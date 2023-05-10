1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Боголюбов - первый шаг великого строительства
Боголюбово - знаковое место для российской государственности и православия. Пройдите по валам 12 века, посетите монастырь и Церковь Покрова на Нерли
Начало: Ул. Пушкина 2
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
26 авг в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль и Боголюбово
Начало: Владимир, Россия, Дворянская улица 4
Расписание: Цена может меняться в зависимости от даты и времени начала тура.
7 сен в 08:30
14 сен в 08:30
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Погрузитесь в историю князя Андрея и его столицы. Прогулка по Боголюбову включает древний монастырь, красивые луга и легенды XII-XIII веков
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 мая 2023Очень интересная, информационно насыщеная экскурсия. Владимир потрясающий гид!!!! Грамотный, увлеченный, артистичный!!! Вся экскурсия на одном дыхании. Во время экскурсии вы
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Необычные»
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