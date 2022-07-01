До базы отдыха вы можете добраться самостоятельно или за дополнительную плату заказать трансфер от Астрахани, от ж/д станции Харабали.
Размещение.
Прогулка по территории.
Рыбалка.
Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): планирование экскурсий, настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.
Отдых на базе.
Рыбалка.
Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.
Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).
Отдых на базе.
Рыбалка.
Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.
Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).
Отдых на базе.
Рыбалка.
Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.
Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).
Отдых на базе.
Рыбалка.
Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.
Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).
Отдых на базе.
Рыбалка.
Досуг на выбор (оплачивается дополнительно): настольный теннис, катание на квадроциклах, дартс, творческие занятия, турниры, мастер-классы по рыбной ловле, активные игры на свежем воздухе, купание на пляже и в детском бассейне, бильярд, ресторан, баня-сауна.
Разнообразить свой отдых на базе вы сможете, посетив удивительные места Астраханского края: Хошеутовский хурул - буддийский храм; г. Сарай-Бату – столица Золотый Орды; соленое озеро Баскунчак; Астраханский Кремль; осетровая ферма; лотосовые поля (оплачивается дополнительно).
Выезд с базы самостоятельно.
Стоимость тура в зависимости от выбранного пакета услуг:
Тариф Стандарт – 69 300 рублей
Тариф Люкс – 88 550 рублей
Возможен индивидуальный подбор проживания (количество дней, категория номера) и набора услуг в зависимости от пожеланий туристов, уточняйте при бронировании.
Цены указаны при двухместном размещении.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
База находится на левом берегу реки Волга (в трех километрах от слияния Волги с Митинкой), в Астраханской области, Харабалинском районе, между поселками Речное и Новострой. Для тех, кто собирается приехать к нам на личном авто, мы хотели бы дать рекомендации, как лучше к нам добраться.
ЧЕРЕЗ ВОЛГОГРАД ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ:
В Волгограде Вы переезжаете через Волжскую ГЭС и продолжаете движение на Астрахань. По пути Вы проезжаете крупные населенные пункты: Волжский, Капустин Яр, Ахтубинск, Харабали. Во всех этих городах есть автозаправочные станции Лукойл. Проехав по главной дороге Харабали, Вы продолжаете движение на Астрахань, минуя населенные пункты Тамбовка и Селитренное. После того, как Вы проехали Селитренное, продолжайте движение в сторону Астрахани еще примерно 7 км., пока не увидите несколько указателей с названием разных рыболовных баз, среди которых "Рыболовно-охотничий клуб "Авалон" 32 км" и стрелка направо. На этом Т-образном перекрестке Вы поворачиваете направо и продолжаете движение по асфальтовой дороге, проезжая по мостам Ахтубу, ерики Ашулук, Поповский, Казачий и населенный пункт Заволжское. Далее Вы упираетесь в поселок Речное. Здесь дорога разделяется на 2 направления: через поселок и в объезд поселка. Мы рекомендуем Вам ехать через поселок Речное. По главной асфальтированной дороге Вы едете мимо самого высокого здания в поселке - буддистского храма, он остается у Вас с левой стороны по ходу движения - это выезд из поселка. Далее Вы продолжаете движение по грунтовой, но очень хорошо укатанной дороге вдоль Волги. И никуда не сворачивая, через 4,5км. Вы упираетесь в шлагбаум базы "Авалон". Если Вы решили ехать по объездной дороге, то не пропустите через 5км. по правой стороне нашу базу. Она будет стоять перед поворотом налево по главной дороге.
ЧЕРЕЗ ВОЛГОГРАД ПРАВЫМ БЕРЕГОМ:
В Волгограде Вы продолжаете движение по федеральной трассе М6 до населенного пункта Замьяны (Астраханская область). В Замьянах Вам нужно переправиться на левый берег через паром. Паром работает с 07:00 до 19:00 (ходит по нечетным часам). Стоимость переправы из расчета на 1 автомобиль в часы работы парома 300 рублей (легковой) и 400 рублей (с прицепом). Стоимость индивидуальной переправы 1500 рублей (в ночные часы после 19:00). Телефон, по которому можно вызвать паромщика находится на информационной табличке в месте паромной переправы. Паром переправит Вас на правый берег Волги. После этого, Вам необходимо двигаться прямо по главное дороге около 4х км до развилки. Держитесь левее в направлении с. Новострой. Расстояние около 4км. После этого, параллельно берегу, по грунтовой дороге до базы остается 3,5 – 4 км.
ИЗ АСТРАХАНИ ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ:
Доехав до населенного пункта Вольное Вы продолжаете движение до Т-образного перекрестка с поворотом налево в село Заволжское. Свернув налево Вы продолжаете движение по асфальтовой дороге, проезжая по мостам Ахтубу, ерики Ашулук, Поповский, Казачий и населенный пункт Заволжское. Далее Вы упираетесь в поселок Речное. Здесь дорога разделяется на 2 направления: через поселок и в объезд поселка. Мы рекомендуем Вам ехать через поселок Речное. По главной асфальтированной дороге Вы едете мимо самого высокого здания в поселке - буддистского храма, он остается у Вас с левой стороны по ходу движения - это выезд из поселка. Далее Вы продолжаете движение по грунтовой, но очень хорошо укатанной дороге вдоль Волги. И никуда не сворачивая, через 4,5км. Вы упираетесь в шлагбаум базы "Авалон". Если Вы решили ехать по объездной дороге, то не пропустите через 5км. по правой стороне нашу базу. Она будет стоять перед поворотом налево по главной дороге.
ИЗ АСТРАХАНИ ПРАВЫМ БЕРЕГОМ:
Доехав до населенного пункта Замьяны Вам нужно переправиться на левый берег через паром. Паром работает с 07:00 до 19:00 (ходит по нечетным часам). Стоимость переправы из расчета на 1 автомобиль в часы работы парома 300 рублей (легковой) и 400 рублей (с прицепом). Стоимость индивидуальной переправы 1500 рублей (в ночные часы после 19:00). Телефон, по которому можно вызвать паромщика находится на информационной табличке в месте паромной переправы. Паром переправит Вас на правый берег Волги. После этого, Вам необходимо двигаться прямо по главное дороге около 4х км до развилки. Держитесь левее в направлении с. Новострой. Расстояние около 4км. После этого, параллельно берегу, по грунтовой дороге до базы остается 3,5 – 4 км.
Астрахань (ж/д вокзал или аэропорт)
Харабали (ж/д станция)
Скидки на действуют на проживание:
В период проживания с 20 июня по 20 июля 2022 г. стоимость тарифа стандарт 64 400 рублей, тарифа люкс 82 600 рублей.
Аренда катеров и моторных лодок: (бензин приобретается по факту)
Катер «Lund» (115 л. с.) 1шт – 6 000 руб. /световой день
Катер «Silver Hawk» (115 л. с.) – 1 шт. 6 000 руб. /световой день
Катер «SilverFox»(60 л. с.) 4 шт – 4 000 руб. /световой день
Катер «SilverFox»(50 л. с.) 6 шт – 3 500 руб. /световой день
Моторная лодка «Казанка5М4» (40 л. с.) 10 шт – 2 500 руб. /световой день
Егерское сопровождение – 2 500 руб. /световой день, Бензин – 65 руб. /литр