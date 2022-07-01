Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи

Тур для любителей рыбалки и их семей. Акватория места тура славится на всю Астраханскую область своими знаменитыми

Тур для любителей рыбалки и их семей. Акватория места тура славится на всю Астраханскую область своими знаменитыми сомовьями ямами.

Это лучшие места для ловли cома, сазана, судака, щуки, жереха, леща, окуня, воблы, чехони, буффало, сельди Каспийской и др.

Разнообразить свой отдых вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: буддийский храм, лотосовые поля, соленое озеро Баскунчак и многое другое на ваш выбор. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты.
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Рыбалка на Нижней Волге. Неделя отдыха для всей семьи
Ближайшие даты:
20
июл
20
авг
20
сен
20
окт

Что вас ожидает 🤩

Релакс-комплекс для рыболовов и их семей
Релакс-комплекс для рыболовов и их семей
По желанию для нас бильярд, ресторан, баня-сауна, катание на квадроциклах, водных лыжах и множество других развлечений
Всё, что нужно для рыбалки
Всё, что нужно для рыбалки
К нашим услугам рыболовный магазин, где мы сможем найти все, от самых простых и доступных аксессуаров, до сложного оборудования, а также аренда снаряжения
Удивительные места Астраханского края
Удивительные места Астраханского края
По желанию отправимся на экскурсии в буддийский храм, знаменитый г. Сарай-Бату, соленое озеро Баскунчак, Астраханский Кремль, осетровую ферму и лотосовые поля
Трофейная рыбалка
Трофейная рыбалка
Опытные егеря помогут нам отыскать перспективную «точку» и овладеть тонкостями рыбалки
Отдых на Волге
Отдых на Волге
Будем купаться на берегу реки или в бассейне вместе с детьми, научимся сами и приобщим семью ловить рыбу

Программа тура по дням

1 день
Заезд

До базы отдыха вы можете добраться самостоятельно или за дополнительную плату заказать трансфер от Астрахани, от ж/д станции Харабали.

Размещение.

Прогулка по территории.

Рыбалка.

Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): планирование экскурсий, настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день
Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию

Отдых на базе.

Рыбалка.

Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.

Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).

Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию
3 день
Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию

Отдых на базе.

Рыбалка.

Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.

Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).

Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию
4 день
Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию

Отдых на базе.

Рыбалка.

Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.

Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).

Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желаниюРыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию
5 день
Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию

Отдых на базе.

Рыбалка.

Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.

Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).

6 день
Рыбалка. Развлечения и экскурсии по желанию

Отдых на базе.

Рыбалка.

Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.

Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).

7 день
Отъезд

Выезд с базы самостоятельно.

Проживание

Стоимость тура в зависимости от выбранного пакета услуг:

Тариф Стандарт – 69 300 рублей

  • Проживание в номере «Стандарт» на 2 чел.;
  • Комплексное трехразовое питание;
  • Лодка «Казанка 5М4» 40 л.с. (6 дней);
  • Егерское сопровождение (6 дней);
  • Хранение рыбы.

Тариф Люкс – 88 550 рублей

  • Проживание в номере «Люкс» на 2 чел.;
  • Комплексное трехразовое питание;
  • Катер «Silver Fox» 50 л.с. (6 дней);
  • Егерское сопровождение (6 дней);
  • Хранение рыбы.

Возможен индивидуальный подбор проживания (количество дней, категория номера) и набора услуг в зависимости от пожеланий туристов, уточняйте при бронировании.

Цены указаны при двухместном размещении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (выбранный вариант)охраняемая парковкатрехразовое питание (если входит в выбранный тариф)аренда лодки
  • Катера (согласно выбранному тарифу)егерское сопровождение и хранение рыбы (согласно выбранному тарифу)
Что не входит
  • Проезд до места начала туратрансфер из Астрахани (ж/д вокзал или аэропорт)трансфер из Харабали (ж/д станция)питание (если не входит в выбранный тариф)аренда катеров и моторных лодок (если не входит в выбранный тариф или дополнительно)бензин при аренде лодки
  • Катера (по факту)водные развлеченияэкскурсиибильярдаренда квадроциклааренда рыболовных принадлежностейаренда туристических принадлежностей (мангал
  • Котелок
  • Решетка
  • Термос и др.)услуги разделочного цеха
Место начала и завершения?
Астраханская обл. , Харабалинский р-он, с. Речное
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как добраться на автомобиле?

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

База находится на левом берегу реки Волга (в трех километрах от слияния Волги с Митинкой), в Астраханской области, Харабалинском районе, между поселками Речное и Новострой. Для тех, кто собирается приехать к нам на личном авто, мы хотели бы дать рекомендации, как лучше к нам добраться.

ЧЕРЕЗ ВОЛГОГРАД ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ:

В Волгограде Вы переезжаете через Волжскую ГЭС и продолжаете движение на Астрахань. По пути Вы проезжаете крупные населенные пункты: Волжский, Капустин Яр, Ахтубинск, Харабали. Во всех этих городах есть автозаправочные станции Лукойл. Проехав по главной дороге Харабали, Вы продолжаете движение на Астрахань, минуя населенные пункты Тамбовка и Селитренное. После того, как Вы проехали Селитренное, продолжайте движение в сторону Астрахани еще примерно 7 км., пока не увидите несколько указателей с названием разных рыболовных баз, среди которых "Рыболовно-охотничий клуб "Авалон" 32 км" и стрелка направо. На этом Т-образном перекрестке Вы поворачиваете направо и продолжаете движение по асфальтовой дороге, проезжая по мостам Ахтубу, ерики Ашулук, Поповский, Казачий и населенный пункт Заволжское. Далее Вы упираетесь в поселок Речное. Здесь дорога разделяется на 2 направления: через поселок и в объезд поселка. Мы рекомендуем Вам ехать через поселок Речное. По главной асфальтированной дороге Вы едете мимо самого высокого здания в поселке - буддистского храма, он остается у Вас с левой стороны по ходу движения - это выезд из поселка. Далее Вы продолжаете движение по грунтовой, но очень хорошо укатанной дороге вдоль Волги. И никуда не сворачивая, через 4,5км. Вы упираетесь в шлагбаум базы "Авалон". Если Вы решили ехать по объездной дороге, то не пропустите через 5км. по правой стороне нашу базу. Она будет стоять перед поворотом налево по главной дороге.

ЧЕРЕЗ ВОЛГОГРАД ПРАВЫМ БЕРЕГОМ:

В Волгограде Вы продолжаете движение по федеральной трассе М6 до населенного пункта Замьяны (Астраханская область). В Замьянах Вам нужно переправиться на левый берег через паром. Паром работает с 07:00 до 19:00 (ходит по нечетным часам). Стоимость переправы из расчета на 1 автомобиль в часы работы парома 300 рублей (легковой) и 400 рублей (с прицепом). Стоимость индивидуальной переправы 1500 рублей (в ночные часы после 19:00). Телефон, по которому можно вызвать паромщика находится на информационной табличке в месте паромной переправы. Паром переправит Вас на правый берег Волги. После этого, Вам необходимо двигаться прямо по главное дороге около 4х км до развилки. Держитесь левее в направлении с. Новострой. Расстояние около 4км. После этого, параллельно берегу, по грунтовой дороге до базы остается 3,5 – 4 км.

ИЗ АСТРАХАНИ ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ:

Доехав до населенного пункта Вольное Вы продолжаете движение до Т-образного перекрестка с поворотом налево в село Заволжское. Свернув налево Вы продолжаете движение по асфальтовой дороге, проезжая по мостам Ахтубу, ерики Ашулук, Поповский, Казачий и населенный пункт Заволжское. Далее Вы упираетесь в поселок Речное. Здесь дорога разделяется на 2 направления: через поселок и в объезд поселка. Мы рекомендуем Вам ехать через поселок Речное. По главной асфальтированной дороге Вы едете мимо самого высокого здания в поселке - буддистского храма, он остается у Вас с левой стороны по ходу движения - это выезд из поселка. Далее Вы продолжаете движение по грунтовой, но очень хорошо укатанной дороге вдоль Волги. И никуда не сворачивая, через 4,5км. Вы упираетесь в шлагбаум базы "Авалон". Если Вы решили ехать по объездной дороге, то не пропустите через 5км. по правой стороне нашу базу. Она будет стоять перед поворотом налево по главной дороге.

ИЗ АСТРАХАНИ ПРАВЫМ БЕРЕГОМ:

Доехав до населенного пункта Замьяны Вам нужно переправиться на левый берег через паром. Паром работает с 07:00 до 19:00 (ходит по нечетным часам). Стоимость переправы из расчета на 1 автомобиль в часы работы парома 300 рублей (легковой) и 400 рублей (с прицепом). Стоимость индивидуальной переправы 1500 рублей (в ночные часы после 19:00). Телефон, по которому можно вызвать паромщика находится на информационной табличке в месте паромной переправы. Паром переправит Вас на правый берег Волги. После этого, Вам необходимо двигаться прямо по главное дороге около 4х км до развилки. Держитесь левее в направлении с. Новострой. Расстояние около 4км. После этого, параллельно берегу, по грунтовой дороге до базы остается 3,5 – 4 км.

Сколько стоит услуга трансфера?

Астрахань (ж/д вокзал или аэропорт)

  • группа до 4-х человек (легковой автомобиль) – 5 500 руб.
  • группа до 8-ми человек – 7 500 руб.
  • группа до 20-ти человек – 9 000 руб.

Харабали (ж/д станция)

  • группа до 4-х человек (легковой автомобиль) – 3 500 руб.
  • харабали (в один конец) – 5 500 руб.
  • группа до 20-ти человек – 7 500 руб.
Есть ли в туре скидки?

Скидки на действуют на проживание:

  • Группа более 10 человек – 10 %*
  • Продолжительность тура более 14 дней – 10 %
  • Повторный заезд в течение сезона – 10 %
  • Дети до 5 лет включительно (при проживании вместе с родителями) – бесплатно

В период проживания с 20 июня по 20 июля 2022 г. стоимость тарифа стандарт 64 400 рублей, тарифа люкс 82 600 рублей.

Сколько стоит аренда катеров и моторных лодок?

Аренда катеров и моторных лодок: (бензин приобретается по факту)

Катер «Lund» (115 л. с.) 1шт – 6 000 руб. /световой день

Катер «Silver Hawk» (115 л. с.) – 1 шт. 6 000 руб. /световой день

Катер «SilverFox»(60 л. с.) 4 шт – 4 000 руб. /световой день

Катер «SilverFox»(50 л. с.) 6 шт – 3 500 руб. /световой день

Моторная лодка «Казанка5М4» (40 л. с.) 10 шт – 2 500 руб. /световой день

Егерское сопровождение – 2 500 руб. /световой день, Бензин – 65 руб. /литр

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 84 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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