-
10%
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 894 ₽
47 660 ₽ за человека
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Увидеть скифские захоронения, подняться к леднику и исследовать пещеры
Начало: Барнаул, 9:30; Горно-Алтайск, 12:30. Мы встретим в...
15 фев в 09:00
1 мар в 09:00
135 200 ₽ за человека
-
10%
Сиреневые горы, Алтай и май: главные места во время цветения маральника в мини-группе (всё включено)
Насладиться пикником на перевале Кату-Ярык, полюбоваться реками и вершинами и погреться в баньке
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30 (возможно другое время по ...
«После завтрака отправимся к острову Патмос, известному расположенным здесь женским монастырём и храмом Иоанна Богослова, которые доступны для посещения всем желающим»
1 мая в 07:30
9 мая в 07:30
61 191 ₽
67 990 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Барнауле в январе 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 42 894 до 135 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2026 год по теме «Святые места», 5 ⭐ отзывов, цены от 42894₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март