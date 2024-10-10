Новый год в Архангельске. Лайт

Новый год в Архангельске
Архангельск — красивый северный город, рожденный морем, первые морские ворота России, родина русского судостроения – Столица Поморья.

Отправившись в новогодний тур в Архангельск, вы убедитесь, что это удивительно интересный город с радушными и гостеприимными жителями, познакомитесь с достопримечательностями, с многообразием современной жизни и народными традициями. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке.
5
3 отзыва
Новый год в Архангельске. Лайт
Новый год в Архангельске. Лайт
Новый год в Архангельске. Лайт
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Архангельску. Малые Корелы

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за доп. плату.

09:45 Встреча с гидом в отеле размещения

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.

Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями. Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 километрах от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.

Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовенки и крупнейшая коллекция деревянных мельниц в окружении звенящей тишины зимнего леса подарят незабываемые впечатления и эмоции.

Возвращение в Архангельск после 17:00. Размещение в гостинице.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске.

Встреча Нового года самостоятельно.

Экскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые Корелы
2 день

Северодвинск - город у Белого моря

Поздний завтрак в отеле.

10:00 Автобусная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск – Центр атомного судостроения.

После знакомства с городом, вы отправитесь на южный берег Арктики – на остров Ягры.

Вас ждет прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов. Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

Возвращение в Архангельск после 15:00.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске.

Северодвинск - город у Белого моряСеверодвинск - город у Белого моряСеверодвинск - город у Белого моряСеверодвинск - город у Белого моря
3 день

Антониево-Сийский монастырь

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

9:00 Автобусная экскурсия в Антониево-Сийский монастырь.

Продолжительность 7 часов.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе. В 2020 году монастырь отпраздновал 500 лет.

Обитель была основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии. По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.

Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.

Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание. В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.

Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, создается музей. Здесь ведётся свое хозяйство, постепенно возрождаются и восстанавливаются монастырские здания.

Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 17:00

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время. Самостоятельный отъезд.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00

Антониево-Сийский монастырьАнтониево-Сийский монастырьАнтониево-Сийский монастырь

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*, номера «Стандарт».

Стоимость тура — 24 500 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.

Варианты проживания

«Столица Поморья» 3

2 ночи

Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.

К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.

«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание (2 завтрака)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера до 3 чел. на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.

Как организовано питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
У
10 окт 2024
Все с душой и профессионально.. спасибо большое организаторам
И
11 сен 2024
Отличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если с косторезной фабрикой) - туда можно ехать и на целый день. Экскурсоводы в Поморском Коче
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и музее Борисова выше всяких похвал. Если люди горят тем, чем занимаются - это чувствуется. Северодвинск и Белое море влюбили в себя с первого взгляда. Поняла, что готова вернуться, чтобы посетить то, что не было охвачено в этот раз.

Отличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если сОтличный тур и по насыщенности, и по организации. Отличные гиды принимающей стороны. Малые Корелы, Холмогоры,(если с
Г
10 сен 2024
Замечательный тур "Дорога на Русский Север"! Всё путешествие продумано до мелочей. Особенно хочется поблагодарить гидов: Валерию в Вологде и Жанну в Вельске, за душевные и содержательные экскурсии! Обязательно ещё поеду с Большой Страной.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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