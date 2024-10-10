1 день

Экскурсия по Архангельску. Малые Корелы

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за доп. плату.

09:45 Встреча с гидом в отеле размещения

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.

Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями. Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 километрах от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.

Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовенки и крупнейшая коллекция деревянных мельниц в окружении звенящей тишины зимнего леса подарят незабываемые впечатления и эмоции.

Возвращение в Архангельск после 17:00. Размещение в гостинице.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске.

Встреча Нового года самостоятельно.