третья встреча с Сергеем – до этого мы были с ним на экскурсии на остров Ягры и по Северодвинску и на обзорной экскурсии по Архангельску.

Впечатления от поездки в монастырь, как и от двух предыдущих экскурсий, у нас самые благоприятные. Основным «виновником» такой оценки является гид. Без его интересных рассказов строгая красота окружающей нас северной природы и богатая событиями древняя и современная истории Архангельского края не произвели бы такого яркого впечатления. Во время нашего общения часто казалось, что гид знает о предмете экскурсии значительно больше, чем он нам успел рассказать и показать. Экскурсия, не смотря на большое расстояние, которое пришлось проехать от Архангельска на машине, и тридцатиградусную жару, сопровождавшую нас весь день, была организована так, что не оказалась для нас утомительной. Длительные передвижения на машине Сергей разнообразил небольшими остановками, во время которых мы гуляли по лесу и собирали морошку, любовались Северной Двиной у знака Ломоносовская верста и бродили по песчаному дну маленькой речушки в ст. Мельница.

Последние 10 лет мы часто во время своих поездок в разные города России берем индивидуальные экскурсии. Гиды были разные, и хорошие и не очень, но в основном с выбором гида нам везло. Повезло и в этот раз. Если судьба позволит нам побывать в Архангельске еще раз – мы обязательно примем участие в экскурсиях, которые ведет Сергей. И знакомым посоветуем.