природа, прозрачный воздух. Узнали много исторических фактов. Сергей очень эрудированный, внимательный, тактичный человек. Аккуратно водит машину. Ответственно относится к своей работе!
  • Е
    Елена
    22 мая 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Искренне благодарю Сергея за увлекательную и познавательную экскурсию, за профессионализм и любовь к своему краю. Сергей обладает глубоким взглядом на
    читать дальше

    исторические факты, прекрасный рассказчик. Поездка была комфортной в дружелюбной позитивной обстановке. Прятным сюрпризом оказалась ссылка на статью Сергея "Полезные советы для гостей Архангельска" и открытки с видами Архангельска и Белого моря. Однозначно рекомендую!

  • О
    Ольга
    1 апреля 2025
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Однозначно рекомендую, если будет возможность и запланируете большое количество экскурсий в Архангельске и области сделайте все, чтобы с вами на
    читать дальше

    маршрутах был Сергей. Тембр речи приятный, подача информации удобна для восприятия, комфортное вождение (ниссан х-трейл). Гид внимателен к деталям, но в то же время не перегружает информацией. 10 из 10

  • И
    Инна
    30 ноября 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    С Сергеем ездили два дня, и второй как раз была поездка в монастырь. Очень благодарны за путешествие, к природным красотам
    читать дальше

    добавилось главное, духовность места. Каждый монастырь имеет что то своё, свой ритм жизни, свой уклад. Нам, мирянам, сложно понять, но вот почувствовать душой, принять этот тихий, невидимый свет, раствориться в нём хотя бы на мгновение, стоя на колокольне… ставя свечу в храме…. глядя на ещё почему-то незамерзающую воду… Поздняя осень сродни монастырской жизни, такая же внешне непритязательная, но наполненная содержимым, собранным за благодатное время… Спасибо за возможность прикоснуться, спасибо за мир в душах, спасибо за камни, что собираются на берегу. Сергей, мира и благоденствия!

  • Е
    Елизавета
    8 ноября 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Пол огромным впечатлением после экскурсии! Антониево-Сийский монастырь занял отдельное место в сердце. Место, где душа во всем. Экскурсия дает возможность
    читать дальше

    увидеть то, что скрыто от простого посетителя. А от красоты окрестностей дух захватывало. Была возможность погулять в одиночестве, полюбоваться, пофотографировать. Также по моей просьбе добавили в экскурсию Холмогоры. Это место, насыщенное историей, красотой и мощью.
    Огромнейшее спасибо за экскурсию! Всем советую!

  • А
    Анна
    1 октября 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Добрый день! Экскурсия нам очень понравилась! Сергей очень вежливый, внимательный и эрудированный экскурсовод.
  • В
    Вера
    25 сентября 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Мы получили самые положительные эмоции, проведя целый день с Сергеем! Посетили монастырь, где нам рассказали историю, поднялись на колокольню, прогулялись
    читать дальше

    по территории. Сергей очень интересный рассказчик, слушать было его одно удовольствие. Был внимателен ко всем нашим вопросам и пожеланиям. На обратном пути заехали в настоящий деревенский дом (постоялый двор), где нас накормили замечательным обедом и нам совсем не хотелось расставаться с хозяйкой. Благодарим Сергею за организацию такой экскурсии, и желаем ему успехов в его деятельности!

    Мы получили самые положительные эмоции, проведя целый день с Сергеем! Посетили монастырь, где нам рассказали историюМы получили самые положительные эмоции, проведя целый день с Сергеем! Посетили монастырь, где нам рассказали историюМы получили самые положительные эмоции, проведя целый день с Сергеем! Посетили монастырь, где нам рассказали историюМы получили самые положительные эмоции, проведя целый день с Сергеем! Посетили монастырь, где нам рассказали историюМы получили самые положительные эмоции, проведя целый день с Сергеем! Посетили монастырь, где нам рассказали историю
  • О
    Ольга
    20 сентября 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Прекрасная экскурсия на весь день, которая погружает вас в северную природу и жизнь православной обители. Большое спасибо Сергею - все четко организовано, пунктуально, очень интересно, узнаешь и видишь много нового.
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Сергей шикарнейший гид, обладающий огромными знаниями, которыми он с удовольствием делится. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы по теме и не
    читать дальше

    очень)) Безумно понравились места, в которых останавливались до и после монастыря, а подвесные мостики - это вообще чудо. НО сам монастырь крайне не любителя, не рекомендую людям, которые как и мы хотели там побывать просто для расширения кругозора. Это ваше место, если вы максимально погружены в православие, соблюдаете все традиции.
    Свои 5 баллов ставлю исключительно Сергею, монастырю поставила бы 2 балла.

    Сергей шикарнейший гид, обладающий огромными знаниями, которыми он с удовольствием делится. Интересно рассказывает, отвечает на вопросыСергей шикарнейший гид, обладающий огромными знаниями, которыми он с удовольствием делится. Интересно рассказывает, отвечает на вопросыСергей шикарнейший гид, обладающий огромными знаниями, которыми он с удовольствием делится. Интересно рассказывает, отвечает на вопросыСергей шикарнейший гид, обладающий огромными знаниями, которыми он с удовольствием делится. Интересно рассказывает, отвечает на вопросыСергей шикарнейший гид, обладающий огромными знаниями, которыми он с удовольствием делится. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы
  • Г
    Галина
    13 сентября 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Отличная, увлекательная поездка. В ходе экскурсии узнали много интересного, увидели удивительные по красоте места. С Сергеем кроме всего еще и просто приятно провести время в пути
    Отличная, увлекательная поездка. В ходе экскурсии узнали много интересного, увидели удивительные по красоте места. С Сергеем кроме всего еще и просто приятно провести время в пути
  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    На экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем с женой. Это была уже
    читать дальше

    третья встреча с Сергеем – до этого мы были с ним на экскурсии на остров Ягры и по Северодвинску и на обзорной экскурсии по Архангельску.
    Впечатления от поездки в монастырь, как и от двух предыдущих экскурсий, у нас самые благоприятные. Основным «виновником» такой оценки является гид. Без его интересных рассказов строгая красота окружающей нас северной природы и богатая событиями древняя и современная истории Архангельского края не произвели бы такого яркого впечатления. Во время нашего общения часто казалось, что гид знает о предмете экскурсии значительно больше, чем он нам успел рассказать и показать. Экскурсия, не смотря на большое расстояние, которое пришлось проехать от Архангельска на машине, и тридцатиградусную жару, сопровождавшую нас весь день, была организована так, что не оказалась для нас утомительной. Длительные передвижения на машине Сергей разнообразил небольшими остановками, во время которых мы гуляли по лесу и собирали морошку, любовались Северной Двиной у знака Ломоносовская верста и бродили по песчаному дну маленькой речушки в ст. Мельница.
    Последние 10 лет мы часто во время своих поездок в разные города России берем индивидуальные экскурсии. Гиды были разные, и хорошие и не очень, но в основном с выбором гида нам везло. Повезло и в этот раз. Если судьба позволит нам побывать в Архангельске еще раз – мы обязательно примем участие в экскурсиях, которые ведет Сергей. И знакомым посоветуем.

    На экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем сНа экскурсии «Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь», которую 26 июля провел Сергея, мы были вдвоем с
  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие в Антониево-Сийский монастырь! Были с ним в Холмогорах, Куртяево, Северодвинске и на обзорной экскурсии
    читать дальше

    по Архангельску. Отличное владение материалом, лёгкое повествование, глубокое знание истории. Любовь к родному краю он смог донести и до нас! Однозначно рекомендуем все экскурсии с Сергеем!

