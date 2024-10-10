Отправившись в новогодний тур в Архангельск, вы убедитесь, что это удивительно интересный город с радушными и гостеприимными жителями, познакомитесь с достопримечательностями, с многообразием современной жизни и народными традициями. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Программа тура по дням
Экскурсия по Архангельску. Малые Корелы
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.
Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за доп. плату.
09:45 Встреча с гидом в отеле размещения
10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.
Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.
Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями. Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 километрах от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.
Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.
Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовенки и крупнейшая коллекция деревянных мельниц в окружении звенящей тишины зимнего леса подарят незабываемые впечатления и эмоции.
Возвращение в Архангельск после 17:00. Размещение в гостинице.
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске.
Встреча Нового года самостоятельно.
Северодвинск - город у Белого моря
Поздний завтрак в отеле.
10:00 Автобусная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск – Центр атомного судостроения.
После знакомства с городом, вы отправитесь на южный берег Арктики – на остров Ягры.
Вас ждет прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов. Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в Архангельск после 15:00.
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске.
Антониево-Сийский монастырь
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.
9:00 Автобусная экскурсия в Антониево-Сийский монастырь.
Продолжительность 7 часов.
Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе. В 2020 году монастырь отпраздновал 500 лет.
Обитель была основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии. По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.
Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.
Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание. В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.
Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, создается музей. Здесь ведётся свое хозяйство, постепенно возрождаются и восстанавливаются монастырские здания.
Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 17:00
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время. Самостоятельный отъезд.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*, номера «Стандарт».
Стоимость тура — 24 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.
Варианты проживания
«Столица Поморья» 3
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.
К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание (2 завтрака)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера до 3 чел. на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.
Как организовано питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.