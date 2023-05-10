читать дальше познакомитесь не просто с историческими персонажами, в основном знакомыми по школьным учебниками истории, а с реальными людьми - с их мечтами, проблемами, страстями. Рекомендую однозначно!!!!

Очень интересная, информационно насыщеная экскурсия. Владимир потрясающий гид!!!! Грамотный, увлеченный, артистичный!!! Вся экскурсия на одном дыхании. Во время экскурсии вы